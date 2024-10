CAFONAL DOLCE VITA CHE FU – FESTA AL MITOLOGICO JACKIE O’ PER IL COMPLEANNO DELLA PROPRIETARIA, BEATRICE IANNOZZI – AVVISTATO UNO SCATENATO ALBERTO MATANO CON IL MARITO RICCARDO MANNINO, ATTOVAGLIATI INSIEME ALL’EX MINISTRO VINCENZO SPADAFORA E A ELISABETTA FERRACINI. E POI CORINNE CLERY, SANDRA CARRARO E MANUELA MORENO DEL TG2 – IN QUOTA CAPELLONI SENZA TEMPO CIRO IPPOLITO, CHE ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA PRESENTA IL DOCUFILM SU NAPOLI REALIZZATO CON MARCO GIUSTI. NON PUÒ MANCARE IL “KING DE PAPARAZZI”, RINO BARILLARI…

Gabriella Sassone per Dagospia

riccardo mannino beatrice iannozzi alberto matano

Si fa festa al Jackie O’ per il compleanno della proprietaria Beatrice Iannozzi, regina indiscussa della nightlife romana. Festeggiamento eleganti e sobri, organizzati nei dettagli dalla figlia Veronica che ormai gestisce alla grande lo chiccosissimo ristorante (tavoli esauriti per le prossime 3 settimane, pensate!) del regno della Dolce Vita di via Boncompagni. Un raffino dinner per sole 30 persone, amici e amiche storiche da sempre al suo fianco e qualche new entry entrata nel cuore di Bea.

Grandi assenti stavolta, ma giustificate, Mara Venier e Alba Parietti, entrambe impegnate a Milano. Luci soffuse, composizioni floreali, candele, la voce di Enrico Lotterini al piano bar ad accompagnare le portate e le chiacchiere e vari tavoli per gli ospiti.

corinne clery ciro ippolito beatrice iannozzi

Nel tavolo tondo centrale la festeggiata siede accanto al senatore Ciro Falanga, alla bella giornalista del Tg2 Manuela Moreno, all’imprenditore Paolo Fiorillo e ai suoi due insostituibili storici stretti collaboratori Carmelo Di Ianni e Roberto Gallella, che non smettono di coccolarla. “Bea è la nostra famiglia”, dicono.

L’ex Ministro Vincenzo Spadafora, sorridente e in splendida forma, capitana una lunga tavolata dove siedono Alberto Matano e il marito Riccardo Mannino, Sandra Carraro con la figlia Albertina raggiunte ben presto dall’imprenditrice mondanissima Francesca Ferrone, Andrea La Spina della Cimarra dei Sacconi di Montalto, Nina Godino e una splendente Elisabetta Ferracini con il figlio Giulio Longari e la fidanzatina.

rino barillari veronica iannozzi

Immancabili gli amici di sempre, sempre più capelloni, Arnaldo Del Piave e Ciro Ippolito, che invita tutti alla Festa del Cinema di Roma alla proiezione del suo docufilm on the road girato in coppia con il nostro Marco Giusti «C’era una volta Napoli», un viaggio picaresco che diventa uno speciale amarcord tra Merola e Squallor, come lo definisce “Il Mattino” di Napoli, “sgangherato e divertente e con molte sorprese”, secondo Mymovies.

A degustare antipasti di mozzarella di bufala e prosciutto e uno spettacolare uovo croccante con fonduta di pecorino su letto di broccoletti saltati ci sono anche Corinne Clery e Claudia Arcara. Arriva un delizioso risotto provola e champagne seguito da una chateaubriand alla brace con patate.

Appare il King de Paparazzi Rino Barillari con un giornalista tedesco che sta scrivendo un articolo su di lui: resta il tempo di un brindisi, di due flashate e di un abbraccio a Bea e continua la sua notte a caccia di scoop. Tutti vogliono una foto con la festeggiata e tutti scattano selfie a più non posso.

manuela moreno alberto matano

Matano si alza e accenna una canzone al microfono e poi fa due passi di ballo con Beatrice (anche lui contagiato da Ballando con le stelle, dove a bordo campo ha il potere di aggiudicare i tesoretti ai concorrenti?). Scattano i flash. Tutti gli altri, scherzano, cantano, ballicchiano, si divertono. Tutti in piedi a cantare “Happy Birthday Bea” per il rito della torta, una millefoglie ricoperta di frutti di bosco, tra candele a vulcano e bottiglie di champagne da stappare. Applausi, baci, abbracci e la festa prosegue al piano bar con la voce di Mario Liti. Auguroni Bea!

