Gabriella Sassone per Dagospia

emanuela folliero

Un evento tv dedicato alle donne “rinate” dopo una violenza di genere o un tumore al seno: è “Women for Women against Violence - Camomilla Award”, giunto ormai alla nona edizione. L’infaticabile Donatella Gimigliano, “mammina” della kermesse dedicata ai due più temibili “killer” delle donne, stavolta si è spostata a Napoli, registrando all’Auditorium del Centro Rai partenopeo il format che andrà in onda a gennaio 2025 in seconda serata su Rai2 con la regia di Antonio Centomani.

Come sempre sul palco a presentare ci sono Arianna Ciampoli e Beppe Convertini, volto prezzemolino oramai buono per tutte le stagioni e tutti gli eventi. “Si parla sempre di chi muore e non ce la fa, il mio “Women for Women”, invece, vuole dare voce alle donne che ce l’hanno fatta ma che non smettono mai di combattere, lottando e vincendo ogni giorno”, chiarisce subito la Gimigliano, Presidente dell’Associazione Consorzio Umanitas, ideatrice, autrice (con Fabrizio Silvestri e Cristina Monaco) e produttrice dell’evento che si avvale di patrocini illustri: Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Ministero della Cultura, CUG del MIC, Unicef, Croce Rossa Italiana e LILT (Lega Italiana Lotta contro i Tumori).

elsa martignoni (2)

In Italia ogni anno oltre 110 donne vengono uccise da uomini che quasi sempre sostengono di amarle, mentre ancor oggi il tumore al seno è il “sicario” più letale e frequente, principale causa di mortalità oncologica (12 mila casi all’anno).

“Ho scelto di approdare a Napoli per la prima volta perché è la terza città italiana per il numero di denunce ai centri antiviolenza: questo significa che ogni giorno tre donne chiedono aiuto. Non solo, è tra le regioni che pagano il più alto tributo di sangue: solo nel 2023 ben otto femmicidi, sangue che si aggiunge a dolore, visto che sono già 72 gli orfani campani di femminicidio. Di contro, alla luce dei 4.000 nuovi casi di carcinoma della mammella stimati ogni anno, la città può vantare un esemplare punto di riferimento nella “Breast Unit”, eccellenza dell’Azienda ospedaliera universitaria Federico II”, ricorda Gimigliano, studi alla mano.

dario ciotola e vladimir luxuria

Bando alla tristezza: ad aprire la serata e dare il giusto ritmo c’è il fenomeno emergente della scena musicale napoletana, amatissima sui social, la giovane cantante STE con il brano “T’aggiu vuluto bene”.

Ad accompagnare la sua voce, due dancers di fama internazionale: Antonio Fini & Abby Silva Gavezzoli. Volti Rai e Mediaset tra i fortunati che ricevono il “Camomilla Award”. I premi vanno alla Presidente Unicef Carmela Pace, al Presidente della CRI Rosario Valastro, alla direttrice di Rai Radio2 Simona Sala.

E ancora, a ritirare il riconoscimento che è una scultura del maestro orafo Michele Affidato ecco la bellissima Emanuela Folliero, chemisier nero e scarpe rosse simbolo della lotta ai femminicidi. E poi il conduttore di “Zona Bianca” su Rete 4 Giuseppe Brindisi elegantissimo, l’attivista e volto tv Vladimir Luxuria in abitino corto, il regista Giuseppe Nuzzo per il corto “La scelta”, testimonianza di Cristina Donadio sul suo tumore al seno, lo chef stellato Gennaro Esposito, la fotografa glam Tiziana Luxardo, che sta preparando per il decennale della kermesse la mostra di “Women for Women against Violence”, che sarà itinerante in Italia e all’estero.

carolina marconi (3)

Dulcis in fundo, c’è un premio anche per “Rondine - Cittadella della Pace”, struttura che accoglie giovani provenienti da territori teatro di conflitti armati o post-conflitti: ritira il riconoscimento la studentessa kosovara Adelina Trshana.

Le luci dei riflettori si accendono su toccanti monologhi: il racconto di Rosanna Banfi dal titolo “Io ballo per la vita” e la testimonianza di Nicolò Maja, 25enne orfano di femminicidio, supportato da un anno dall’associazione, che si è chiesto: “Come posso perdonarti papà?”, parlando ovviamente all’autore della strage della sua famiglia di cui è l’unico sopravvissuto.

Nicolò ha anche festeggiato il suo nuovo lavoro nell’azienda Leonardo e poi ha premiato con il “Camomilla Award” Antonio Liotti (Chief People & Organization Officer Leonardo Spa). Per lui anche una video sorpresa da parte di Claudia Gerini che invia un affettuoso messaggio augurale.

Il terzo monologo è “Dal tunnel della violenza all’amore per la vita”, storia di Nadia Accetti, combattente che ha trasformato il dolore di un’aggressione sessuale mai denunciata da giovanissima e i conseguenti gravi disturbi alimentari in forza, resilienza e voglia di aiutare gli altri.

ilaria capponi

Non mancano Valentina Pitzalis, data alle fiamme dall’ex marito e rimasta gravemente sfigurata, ora impegnata in prima linea contro la violenza femminile, e la stilista Antonietta Tuccillo, che sta combattendo un tumore ovarico di alto grado. Entrambe si erano già raccontate nelle precedenti edizioni e stavolta ricevono in dono un viaggio in nave da Leonardo Massa, Vice President Southern Europe Divisione Crociere del Gruppo MSC.

La Tuccillo ha presentato la sua nuova creazione dedicata all’evento, l’abito “Camomilla” fatto a mano all’uncinetto in verde acqua con camomilline al collo e alle maniche.

Lo sfoggia la statuaria modella e influencer Ilaria Capponi, premiata poi con il “Women for Women Social” per il suo attivismo contro il body shaming. Interviste in sala a cura di Cinzia Profita. C’è una sorpresa anche per Carla Caiazzo, vittima di violenza e Presidente dell’Associazione “Io rido ancora”: riceve un gioiello da un’anonima donatrice.

vladimi luxuria

Ancora spettacolo con gli esilaranti Gemelli di Guidonia che entusiasmano con performance tratte dal loro spettacolo “Intelligenza musicale”, un mix di musica, parodie, monologhi. A seguire, la violinista elettrica dall’archetto luminoso Elsa Martignoni, i maestri flautisti Giuseppe Mario Finocchiaro e Camilla Refice, le pianiste Scilla Lenzi e Cristina Donnini, tutti presenti a titolo gratuito.

Carolina Marconi, bellissima in smoking bianco e cravattino nero, si è poi infila nei leggins neri per esibirsi sul palco per con le “Dancers for Oncology”, progetto ideato da Carolyn Smith.

valentina pitzalis e sabrina faccadio

Tra le personalità presenti in sala, Francesco Schittulli (Presidente Lega Italiana Lotta contro i Tumori), l’assessore allo Sport e Pari Opportunità del Comune di Napoli Emanuela Ferrante, la vicedirettrice del Tg1 Maria Rita Grieco, Gianluca Mech, Patrizio Rispo con una rappresentanza di attori del cast di “Un Posto al Sole”, il chirurgo Dario Martusciello, Andrea Langella, Ines e Giulio Pivetta, il partner dell’evento Sergio Sgaglione e Alessandra Positano, Manager Carpisa.

E vai se magna! Gran finale con il Gran Gala a Villa Domi, chez Domenico Contessa, per festeggiare e riempirsi la pancia con un dinner a base di eccellenze campane by Coldiretti e Campagna Amica; ai fornelli una brigata di chef capitanata da Bruno Brunori.

