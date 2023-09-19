IL DAGO TG DI SALVATORE MARINO - TREDICESIMA PUNTATA
VIDEO-FLASH! – LA TREDICESIMA PUNTATA DEL DAGO-TG: LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA SMITRAGLIATE DA SALVATORE MARINO, L'ALTRA CHIAPPA DELL'INFORMAZIONE - "PER VON DER LEYEN VA BENE LA DISTRIBUZIONE DEGLI STRANIERI IN EUROPA MA A PREZZO, NON SI ACCETTANO GLI IMMIGRATIS: MEGLIO EXTRACOMUNITARDI CHE MAI” – “L’OPERA PIÙ LETTA DALLE PORNOSTAR È LA VERSIONE OSÈ DEL SIDDARTHA: 'IL SIDDARLA' – "IN GRECIA IL 70% DELLE DONNE NON SI DEPILA IL PUBE: DAL PELOPONNESO AL PELO PUBICO"-
A PARMA NON SI PARLA D’ALTRO: L’EX CALCIATORE SPOSATISSIMO E IDOLO DEI TIFOSI AVEVA, DA ANNI, UNA RELAZIONE CLANDESTINA CON UNA NOTA E AVVENENTE PRESENTATRICE LOCALE - QUANDO LEI E’ RIMASTA INCINTA, L'EX CALCIATORE PRIMA HA SCELTO CON LEI IL NOME DEL BIMBO PROMETTENDO PERFINO DI MOLLARE LA MOGLIE E CREARE UNA NUOVA FAMIGLIA, E POI È SCAPPATO RIFIUTANDO DI RICONOSCERE IL FIGLIO. COME E’ FINITA LA PEPATISSIMA STORIA? LA PRESENTATRICE HA CHIESTO LA PROVA DEL DNA E LA PERIZIA HA STABILITO CHE…
FLASH! - PACE IN UCRAINA: LA MEDIAZIONE DEL PAPA STA ANDANDO AVANTI, E NON SOLO PER RIPORTARE A CASA I BAMBINI UCRAINI DEPORTATI IN RUSSIA - LA MISSIONE DEL CARDINALE ZUPPI IN CINA E' STATA CORONATA DAL SUCCESSO (ADESSO TORNERA' A MOSCA) - PER RISOLLEVARSI DAI SUOI PROBLEMI ECONOMICI, PECHINO HA BISOGNO DI UN RICONOSCIMENTO A LIVELLO INTERNAZIONALE E HA COLTO AL VOLO LA MISSIONE UMANITARIA DELLA SANTA SEDE...
RETROSCENA CALDI SUL DUELLO TRA MELONI A LAMPEDUSA E IL TRUCE SALVINI A PONTIDA - A POCHI GIORNI DAL PIC-NIC LEGHISTA CON LA FASCIO-STAR MARINE LE PEN, L’”INVASIONE” DI MIGRANTI ERA L’OCCASIONE PERFETTA PER BASTONARE L’EUROPA-MATRIGNA-INFAME E, IN VISTA DELLE EUROPEE 2024, RUBARE VOTI A FRATELLI D'ITALIA E METTERE IL BASTONE FRA LE RUOTE ALL'EURO-GIORGIA - COM'È SBOCCIATA L’IDEA ALLA DUCETTA DI TAGLIARE LE UNGHIE AL SUO NEMICO PIU' INTIMO VOLANDO A LAMPEDUSA, PROPRIO NEL GIORNO DELLA SCAMPAGNATA DI PONTIDA - MESSO DA PARTE IL FEZ D’ORDINANZA, LA ''GIOVANNA D'ORCO'' DI COLLE OPPIO HA INDOSSATO L’ALTRA MASCHERA, QUELLA DELLA DEMOCRISTIANA CHE NEGOZIA E MEDIA, E HA DIGITATO IL NUMERO DI BRUXELLES DELLA VON DER LEYEN. CHE HA ACCETTATO L’INVITO PER DUE MOTIVI…
FLASH! - MEDIOBANCA AFFAIR: DATO CHE LA TRATTATIVA DI ALBERTO NAGEL CON DELFIN (PRIMA AZIONISTA CON IL 20%) PER DAR VITA A UNA LISTA UNICA SI E' ARENATA, A MILANO SI SUSSURRA CHE MILLERI/DEL VECCHIO AVREBBE IN MENTE DI PRESENTARE ALL'ASSEMBLEA DI MERCOLEDI' UNA PROPRIA LISTA "LUNGA", SETTE NOMI CHE SE FOSSERO TUTTI ELETTI SPACCHEREBBERO IL BOARD DI PIAZZETTA CUCCIA...
FLASH! - MENTRE L'ESTINZIONE POLITICA DI MATTEO RENZI PROCEDE SPEDITA, ETTORE ROSATO SFOGLIA LA MARGHERITA DELL'ADDIO - IL COORDINATORE NAZIONALE DI ''ITALIA IN COMA'' MIRA A FORZA ITALIA MA VUOLE UNA POSIZIONE DI RILIEVO: VICE-COORDINATORE NAZIONALE. MA TAJANI INCONTRA RESISTENZE NEL PARTITO. COME ALTERNATIVA PER L'EX RENZIANO C'E' AZIONE DI CARLO CALENDA...