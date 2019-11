CAFONAL LILLI E I VAGABONDI – LA GRUBER PRESENTA IL LIBRO “BASTA!” SUL POTERE DELLE DONNE CON BELLANOVA SUL PALCO E BOLDRINI IN PRIMA FILA – NON RESISTE E ATTACCA SALVINI: “UN NEOMASCHILISMO, UN’INTERNAZIONALE DEI BIFOLCHI”. DOMANDA: MA L'ANNO SCORSO QUANDO AVEVA CHIAMATO E SBACIUCCHIATO SALVINI PER PRESENTARE IL LIBRO PRECEDENTE, L'ALLORA MINISTRO DELL'INTERNO ERA UN FEMMINEO ANGIOLETTO? O SI E' ACCORTA SOLO NELL'ULTIMO MESE CHE DI TRATTA DI UN TRUCE, GIUSTO IN TEMPO PER PROMUOVERE IL SUO PAMPHLET?

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Giulia Argenti per “la Repubblica - Edizione Roma”

lilli gruber teresa bellanova foto di bacco lilli gruber foto di bacco (2)

Il pink power invade la Galleria Sordi. Il merito è di Lilli Gruber: la giornalista, per una sera, passa dal salotto di Otto e mezzo al palco della libreria Feltrinelli per presentare il suo libro "Basta! Il potere delle donne contro la politica del testosterone". Un invito a cui rispondono tante donne ( e non solo). Le prime file sono occupate da volti femminili della politica bipartisan. La ministra dell' Agricoltura Teresa Bellanova è sul palco con l' autrice: « Ho lasciato una riunione di maggioranza in cui si stava discutendo della legge di bilancio per partecipare - spiega - perché era fondamentale essere presente » . In platea ci sono Laura Boldrini, che siede accanto al presidente dell' Anac Raffaele Cantone, Marianna Madia e Debora Serracchiani. Al lato opposto l' ex collega di partito, ora passata nelle fila di Italia Viva, Maria Elena Boschi. Arriva con qualche minuto di ritardo e resta in piedi anche Mariastella Gelmini.

maria elena boschi lilli gruber (2) raffaele cantone maria elena boschi foto di bacco

Dalla politica al giornalismo: tra le molte persone che ieri sera hanno partecipato alla presentazione ci sono anche i colleghi di Gruber. Michele Santoro, che prima dell' inizio dell' evento firma diversi autografi, siede accanto all' architetto Massimiliano Fuksas, con la moglie Doriana.

franca e massimo leosini foto di bacco

E poi Franca Leosini, tra i primi ad arrivare, con la sua inconfondibile piega. Poco lontano da lei c' è il vicedirettore dell' Huffington Post, Alessandro De Angelis. Sale sul palco, insieme a Gruber e Bellanova, anche la ct della Nazionale di calcio femminile Milena Bertolini: « Nel nostro sport le discriminazioni contro le donne sono all' ennesima potenza - dice - . È quasi un campo minato. Ma la Nazionale ha dato un' immagine di quello che le donne sono in grado di fare quando sono unite » .

libro presentato

maria elena boschi foto di bacco (2) franca leosini luca telese foto di bacco

A moderare il giornalista Luca Telese, che prova a difendere gli uomini dagli strali della collega. « Ma io non ce l' ho con loro - sottolinea Gruber - piuttosto con il mondo maschilista che è stato costruito » . E ancora: « Non è un caso che io abbia scelto di dedicarmi a questo libro proprio in quest' epoca di sovranismi, Matteo Salvini mi ha dato molto su cui riflettere. E non solo lui. Vedo che si sta formando in Europa un neomaschilismo. Un' internazionale dei bifolchi». Non mancano i siparietti: come quando la giornalista coinvolge Cantone: «Non crede che con più donne ai vertici ci sarebbe meno malaffare?».

maria elena boschi foto di bacco (5) bianca berlinguer laura boldrini foto di bacco maria elena boschi foto di bacco (1) serena dandini alessandro de angelis foto di bacco franca leosini foto di bacco (2) bianca berlinguer laura canali foto di bacco teresa bellanova foto di bacco (1) franca leosini lilli gruber foto di bacco teresa bellanova marianna madia debora serracchiani foto di bacco (2) sanja podgajski michele santoro massimiliano fuksas foto di bacco (1) lilli gruber foto di bacco (5) massimiliano e doriana fuksas foto di bacco michele santoro con la moglie sanja foto di bacco milena bertolini foto di bacco (2) massimiliano fuksas con la moglie doriana foto di bacco (1) franca leosini foto di bacco (1) lilli gruber foto di bacco (3) maria elena boschi foto di bacco (4) lilli gruber foto di bacco (6) pubblico (3) teresa bellanova raffaele cantone foto di bacco (3) teresa bellanova maria elena boschi foto di bacco franca leosini laura laurenzi carlo cottarelli maria elena boschi foto di bacco laura canali lucio caracciolo foto di bacco laura laurenzi foto di bacco lilli gruber foto di bacco (1) mariolina sattanino pierluigi diaco marianna madia foto di bacco lilli gruber saluta milena bertolini foto di bacco serena dandini lilli gruber foto di bacco marianna madia debora serracchiani foto di bacco michele santoro massimiliano fuksas foto di bacco (1) lilli gruber teresa bellanova milena bertolini foto di bacco mariolina sattanino foto di bacco pubblico (1) marianna madia debora serracchiani raffaele cantone teresa bellanova foto di bacco marianna madia foto di bacco lilli gruber foto di bacco (4) carlo cottarelli foto di bacco (1) filippo sensi foto di bacco faffaele cantone laura boldrini foto di bacco carlo cottarelli foto di bacco (2) maria elena boschi foto di bacco (3) massimiliano fuksas foto di bacco alessandro de angelis foto di bacco massimiliano fuksas con la moglie doriana foto di bacco (2) teresa bellanova foto di bacco michele santoro saluta raffaele cantone foto di bacco (1) serena dandini foto di bacco teresa bellanova raffaele cantone foto di bacco (1) teresa bellanova raffaele cantone foto di bacco (2) intervento di teresa bellanova foto di bacco luca telese lilli gruber foto di bacco teresa bellanova foto di bacco (2) marianna madia debora serracchiani raffaele cantone foto di bacco luca telese lilli gruber teresa bellanova milena bertolini foto di bacco luca telese con la madre foto di bacco (1) raffaele cantone foto di bacco maria stella gelmini foto di bacco (2) alessandro de angelis luca telese foto di bacco michele santoro massimiliano fuksas foto di bacco (2) maria elena boschi lilli gruber (1) luca telese con la madre foto di bacco (2) maria stella gelmini foto di bacco (1) luca telese foto di bacco luca telese franca leosini foto di bacco milena bertolini foto di bacco pieluigi diaco foto di bacco michele santoro saluta raffaele cantone foto di bacco (2) lucio caracciolo laura boldrini foto di bacco pubblico (2) teresa bellanova marianna madia debora serracchiani foto di bacco (1) pierluigi diaco marianna madia foto di bacco veronica de romanis foto di bacco luca telese serena dandini alessandro de angelis foto di bacco marianna madia debora serracchiani raffaele cantone foto di bacco micol veller pino corrias foto di bacco teresa bellanova franca leosini foto di bacco michele santoro massimiliano fuksas foto di bacco (3) maria cuffaro foto di bacco sanja podgajski michele santoro massimiliano fuksas foto di bacco (2)