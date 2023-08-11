IL DAGO TG DI SALVATORE MARINO - NONA PUNTATA
Per rivedere tutte le puntate precedenti del Dago-Tg by Salvatore Marino, clicca qui
VIDEO-FLASH! LA NONA PUNTATA DEL DAGO-TG: LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA SMITRAGLIATE DA SALVATORE MARINO, L'ALTRA CHIAPPA DELL'INFORMAZIONE – “IN GUERRA CHI USA IL DRONE È UN PELANDRONE” – “BRITNEY SPEARS: ‘HO CANTATO CON TUTTI MA MAI-CHAEL JACKSON’, HA DETTO LA CANTANTE, CHE DOPO LA CURA DISINTOSSICANTE SI SENTE METÀ DONNA E METADONE…” – LE SOLUZIONI DEL CRUCIVERBA DEI PATRIOTI: “FRATELLI CON LE STESSE MISURE: FRATELLI DI TAGLIA”-
Per rivedere tutte le puntate precedenti del Dago-Tg by Salvatore Marino, clicca qui
DAGOREPORT - VOCI DAL COLLE - MATTARELLA SUDA DI IRRITAZIONE. PER TRE MOTIVI. INTANTO, IL CAPO DELLO STATO NON HA GRADITO CHE IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO, FRANCESCO ROCCA, NON ABBIA SPEDITO IL PRODE “GIORDANO BRUNO” DE ANGELIS AD OCCUPARSI DI UN ALTRO INCARICO, VISTO CHE RICOPRE IL RUOLO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - SECONDO: LA MUMMIA SICULA, VIA ALFREDO MANTOVANO, SI ASPETTAVA QUALCHE “SEGNALE” DALLA MELONI SULLE DICHIARAZIONI DEL NEGAZIONISTA MARCELLO DE ANGELIS - TERZO: IL DECRETO OMNIBUS, QUEL SALSICCIONE DI POPULISMO CHE COMPRENDE DI TUTTO UN PO’: DAL GRANCHIO BLU ALLA TASSA SUGLI EXTRAPROFITTI…
DAGOREPORT - GIORGIA BIFRONTE: POST-DEMOCRISTIANA ALL’ESTERO, POST-FASCISTA A PALAZZO CHIGI - UNO DEI MAGGIORI RAPPRESENTANTI DELL’EURO-ESTABLISHMENT, IL SENATORE MARIO MONTI, METTE DITO E GOMITO NELLA PIAGA QUANDO TESSE LE LODI DI MELONI IN MODALITÀ GEOPOLITICA (FILO-BIDEN, FILO-KIEV, FILO-PPE) PER POI STRONCARLA IN VERSIONE DOMESTICA - ESSI', NON SI PUÒ AVERE SIRINGA PIENA E MOGLIE DROGATA. FINI, CON LA SVOLTA DI FIUGGI, FECE L’ABIURA DEL FASCISMO. GIORGIA GNA’ FA PROPRIO A MANDARE IL FASCIO IN SOFFITTA - COSÌ QUANDO MARCELLO DE ANGELIS, PORTAVOCE REGIONE LAZIO, NONCHÉ FRATELLO DELL’EX DI GIORGIA, RILANCIA “MAMBRO E FIORAVANTI INNOCENTI” NELLA STRAGE NEOFASCISTA DI BOLOGNA, AVETE SENTITO ALZARSI LA VOCE DEL PREMIER MELONI PER SCONFESSARLO?
DAGOREPORT - I GRANDI POTERI ECONOMICI AMERICANI MOLLANO BIDEN: JOE VAI A CASA (QUELLA DI RIPOSO) - IL PRIMO INVITO AL PENSIONAMENTO ERA STATO ESPRESSO DA BARACK OBAMA, DURANTE UN PRANZO PRIVATO CON BIDEN A FINE GIUGNO. MA L'OTTUAGENARIO JOE HA FATTO IL FINTO SORDO - A QUEL PUNTO, I POTERI FORTI USA LEGATI AI DEMOCRATICI HANNO MESSO IN MOTO L'AGENZIA FITCH: IL DECLASSAMENTO DEL RATING USA, CIOÈ DELLA VALUTAZIONE SULLA CAPACITÀ DEGLI STATI UNITI DI RIPAGARE IL PROPRIO DEBITO, HA AVUTO L’EFFETTO DI UNA DOCCIA GELATA SULLA RICANDIDATURA DI BIDEN - SALE L'AGITAZIONE DELL'ESTABLISHMENT DAVANTI A UN POSSIBILE DUELLO TRUMP-BIDEN: IL PRIMO E' CARICO DI 5 PROCESSI (UNO, PER SOVVERSIONE ALLO STATO); L'ALTRO, UN VEGLIARDO CHE NON SI REGGE IN PIEDI CON UN FIGLIO AZZOPPATO DI GUAI GIUDIZIARI
FLASH – MA COME MAI GIANNI ALEMANNO HA LA DENTIERA COSÌ AVVELENATA CON GIORGIA MELONI? NON SARÀ MICA PERCHÉ L’EX SINDACO DI ROMA, A SUO TEMPO, CHIESE ALLA DUCETTA DI CANDIDARLO COME GOVERNATORE DELLA REGIONE LAZIO, AL POSTO DEL CROCEROSSINO FRANCESCO ROCCA, RICEVENDO COME RISPOSTA UNA BELLA PORTA SBATTUTA IN FACCIA? AH SAPERLO…
DAGOREPORT! ORMAI È CHIARO CHE LO ZOCCOLO DURO E PURO DI FRATELLI D’ITALIA HA TROVATO UN NUOVO PASSATEMPO: METTERE IN DIFFICOLTÀ LA NOVELLA MASCHERA DEMOCRISTIANA DELLA MELONI - COSÌ IERI, PER LA QUARTA VOLTA IN 9 MESI, I FRATELLI DI GIORGIA SI SONO “DISTRATTI’’ E SONO ‘’INCIAMPATI” SU FRATOIANNI CHE VOLEVA IMPEGNARE IL GOVERNO A FARE UNA PATRIMONIALE! - UNA FRONDA INSORGENTE CHE OGGI HA TIRATO UN ALTRO BRUTTO SCHERZO. UN ORDINE DEL GIORNO A FIRMA DEI FRATELLI D'ITALIA CARAMANNA-FOTI-SCHIFONE, CHE CHIEDEVA IL PASSAGGIO AI TABACCHI DI STATO DEL RICCO COMMERCIO DELLA CANNABIS LIGHT. OVVIAMENTE, IL ''CAMERATI, FAMOSE ‘NA CANNA!” È STATO PRESENTATO E DOPODICHÉ RITIRATO (PER ORA)