UNA CARA VECCHIA GUERRA DI SPIE IN EUROPA - DUE DIPLOMATICI TEDESCHI SONO STATI ESPULSI DA MOSCA PER DECISIONE DIRETTA DEL CREMLINO, UNA DECISIONE CHE HA UNO SFONDO SPIONISTICO DA ROMANZO AGENTI IN GIRO PER L'EUROPA, SICARI CHE ELIMINANO I NEMICI DEL CREMLINO E PORTANO AVANTI PIANI IBRIDI DESTABILIZZANTI