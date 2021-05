20 mag 2021 16:28

LA BATTAGLIA DI ROMA - IMMA BATTAGLIA FESTEGGIA I DUE ANNI DI MATRIMONIO CON EVA GRIMALDI LANCIANDO LA SUA CANDIDATURA ALLE PRIMARIE DEL CENTROSINISTRA PER LA CAPITALE: “È IL MOMENTO DELLA RINASCITA E DELLA RICRESCITA PER LIBERARE QUESTA CITTÀ DALLA BRUTTEZZA. ROMA È FEMMINA, È UNA DONNA BELLISSIMA, PURTROPPO STUPRATA E ABUSATA, PER SECOLI, DAI POTERI, DAGLI UOMINI E ANCHE DA QUALCHE DONNA CHE L'HANNO MALTRATTATA. LE DONNE, INVECE, VANNO CURATE E AMATE…"