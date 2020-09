MA UNA SOCIETA’ DI SERIE A PUO’ COMMETTERE QUESTI ERRORI DA PERACOTTARI? AVVISATE FRIEDKIN: LA ROMA RISCHIA Il 3-0 A TAVOLINO COL VERONA. DIAWARA NON ERA INSERITO IN LISTA – NELLA DISTINTA IL CENTROCAMPISTA NON COMPARE DA NESSUNA PARTE - LA DIFESA DELLA ROMA:” SVISTA IN BUONAFEDE” – PER IL CLUB NON C’ERA BISOGNO EVENTUALMENTE DI FRODARE LA LEGA, IN QUANTO DI SLOT PER I GIOCATORI OVER 22 NE HA MOLTI…