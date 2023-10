CAFONAL DE MILAN – FESTONA DI ADDIO ALLA CASA DEGLI ATELLANI, VENDUTA AL MAGNATE FRANCESE ARNAULT – UN ADDIO FELICE, SENZA LACRIME, DI UN SECOLO DI RICEVIMENTI E DI VITA, ORCHESTRATO DA PIERO MARANGHI E CELEBRATO DALLE MOLTE ANIME DI MILANO: QUELLA ECONOMICA CON LUCCHINI, PAGLIARO, MICHELI; QUELLA GIORNALISTICA CON CRUCIANI, MICHELA MORO, GIANNI BARBACETTO; QUELLA TEATRALE CON ANDRÉE RUTH SHAMMAH E MARIO MARTONE; QUELLA FILOSOFICA CON UMBERTO GALIMBERTI E STEFANO BONAGA; QUELLA TELEVISIVA CON ALBA PARIETTI, MIA CERAN, PIETRO GALEOTTI… - VIDEO

Stefano Lucchini stefano bonaga piero maranghi massimo ponzellini

Come cantava Lucio Battisti, la sera di venerdì 29 settembre la folla delle grandi occasioni si è ritrovata in Casa degli Atellani, come ogni anno dopo le vacanze, per salutare in allegria l’arrivo della nuova stagione e la fine dell’estate, e per festeggiare una manciata di compleanni: quelli di Sofia Stiglio, di Leonardo Piccinini e di Maddalena Maranghi, figlia di Piero, l’anfitrione della serata.

Con una non piccola differenza, rispetto agli anni scorsi: dopo la conferma in via ufficiale, come ampiamente riferito da Dagospia, della vendita della proprietà al magnate francese del lusso Bernard Arnault, la festa si è naturalmente tramutata in un lungo addio alla Casa e al suo unico giardino, e in una celebrazione di un secolo di ricevimenti e di vita. Un addio felice, senza lacrime.

stefano bonaga giulio volpe giuseppe cruciani

Per tutta la sera su una parete dello Zenale Building, l’edificio che fronteggia la Casa, è stata proiettata una lunga clip che mescolava immagini e disegni della storia del palazzo, nel passato e nel presente, con le fotografie dei tanti membri delle famiglie Conti, Portaluppi e Castellini Baldissera che ne sono stati gli ultimi – a questo punto, i penultimi - proprietari; una clip arricchita dai preziosi film in 16mm girati in persona da Piero Portaluppi, il grande architetto milanese che, oltre cent’anni fa, trasformò la casa per come è ora.

alba parietti pif

Dalla scala che conduce al giardino, verso le undici Piero Maranghi ha chiesto un microfono e, senza enunciarle, ha affrontato le due domande cruciali, sottotraccia, della serata: ''Dove faremo la festa, l’anno prossimo? Ci saranno altre feste così?'' Alla prima ha detto: «Non sono in grado di rispondere». Alla seconda ha detto: «Sì!», scatenando l’entusiasmo di tutti i presenti. Poi, nel cortile di fronte a quello che era l’appartamento di Portaluppi, si sono scatenate le danze.

C'erano molte anime di Milano: quella economica con Stefano Lucchini, Renato Pagliaro, Francesco Micheli, Massimo Ponzellini; quella giornalistica con Giuseppe Cruciani, Marta Cagnola, Michele Lupi, Michela Moro, Gianni Barbacetto, Lucia Scajola; quella teatrale con Andrée Ruth Shammah, Mario Martone, Ottavia Casagrande, Nicoletta Ceccolini;

luca fossati giulio volpe, stefano bonaga giuseppe cruciani sebastiano barisoni

quella cinematografica con Francesco Melzi d'Eril, Anna Ammirati, Luca Lucini, Giampiero Judica, Brando de Sica, Fiammetta Cicogna, Pif; quella musicale con Saturnino, Paolo Gavazzeni, William Djoko, Irina Lungu; quella artistica con Barnaba Fornasetti, Velasco Vitali, Caroline Corbetta, Luca Pignatelli, Francesca Bazoli, Marco Petrus; quella stilistica con Ennio Capasa, Yong Bae Seok, Gigliola Curiel, Donatella Pellini, Stephan Janson, Alan Journo, Coco Brandolini;

brando de sica stefano bonaga

quella letteraria con Giacomo Papi, Umberto Pasti, Anna Siccardi, Alberto Saibene; quella filosofica con Umberto Galimberti, Stefano Bonaga, quella architettonica con Tito Canella, Muzia Sforza, Marco de Michelis, quella creativa con Carlotta de Bevilacqua, Gaia Chaillet, Claudio la Viola, quella televisiva con Alba Parietti, Mia Ceran, Rachele Fogar, Giusi Violante, Pietro Galeotti... e ancora Daniela Bertazzoni, Francesco Giglioli, Tatiana Palenzona, Cristina Gabetti, Marica Pellegrinelli, Alberica Archinto...

