CAFONAL DA BARBARI, ANZI DA BARBERINI – FESTA STILE “HOLLYWOOD DE NOANTRI” AL CINEMA BARBERINI DI ROMA, RINNOVATO E CON UNA SALA DEDICATA A CARLO VERDONE – TRA VIP, SVIPPATI, PROSECCHINI E DJ SET, SPUNTANO UNO SPIRITATO FAUSTO BRIZZI CON LA MOGLIE SILVIA SALIS, VICEPRESIDENTE DEL CONI – MALAGO' GIGIONEGGIA CON IL GIGANTESCO LOTTATORE ABRAHAM CONYEDO - MIGUEL GOTOR SEMPRE PIÙ PINGUE E SOMIGLIANTE AL COMPIANTO PHILIP SEYMOUR HOFFMAN...

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Estratto dall’articolo di Lucilla Quaglia per “Il Messaggero”

carlo verdone foto di bacco

Le scene di Borotalco e di Acqua e sapone, ma anche di altri tanti celebri titoli di Carlo Verdone, sono riprodotti di continuo sul grande schermo della sala che il cinema Barberini intitola al grande regista romano. Cinema che riapre così in grande stile i suoi spazi, con un red carpet arricchito dalle nuove tecnologie e da intramontabili classici. A finanziare il megarestauro i tre fratelli Caterina, Alessandro e Francesca Saviotti, eredi della storica famiglia proprietaria del cinema dagli Anni Trenta.

emma e marta bacchi foto di bacco

Il regista di Maledetto il giorno che t'ho incontrato arriva tra gli applausi dei fan. Lo salutano tanti amici e colleghi. Non si perdono questa particolare opening anche Silvia Salis, in elegante tailleur pantalone di velluto color prugra, con il suo Fausto Brizzi. Prenotati Antonia Truppo, Massimo Ghini, Tiziana Rocca, Giorgio Tirabassi. Dal Trio Medusa ecco Giorgio Daviddi e Gabriele Corsi. «Sono contento che mi abbiano dedicato una sala ora che sono ancora in vita», commenta ironico Verdone, che posa con il figlio Paolo.

Nella lunga lista vip si leggono anche i nomi dei produttori Andrea Occhipinti e Daniele Orazi, del presidente del Coni Giovanni Malagò e poi Greg, Yvonne Sció, Pappi Corsicato, Giampaolo e Rossana Letta, Daniele Gaglianone, Claudio Giovannesi, Massimiliano Caiazzo, Giulia Maenza, in chiodo nero, Pietro Sparacino, Francesco Rutelli con Barbara Palombelli e Miguel Gotor, assessore capitolino alla cultura.

carlo verdone con il figlio paolo foto di bacco

Dopo una serie di scatti, tutti a visitare le sei sale, tra cui un piccolo gioiello destinato ad eventi privati per circa 24 persone, e una settima in apertura nel 2023. […]

L'evento prosegue con un cocktail e un dj set a cura di Nora Bee nella splendida terrazza panoramica affacciata sulla piazza, per chiudersi con l'anteprima nazionale a sorpresa di Ticket to paradise, con George Clooney e Julia Roberts. […]

