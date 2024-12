CAFONAL BEVIAMOCI SU – ALLA RINASCENTE DI ROMA VA IN SCENA IL PARTY PRE-NATALIZIO DEL MARCHIO DI VODKA KEGLEVICH E DI SELETTI, ECCELLENZA DEL DESIGN – OCCHI PUNTATI SU MAURIZIO CATTELAN (SENZA BANANA), CHE HA RITROVATO LA SUA EX, VICTORIA CABELLO – AVVISTATE UNA BOMBASTICA RITA RUSIC COL SUO MANZO-TOYBOY, ISABELLA FERRARI CON IL MARITO RENATO DE MARIA, ANNA FERZETTI SENZA IL SUO FAVINO – E POI L'EX DI DAMIANO DEI MANESKIN, GIORGIA SOLERI, LILLO E…

Roberta Savona per www.ilmessaggero.it

stefano seletti e maurizio cattelan ph saywho nicolo?? campita

Un incontro in edizione limitata, riservata agli appuntamenti speciali, quelli più esclusivi. Come i festeggiamenti pre-natalizi avvenuti nel piano sotterraneo di Rinascente, che per l’occasione diventa un supermarket delle feste. In via del Tritone giunge tra le prime Isabella Ferrari insieme al regista e marito Renato De Maria.

C’è anche l’attrice Anna Ferzetti, con cui Ferrari ha condiviso il set dell’atteso film “Diamanti”, di Ferzan Ozpetek. Stelle della settima arte che illuminano a giorno la notte in centro, grazie ai flash che le accolgono. Una festa nel segno del lusso e del buon bere, dove si vedono anche tanti beniamini della rete, come il seguitissimo Barbascura o Giorgia Soleri, salutata dall’attrice Nicole Rossi e dalla iena Roberta Rei.

victoria cabello ph saywho niccolo?? campita

Il party su invito dove giunge anche la sorridente Victoria Cabello seguita da Carlotta Antonelli, ha riempito il megastore fino a tarda ora per una festa che si è poi spostata al sesto piano, unendo due brand iconici. Keglevich, tra le vodke più antiche e conosciute al mondo, si specchia in Seletti, azienda italiana dal designer figurativo, amata in tutto il mondo per il suo saper uscire sempre fuori dagli schemi.

Un connubio che non può che suscitare la curiosità di grandi nomi, come l’artista Maurizio Cattelan, tornato alle cronache globali per l’opera comedian della Banana, acquistata e poi mangiata dal tycoon delle criptovalute. Impegnato nel valutare se gli piace più il vodka lemon o la scimmia con la lampadina, è l’attore Lillo Petrolo, presto al cinema nel film di Natale “Cortina Express”.

Sorride Roberta Pitrone con Marcello Sacchetta e l’artista Nico Vascellari, non mancano i socialite Lorenzo Esposito e Angelo Rifino, tutti accolti dall’amico Paride Vitale che dà il benvenuto anche allo scrittore Gianrico Carofiglio e alla coppia Dino Abbrescia e Susy Laude. Luigi Bruno, modello e attore, tra i protagonisti di Adorazione su Netflix scherza con gli amici Alan Cappelli Goetz e Federica Zacchia, a loro volta seguiti dalla produttrice Rita Rusic.

maurizio cattelan e roberta pitrone ph saywho niccolo?? campita

Una serata piena di ospiti, non mancano Riccardo Cotumaccio, Lola, Nina Pons, il regista e autore Luigi Di Capua, poi Pietro Turano giunto con il duo virale Eterobasiche. Per accendere le luci sull’estetica vintage di un ironico market, in cui i due storici marchi si contaminano vicendevolmente, tra cultura cult e pop culture.

