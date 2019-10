CAFONAL! - “MI TELEFONA ALDO E MI DICE: NEL LIBRO C’È TROPPO SESSO, NON CI SONO I BACETTI. SAI, HO DELLE LETTRICI, POI CI RESTANO MALE…” – AL PICCOLO ELISEO FABRIZIO RONCONE E ALDO CAZZULLO SCODELLANO "I PECCATI IMMORTALI" DI ROMA FU POTENTONA CON DAGO, LA PALOMBA, MUGHINI, VELTRONI, PARDO, GERINI, FOLLINI, CECCARELLI – FOTO+VIDEO (PARDO IMITA MUGHINI)

“Mi telefona Aldo e mi dice: nel libro c’è troppo sesso, non ci sono i bacetti. Sai, ho delle lettrici, poi ci restano male…”. Al teatro Piccolo Eliseo Fabrizio Roncone racconta cosa c'è dietro le righe del giallo ‘Peccati Immortali’ (Mondadori) scritto con Aldo Cazzullo.

Tra intrighi di Palazzo, ricatti, 007 e prelati non mancano orge, trans, zoccole e feticismi assortiti con “la giornalista rampante” che chiede di evitare “il solito primo piano del piede: l’unica parte mia a essere rimasta un po’ bruttarella”. E ancora: “Il vero cornuto è l’amante”, qualsiasi cazzullo voglia dire.

“Ci volevamo mettere nella scia della De Lellis”, sorride Cazzullo. “Le scene di amore romantico le ho scritte io, quelle di sesso sperimentale, Roncone”. Anche se alcune parti sono state aggiustate con “frasi sussurrate nelle orecchie, baci, coccole”. “Vi devo fare una lezione a parte”, li blocca una fiammeggiante Claudia Gerini: “Questi ancora pensano che il bacetto non possa essere sesso…”

“Il sole muore già e di noi questa notte avrà pietà…”. Sulle note di ‘Amico’ di Renato Zero si inizia a discutere del libro già in testa nelle classifiche Ibs e Amazon. “Salutate la capolista”, scherza Pardo. Nessuno dei 300 invitati in sala ammette, invece, di aver letto la fatica letteraria della De Lellis. Eppure risulta tra i libri più venduti. “Come quando nessuno diceva che votava per la Dc che poi era sempre il primo partito. E’ la maggioranza silenziosa…”, ironizza Mughini.

Il tempo ruba i contorni alla fotografia di una Roma deturpata, noir e perversa in cui personaggi di fantasia si incrociano con figure reali come padre Enzo Bianchi, priore di Bose o Johnny Micalusi di Assunta Madre, “il nostro Jean Valjean, che entra ed esce di prigione e resta sempre sovrappeso…indistruttibile come il conte di Montecristo”.

“Nel libro c’è un racconto della città che va molto di moda oggi. La Roma di Suburra, dei lazzaroni, della coca”, dice Barbara Palombelli che non esclude, bontà sua, “tra 20 anni” di scrivere un libro sui segreti della Capitale. Tra la caduta di Salvini e un governo Pd-Partito dell’Onestà, nel libro si parla di un futuro (in parte già avverato). “L’unica cosa che non avevano calcolato è che avrebbero tolto a Malagò i biglietti-omaggio per la tribuna dell’Olimpico”.

“Il libro è la versione letteraria di Sorrentino (“Il Divo”, “Young Pope”, “La Grande Bellezza”) con una discreta capacità di previsione politica”, sottolinea Marco Follini, che lucida l’orgoglio scudocrociato: “Alla luce di quello che è successo dopo, i democristiani hanno governato benissimo”.

Dobbiamo avere nostalgia per i bei tempi andati? “Bei tempi un cavolo”, Veltroni si sofferma su quello che ritiene un “romanzo sul potere” tra il Pasolini delle "120 giornate di Sodoma" e il Kubrick di "Eyes wide shut". “E’ il racconto di un Paese in cui due poteri presenti a Roma, quello statale e quello vaticano, stanno sbriciolandosi con pericoli per tutti”

“A Roma confluisce e si celebra tutto ciò che di turpe e vergognoso giunge da ogni parte del mondo”, Filippo Ceccarelli la prende alta con l’inconcinnitas di Tacito, “il più grande autore di tweet della storia”, la poesia del Belli sulla “città stalla e chiavica der monno” e le visioni felliniane: “L’Urbe è un immenso cimitero brulicante di vita”. “E’ il primo romanzo post-andreottiano ma come diceva il Divo Giulio non si possono attribuire i problemi della città all’eccesso di popolazione ché quando in città erano solo in due, uno uccise l’altro…”

Ma cos’è veramente Roma politica? “Una ricattopoli senza limiti”, spiega Dago. Circoli, centri di potere, giro di relazioni. Tutto ciò che appare sui giornali e nei talk è solo fuffa. Il vero potere non ha un volto, è nascosto dietro le quinte e tira i fili dei nostri burattini…”

Stefania Moretti per il “Corriere della sera - Edizione Roma”

Tutta la Roma che conta ad ascoltare di una Roma dannata. Più di 300 persone, ieri, hanno affollato il Teatro Eliseo per «Peccati mortali» (Mondadori), scritto da Aldo Cazzullo e Fabrizio Roncone. Nelle classifiche Ibs e Amazon è già in vetta. «Un romanzo sul potere - per Walter Veltroni -, tra le "120 giornate di Sodoma" e "Eyes wide shut"».

La cornice è una Roma di intrighi dipanati intorno alla morte di un cardinale e al suo cellulare dai contenuti scabrosi, in grado di mettere in imbarazzo il «Partito dell' onestà». «Non è la Roma vera - dice Barbara Palombelli -, è quella Roma di "Suburra" che va tanto di moda». E fa insorgere Roberto D' Agostino: «E come la racconti la Roma vera? 'N se scherza co' 'sta gente: qui è tutta 'na massoneria».

Gli siede accanto Giampiero Mughini, sul palco con Pierluigi Pardo, Marco Follini, Filippo Ceccarelli, Claudia Gerini a leggere passaggi del romanzo. In platea, un parterre di politici e giornalisti. Non manca Marisela Federici che ascolta con attenzione tutto il dibattito. Tiberio Timperi arriva per primo in una sala traboccante di grandi firme e volti noti della tv: da Gigi Marzullo ad Andrea Vianello a Mariella Venditti. Ma c' è anche la politica: Anna Maria Bernini, Giorgio Mulè, Michela Di Biase, Ugo Sposetti e Luigi Zanda. Politica che resta il cuore del romanzo. Raccontata dagli autori come un giallo perché ugualmente densa di colpi di scena.

