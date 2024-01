CAFONAL! - ALL'INAUGURAZIONE DELLA NUOVA GALLERIA ALBERTO SORDI DI ROMA, FRESCA DI RISTRUTTURAZIONE, SI AGGIRAVA UN VANESIO FEDERICO MOLLICONE, DOTATO DI SCIARPETTA RAFFINATA ED EVIDENTEMENTE SODDISFATTO PER IL COLPO DI MANO DELLA NOMINA DI LUCA DE FUSCO AL "TEATRO DI ROMA" - A TIMBRARE IL CARTELLINO ANCHE UN "DELICATISSIMO" CHRISTIAN DE SICA CON UN BOMBER MARRONE, GIGI BUFFON, IL MINISTRO ADOLFO URSO, LA SEMPRE LUMINOSA NANCY BRILLI, RUTELLI E "FURBIZIO" PALENZONA, IN QUOTA "PRELIOS" (LA SOCIETÀ CHE HA PROMOSSO IL RESTYLING)

Estratto dell’articolo di Lilli Garrone per il “Corriere della Sera – Edizione Roma”

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Con lo slogan «Rivivere» è stata inaugurata ieri sera la rinnovata galleria Alberto Sordi. I romani da oggi l’ammireranno, ma i primi acquisti li potranno fare solo nella prossima primavera, quando arriveranno qui nuovi prestigiosi marchi come Uniqlo, l’inglese negozio di giocattoli Hamleys, Iginio Massari e la libreria Mondadori, ai quali si aggiungeranno altri brand, tra cui Havaianas.

E non mancheranno ampi spazi dedicati alla gastronomia di qualità: ai ristoranti si potrà accedere non solo dall’interno anche dall’esterno e nella galleria saranno sistemati solo i tavolini. Qui apriranno le loro porte il Ristorante Stendhal, l’Antica Focacceria San Francesco e Rossopomodoro.

Un anno di lavori, un restauro filologico sui toni del beige, e un futuro che si immagina «dovizioso» (anche se i negozi sono passati da 27 a 15), perché la Galleria, attraverso i diversi retailer, nelle previsioni sarà in grado di generare un fatturato a regime che si stima superiore a 100 milioni di euro, pari circa al doppio del fatturato precedente l’intervento. Inoltre, per quel che riguarda l’occupazione, avrà un indotto diretto di circa 200 persone e indiretto stimato in oltre 600 persone. [...]

«Nella Roma che si trasforma e si prepara al Giubileo, la riapertura della Galleria Alberto Sordi rappresenta un tassello fondamentale - ha detto il sindaco Roberto Gualtieri - un altro segno tangibile di una città che torna a crescere e ad attrarre investimenti». E l’assessore al Turismo Alessandro Onorato parla di «un grande recupero che va di pari passo con lo sviluppo dei nuovi lussuosi alberghi, che stimolerà lo sviluppo commerciale della città». Il ministro delle Imprese Adolfo Urso la definisce un «nuovo tempio dei “Made in Italy”», e il presidente della Fondazione Enasarco, Alfonsino Mei, ha spiegato che «la Galleria non sarà solo uno spazio per lo shopping, ma un luogo che ispira e coinvolge».