giuseppe cruciani denny nuzzi luchino e sava visconti leonardo piccinini nicoletta ceccolini piero maranghi umberto galimberti maddalena maranghi marco olivieri silvia candiani silvia franceschi paolo massari marco petrus e donatella braghin margherita mutti chiara cogliati alan journo carlotta de bevilacqua andre??e ruth shammah discorso piero maranghi giovanni soldini benedetta marietti, velasco e cristina vitali kathryn whithe silvano di stefano jan pastori, sara tilche festa giampiero judica 2 alberto roda piero maranghi alessandro frigerio fabrizio bartolomeo, carlo cecchetti alessandro cotroneo giuseppe savoia alberto spallanzani friderike andrea ruggeri alessandro balp alessandro chiara da rold maddalena maranghi alessandro cotroneo stefano lucchini alessandro zenti antonio gavazzeni leonardo piccinini federico lugher alexandra akhmerova francesco melzi d'eril maddalena trochetti provera e sofia stiglio alessandro e daniela melzi alessandro puppini emanuelly tavares amici antonella d errico alexandra cassirer alma e muzia munthe andrea novasconi benedetto camerana leonardo piccinini marina anghileri e vincenzo maranghi discorso maddalena maranghi casa degli atellani beppe e camilla cottafavi bianca paolo e maria orlando camilla puppini marina anghileri giorgio maranghi carlo vezzoli alessandra invernizzi camilla valentino stefano puppini caroline corbetta e figlia sebastiano barisoni stefano lucchini mario martone e donatella brunazzi mario martone anna ammirati barnaba fornasetti maddalena maranghi brando de sica maddalena maranghi e sara ammirati maddalena papi fiammetta cicogna, valentina ricciardelli marilu bartolini e nicola vitale massimo winkler matteo mairno e tatiana palenzona marta sala matteo soregaroli sofia stiglio valentina dolfi agostini matteo e irene fabiani mia ceran nicoletta ed edoardo loewenthal michela moro michela moro, leonardo piccinini, albertica archinto michele lupi yong bae seok olimpia rospigliosi nicola abruzzesi e alessandro puppini nicoletta ceccolini sofia stiglio ottavia casagrande paolo gavazzeni maddalena maranghi orsetta ronchetti e laura schmidt paula garcia anmol singh piero maranghi e fabrizio paschina pif ottavia casagrande proiezione raffaella tonda riccardo crespi jean blanchaert riso intrepido salvatore geraci samia laoumri sofia stiglio, lidia carew saturnino celani saturnino e alberta bargilli tommaso e renata bonanzinga silvia e stefano lucchini con piero maranghi silvia e stefano lucchini, andre??e ruth shammah, francesco gilioli e valentina ferraboschi stefano bonaga ivana musio gianni barbacetto stefano lucchini tito canella sofia stiglio rachele fogar stephan janson ashley hicks teresa giuseppe e vincenzo ragazzini tommaso conti e giacomo melzi d'eril ugo fava tommaso pasquali leonardo piccinini lucia scajola valentina da rold sofia stiglio umberto pasti andre??e ruth shammah valentino puppini anna castellini baldissera valentino puppini lia maranghi stefano puppini valentino puppini e amici cecilia babasino andrea cotroneo veronica ward vittorio bertazzoni caterina folonari ginevra visconti ferragamo cesare corti elisa astori e federico miorini caterina ruggeri consuelo canducci daniela bertazzoni claudio laviola elia grauso e giuseppina nonne charles carr anna siccardi alessandro balp maria teresa e stefano firpo christian schmidt benedetta marietti bohdan stupak claudia ceso camilla puppini coco brandolini matteo colombo sava visconti ilaria brustia cristina gabetti e paolo martinoni con il figlio gregorio eugenio radice fossati e clementina scaroni david e scheida sorgato e nicoletta venturino emanuela schiavi emanuele belotti e marta sala ennio capasa con dragana e annaluisa lula ferrari sofia stiglio federico ferrari piero maranghi mia ceran francesco melzi d'eril brando de sica festa 2 festa 3 francesca bazoli e gregogio gitti francesca bellecci stefano aletti stefania balzarini francesca rota maddalena maranghi rebecca zoboli francesco gilioli valentina ferraboschi leonardo piccinini giardino 3 gaetano castellini curiel e sofia stiglio gaetano castellini curiel sofia stiglio federico bonadeo giacinta cavagna andrea star e figlia jody e stefania vender giardino 2 giuseppina violante nicolo magnani e i figli viola e milo gilla cauli vera donati giorgia sanchini e luca fassati giorgio e vincenzo maranghi giovanni moratti leonardo piccinini ilaria brustia ilaria ferragamo gaia chaillet giusti del giardino andrea tavecchio isabella rinaldi ranuccio sodi katharine kostya??l e scout zabinski lorenzo aragona marina tomacelli le vigne di zamo lorenzo cefis e francesca marchi luisa sambuco sofia stiglio isabella fiore luca cremonesi e lucia scajola luca pignatelli piero maranghi stefano e silvia lucchini leonardo piccinini