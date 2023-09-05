IL DAGO TG DI SALVATORE MARINO - UNDICESIMA PUNTATA
VIDEO-FLASH! - L'UNDICESIMA PUNTATA DEL DAGO-TG: LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA SMITRAGLIATE DA SALVATORE MARINO, L'ALTRA CHIAPPA DELL'INFORMAZIONE – "IL LIBRO DI VANNACCI? C'È CHI CRITICA, CHI APPOGGIA, CHI SUPPONE, E CECCHI PAONE" - "IL BIPOLARISMO È UN DATO DI FATTO. DESTRA E SINISTRA. CHI È DI SINISTRA È LUNGIMIRANTE, CHI È DI DESTRA È LUNGI ALMIRANTE" - "CAMERON DIAZ HA DATO IL NOME A UNA NUOVA MELA, LA MELA AFRODISIACA: LA FAMOSA MELA DIAZ..."-
DAGOREPORT! LIBERI TUTTI! I TRE PARTITI DI GOVERNO SI SCANNERANNO PUR DI STRAPPARE UN VOTO IN PIÙ ALLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DI GIUGNO 2024. LA DUCETTA NON VUOLE PERDERE NEMMENO UN DECIMALE DEL 26%. SALVINI DALL’8% VUOLE IL 12. MENTRE FORZA ITALIA, ORFANA DEL SUO DEMIURGO BERLUSCONI, PREGA TUTTI I GIORNI DI MANTENERE L'8,11% DELLE POLITICHE 2022 - L’ESITO DELLE EUROPEE SARÀ FATALE ANCHE PER ELLY SCHLEIN: SE IL PD NON SCHIZZA AL 25%, VERRÀ RISPEDITA A CASA DAL DUPLEX BONACCINI E GUERINI - A STRONCARE IL SISTEMA NERVOSO DELLA SORA GIORGIA SONO ARRIVATI I SONDAGGI. L’AUMENTO VERTIGINOSO DEI PREZZI E I MIGRANTI A VALANGA COSTANO CARI AL GOVERNO. QUASI UN ITALIANO SU 2 NON CREDE ALLA TENUTA DEL GOVERNO DESTRA-CENTRO. MA IL PEGGIO DEVE ARRIVARE…
DAGOREPORT! - COSA POTREBBE SUCCEDERE SE VENISSE APPROVATA LA RIFORMA COSTITUZIONALE DELLA MELONI IN MODALITA' EVITA PERON CHE PREVEDE LO SVUOTAMENTO DEI POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA? SEMPLICE: SERGIO MATTARELLA FA GLI SCATOLONI E SE NE VA A CASA - I DUE CARDINI SU CUI IL QUIRINALE NON TRANSIGE SONO LA NOMINA E REVOCA DEI MINISTRI E LO SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE IN CAPO AL PREMIER, PERCHÉ METTEREBBE FUORI GIOCO, STRAVOLGENDOLA, L’UNICA ISTITUZIONE CHE FUNZIONA, OVVERO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - COMUNQUE SE NE PARLERA' DOPO IL VOTO DELLE EUROPEE. QUEL CHE È CERTO È CHE LA DUCETTA NON HA LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI (266 ALLA CAMERA E 133 AL SENATO)
DAGOREPORT: LA DURA SFIDA DI DANIELE FRANCO – DIVENTATO “INGOMBRANTE” NELLA BANKITALIA DI FABIO PANETTA, BOCCIATO DAL NOVELLO GOVERNATORE CARO ALLA MELONI PER IL BOARD DELLA BCE, DOVE HA PREFERITO UN UOMO DI SUA FIDUCIA COME PIERO CIPOLLONE, IL DRAGHIANO EX MINISTRO DEL TESORO È STATO RILANCIATO DA GIORGETTI PER LA PRESIDENZA DELLA BEI. UN TRAGUARDO DIFFICILE. SE FRANCESI E TEDESCHI RISPONDONO CON UN “NI”, GLI SPAGNOLI VOGLIONO UNA CONTROPARTITA PER IL LORO CANDIDATO: L’ELEZIONE DELLA MINISTRA DELLE FINANZE SPAGNOLA NADIA CALVINO A CAPO DEL MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO - LE TRATTATIVE CONTINUANO CON LA SPERANZA CHE L’AUTOREVOLEZZA DI DRAGHI, OTTO ANNI A CAPO DELLA BCE, FACCIA IL MIRACOLO…
FLASH! – COLPO DI “SOLE” PER LUCIA ANNUNZIATA. L’EX CONDUTTRICE DI ‘’MEZZ’ORA IN PIÙ’’, DOPO AVER RASSEGNATO LE DIMISSIONI DALLA RAI PER ‘’INCOMPATIBILITÀ CON IL NUOVO GOVERNO’’, RIPIEGA LE SUE AMBIZIONI SULLE ONDE CONFINDUSTRIALI DI RADIO24…
FLASH! – LA CARNE È DEBOLE E LA FAMIGLIA SCOPPIA. E’ CIÒ CHE È SUCCESSO A UN NOTO E SERIOSO CONDUTTORE TELEVISIVO RIMASTO TRAFITTO DALLE FRECCE DI CUPIDO AL PUNTO FATALE DI METTERE INCINTA UNA GIORNALISTA DI UN’ALTRA RETE…