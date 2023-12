CAFONAL – ALLA 37ESIMA EDIZIONE DEL “PREMIO LAURENTUM PER LA POESIA”, A MONTECITORIO, TUTTI A OMAGGIARE I VERTICI DELLA RAI PROSCIUTTO E MELONI, L'AD ROBERTO SERGIO E IL DG GIAMPAOLO ROSSI – PRESENTI IL PRESIDENTE DELLA CAMERA, LORENZO FONTANA, E I SOTTOSEGRETARI, LUCIA BORGONZONI E GIANMARCO MAZZI – TRA I PREMIATI VITTORIONE SGARBI, CARLO CONTI, ANTONIO E PUPI AVATI – AVVISTATI ELEONORA DANIELE, NUNZIA DE GIROLAMO, LUCA BARBARESCHI, RICKY TOGNAZZI E SIMONA IZZO. GRANDE ASSENTE IL PRESIDENTE DEL PREMIO, GIANNI LETTA (ALLETTATO DAL COVID) – FOTO BY DI BACCO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Estratto dell'articolo di Lucilla Quaglia per "Il Messaggero - edizione Roma"

giampaolo rossi roberto sergio carlo conti foto di bacco (2)

Le armi dei sognatori per cambiare il mondo. Questo uno dei tanti intenti della 37esima edizione del "Premio Laurentum per la poesia" che nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, alla presenza del presidente Lorenzo Fontana, catalizza oltre duecento illustri ospiti.

Tra i primi ad arrivare il direttore del premio, Roberto Sergio, con Giovanni Tarquini, presidente del centro culturale Laurentum, motore del riconoscimento. «L'amore sfrenato per la poesia e le forme d'arte - spiega Tarquini - ci induce a continuare questa nostra iniziativa.

Ci lega una forte amicizia che ha permesso di rubare tempo al resto del quotidiano. L'arte e la poesia vanno oltre le barriere culturali e danno voce ad ogni istanza».

nunzia de girolamo giampaolo rossi foto di bacco (2)

E si passa ai riconoscimenti. Prima ad essere premiata Lella Golfo, con un omaggio speciale per l'impegno per le pari opportunità e l'uguaglianza di genere, consegnato da Angelo Bucarelli. Applausi. Premio "I valori della cultura" a Vittorio Sgarbi, che abbraccia Pier Ferdinando Casini e riceve l'omaggio da Corrado Calabrò. «Gianni Letta, presidente della giura di questo premio - commenta Sgarbi - dimostra quanto la cultura sia profondamente radicata anche a destra». Premio alla carriera ad Antonio e Pupi Avati, che ricordano Ugo Tognazzi alla presenza del figlio Ricky.

[…]

E ancora premi al ministro della cultura Gennaro Sangiuliano per la saggistica storica e il giornalismo, alla poesia a Giovanni Dotoli, per l'impegno filantropico a Maite Carpio Bulgari, premio Dante Alighieri a Habib Tengour e per il cultural heritage a Yulia Vaganova.

vittorio sgarbi premiato da corrado calabro foto di bacc

Tra il pubblico i Sottosegretari alla cultura Gianmarco Mazzi e Lucia Bergonzoni, Simona Agnes, Pierluigi Diaco, Vira Carbone, Eleonora Daniele, Luca Barbareschi, Nunzia De Girolamo, Francesco Giorgino, il direttore Rai News 24 Paolo Petrecca, Elisabetta Ferracini, Beppe Convertini, Simona Izzo, il direttore generale Rai Giampaolo Rossi e il presidente della commissione cultura della Camera, Federico Mollicone.

