CAFONAL “IL SENSO DEL TEMPO” - PIENONE GLAMOUR ALL'HOWTAN SPACE DI LARGO ARGENTINA PER LA PRESENTAZIONE DEL ROMANZO MISTERY DI RICCARDO LA COGNATA – IN PISTA LA BOMBASTICA MAYA TALEM, FRANCESCA VALTORTA, ELISABETTA PELLINI, NATHALIE CALDONAZZO, GABRIELLA CARLUCCI, ELIANA MIGLIO...

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

HAPPENING TEATRALE LEGGENDO DI MISTERI

Lucilla Quaglia per “il Messaggero - Cronaca di Roma”

domitilla d amico e riccardo la cognata foto di bacco

A via dell' Arco de' Ginnasi va in scena la seconda puntata della presentazione del libro di Riccardo La Cognata. Co-protagonista dell' happening, molto teatrale, la doppiatrice Domitilla D' Amico che intervista l' autore. All' invito di Ursula Seelenbacher rispondono tante attrici tra cui Eliana Miglio, Nathalie Caldonazzo, in tailleur nero, Francesca Valtorta, avvolta in lana colorata, Maya Talem, in pantaloni neri con top in tinta, e Margherita Tiesi, in black. Ecco il modello Leonardo Pantoja. La D' Amico funge da interlocutrice dello scrittore, qui in veste di spettro. Applaudono il prefetto Maria Teresa Sempreviva e Giovanna Caruso Fendi con Giorgio Pigliacelli e Alessia Caruso Fendi assieme a Daniele Militello. Ci sono Raffaele Chiulli, presidente di Gaisf (Global Association of International Sports Federations), con la moglie Clorinda. Non si perdono l' evento Gabriella Carlucci, la stilista Flavia Padovan, la produttrice Gabria Cipullo e Federico Zurzolo.

riccardo la cognata gabriella carlucci foto di bacco

maya talem foto di bacco (1)

Applausi entusiasti per Domitilla D’ Amico, molto chic in total black che chiude la seconda puntata della presentazione del romanzo mistery ‘ Il Senso del Tempo ‘ tenutesi presso Howtan Space, la galleria d’ arte molto in auge a Largo Argentina. La pluripremiata doppiatrice , voce di Scarlett Johansson, Emma Stone e Margot Robbie , ha dialogato con lo scrittore avvocato Riccardo La Cognata davanti un numeroso pubblico positivamente sorpreso , si divertite l’ attrice Lidia Vitale con il padrone di casa, l’ artista iraniano Howtan Re , in sala scherzano le bellissime Francesca Valtorta con Elisabetta Pellini in total raso bordeaux e lo scrittore ex ragazzo del Muretto Gabriele Pao Pei Andreoli.

domitilla d amico elisabetta pellini foto di bacco lidia vitale foto di bacco (2)

Gia dalla prima puntata che si è svolto nel esclusivo Hotel Vilòn a Fontanella Borghese , l’ autore ha dialogato con il pubblico ed è riuscito ad attirare un parterre ricco di celebrità non solo del mondo dello spettacolo come Eliana Miglio, Nathaly Caldonazzo, Maya Talem ( attrice tunisina sul set Fiction di Daniele Vicari e in uscita con il film di Maria Grazia Cucinotta , le bellissima giovane attrice Margherita Tiesi protagonista della nuova Fiction su Rai 1 fiction di Cinzia Th Torrini , il modello attore Leonardo Pantoja ma anche imprenditori come l’ Avvocato di punta e socia di Riccardo , l’ Avvocato Francesca Montone, la stilista Flavia Padovan, le figlie di Alda Fendi Giovanna e Alessia Caruso Fendi, il presidente del GAISF Raffaele Chiulli con la moglie Clorinda, la produttrice Gabria Cipullo e Federico Zurzolo e Il prefetto Maria Teresa Sempreviva.

riccardo la cognata e margherita tiesi foto di bacco domitilla d amico patrizia biancamano paola spinetti ursula seelenbacher francesca montone riccardo la cognata francesca valtorta foto di bacco riccardo la cognata con le sorelle giovanna e alessia caruso fendi foto di bacco patrizia biancamano eliana miglio foto di bacco i ragusani foto di bacco clorinda riccardo la cognata e ursula seelenbacher foto di bacco giovanna e alessia caruso fendi con flavia padovan foto di bacco carlo vernuccio giovanna alibrandi foto di bacco lidia vitale andrea saran foto di bacco patrizia biancamano gabria cipullo foto di bacco giovanna caruso fendi foto di bacco margherita tiesi foto di bacco ursula seelenbacher howtan re paola spinetti francesca valtorta foto di bacco daniele la cognata e stefania paxsia foto di bacco gabriella carlucci foto di bacco maya talem foto di bacco (2) gabria cipullo federico zurzolo foto di bacco francesca montone foto di bacco elena giordano valentina cimino giovanna alibrandi gianluca giordano foto di bacco domitilla d amico riccardo la cognata foto di bacco maria novella giovanna alibrandi e nicole foto di bacco giovanna caruso fendi con giovanna alibrandi foto di bacco francesca valtorta riccardo la cognata foto di bacco leonardo pantoja foto di bacco leonardo pantoja e francesca montone foto di bacco nathalie caldonazzo foto di bacco (2) andrea saran riccardo la cognata francesca montone howtan re foto di bacco domenico nucera e riccardo la cognata foto di bacco maya talem antonio ceruso foto di bacco federico zurzolo foto di bacco riccardo la cognata foto di bacco riccardo la cognaata e maria teresa sempreviva foto di bacco maya talem foto di bacco riccardo la cognata saluta eliana miglio foto di bacco margherita tiesi luca berretta foto di bacco francesca valtorta foto di bacco giovanna alibrandi riccardo la cognata stefania paxsia foto di bacco gabriele pao pei andreoli foto di bacco lidia vitale foto di bacco (1) francesca montone e riccardo la cognata foto di bacco eliana miglio foto di bacco marion hangl bozzoli e ursula seelenbach foto di bacco patrizia biancamano maya talem foto di bacco domenico nucera marion hangl bozzoli foto di bacco invitati alla presentazione nathalie caldonazzo foto di bacco riccardo la cognata con gli studenti foto di bacco federica lopes giovanna alibrandi valentina pansa foto di bacco mariateresa sempreviva giovanna alibrandi foto di bacco libro presentato maya talem riccardo la cognata foto di bacco