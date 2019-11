CAFONAL “CIRCUS” - IL NUOVO HOTEL CHAPTER DI ROMA RIAPRE CON UN SUPER PARTY A TEMA CIRCO CON NANI, CONTORSIONISTE, CARTOMANTI E TRAPEZISTI - LUNGA LA LISTA DEI SOLITI NOTI ATTESI AL PARTY VISIONARIO E SOPRA LE RIGHE: TRA I PRIMI AD ARRIVARE LA SEMPRE BOMBASTICA ANNA FALCHI, VIOLANTE PLACIDO CON LOOK SBARAZZINO, MARINA LA ROSA SCOSCIATISSIMA, GIORGIA ROSSI SOBRIA E IL REDIVIVO ENRICO PAPI…

Foto di Luciano Di Bacco

circus animazione foto di bacco (4)

Gabriella Sassone per Dagospia

Nani, contorsioniste, cartomanti e trapezisti sospesi tra gli archi ottocenteschi di uno storico palazzo nel Ghetto: un grande circo dalle atmosfere dark per una notte dall’anima rock. “Circus” il titolo dell’opening party del nuovo Hotel Chapter Roma di via di S. Maria de’ Calderari, il primo di una collezione di alberghi di ultima generazione progettati da Marco Cilia.

alessandra cilia foto di bacco

Chi è? Un imprenditore romano con un passato nell’alta finanza e l’incontenibile passione per l’arte. Folla delle grandi occasioni, gente ammassata dentro e fuori coi bicchieri in mano, parecchi brilli più sì che no, giovedì sera, per ammirare questo stravagante carrozzone di artisti che ha invaso i saloni del bar dell’albergo, 42 camere con vista sui tetti del centro, immaginato come uno scrigno di design e customer services di alto livello per ridefinire i contorni dell’hôtellerie, realizzando i desideri dell’emergente generazione internazionale di globetrotter. Insomma, un hotel che rispecchia l’idea di lusso accessibile e contemporaneo, smart ma non expensive.

andrea ruggeri marco cilia foto di bacco

violante placido foto di bacco

Fiumi di bollicine, finger food d’autore e dj set con le sonorità elettroniche scassatimpani del dj Lorenzo Rumi (resident del Raspoutine e del St. Regis) affiancato dalla lady della dance music Vanessa McAlexander. Una giungla di edera nera arrampicata lungo le alte pareti e i soffitti a coprire ogni angolo del piano terra, trasforma le antiche architetture rielaborate da un golden team di artisti, artigiani e arredatori: il designer sudafricano Tristan Du Plessis, il duo americano Cyrcle, ovvero David Leavitt e David Torres, e Alice Pasquini autrice del magnetico murale all’ingresso del bar.

circus animazione foto di bacco (8)

howtan re ursula seelenbacher marco cilia foto di bacco

Si viene proiettati in una dimensione onirica da vivere spalla a spalla con i bravi performer circensi. Ecco il nano “domatore” di splendide modelle rese “selvatiche” da sapienti pennellate di body painting in chiave animalier. Ecco le intriganti cartomanti pronte a predire sogni e destini degli ospiti di “The Chapter” e gli acrobati in volo sulle loro teste. Nulla che non si sia già visto. Il solito giro di finger food (per rimanere digiuni) by Home Sweet Home, vini di Antinori e quattro classici della mixology: Gin tonic, Negroni, Spritz e Moscow Mule.

valeria miranda piera saladino paola spinetti foto di bacco

circus animazione foto di bacco (9)

Lunga la lista dei soliti noti attesi al party visionario e sopra le righe: ma come capita anche alle feste migliori in parecchi non si sono presentati all'appello. L'annunciata Manuela Arcuri, per dire, ha scelto il "Premio Virna Lisi" in scena nelle stesse ore all'Auditorium Parco della Musica (il riconoscimento è andato a Elena Sofia Ricci e alla giovane Ludovica Nasti, volto de "L'amica geniale").

raffaella papa foto di bacco

Arriva però tra i primi la sempre sexy Anna Falchi con il fidanzato onorevole di F.I. Andrea Ruggeri, seguita da Enrico Papi con la moglie Raffaella Schifino, Ecco anche Violante Placido col fidanzato, Catrinel Marlon, Marina La Rosa, la conduttrice Giorgia Rossi, Cristina Pelliccia, Conny Caracciolo elegantissima, l'artista Howtan Re, l'hair stylist delle star Alessandro Messina. Accolti da Ursula Seelenbacher, ecco anche la due Veneri de "Il Paradiso delle Signore" Lucrezia Massari e Margherita Tiesi in cilindro e bombetta. Nella folla festante si vedono Mila Monaco, Patrizia Biancamano e Paola Spinetti.

chapter party circus foto di bacco (1)

A tutti Marco Cilia spiega: “Quello che fa la differenza in un hotel di lusso al passo coi tempi è l’esperienza che si riesce a regalare ai propri ospiti, accolti non come anonimi turisti ma come i protagonisti del nostro servizio e della propria permanenza. A loro dedichiamo un luogo fortemente ancorato con la città e con il rione ma assolutamente connesso col mondo, un posto mai alieno, capace non solo di accoglierli nel migliore dei modi ma anche di offrirgli stimoli non standardizzati, né banali. Per un soggiorno senza paragoni”. Amen!

