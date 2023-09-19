VIDEO-FLASH! – LA TREDICESIMA PUNTATA DEL DAGO-TG: LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA SMITRAGLIATE DA SALVATORE MARINO, L'ALTRA CHIAPPA DELL'INFORMAZIONE - "PER VON DER LEYEN VA BENE LA DISTRIBUZIONE DEGLI STRANIERI IN EUROPA MA A PREZZO, NON SI ACCETTANO GLI IMMIGRATIS: MEGLIO EXTRACOMUNITARDI CHE MAI” – “L’OPERA PIÙ LETTA DALLE PORNOSTAR È LA VERSIONE OSÈ DEL SIDDARTHA: 'IL SIDDARLA' – "IN GRECIA IL 70% DELLE DONNE NON SI DEPILA IL PUBE: DAL PELOPONNESO AL PELO PUBICO"

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IL DAGO TG DI SALVATORE MARINO - TREDICESIMA PUNTATA

 

 

 

 

 

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A PARMA NON SI PARLA D’ALTRO: L’EX CALCIATORE SPOSATISSIMO E IDOLO DEI TIFOSI AVEVA, DA ANNI, UNA RELAZIONE CLANDESTINA CON UNA NOTA E AVVENENTE PRESENTATRICE LOCALE - QUANDO LEI E’ RIMASTA INCINTA, L'EX CALCIATORE PRIMA HA SCELTO CON LEI IL NOME DEL BIMBO PROMETTENDO PERFINO DI MOLLARE LA MOGLIE E CREARE UNA NUOVA FAMIGLIA, E POI È SCAPPATO RIFIUTANDO DI RICONOSCERE IL FIGLIO. COME E’ FINITA LA PEPATISSIMA STORIA? LA PRESENTATRICE HA CHIESTO LA PROVA DEL DNA E LA PERIZIA HA STABILITO CHE…

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