Gabriella Sassone per Dagospia

katherine kelly lang tiziana rocca francesca lo schiavo nancy brilli

Inarrestabile Chiara Sbarigia! La bionda presidente di Cinecittà ha apparecchiato un cocktail party per celebrare i 30 anni di APA - Associazione Produttori Audiovisivi. Di cui, neanche a dirlo, è presidente dal 2023.

Per chi non lo sapesse, APA, fondata nel 1994, rappresenta le società di produzione indipendente di fiction, intrattenimento leggero, cartoni animati e documentari, svolgendo un ruolo cruciale nei rapporti con le istituzioni, le emittenti televisive pubbliche e private, e nelle trattative sindacali.

Ed è stata la prima a dare finalmente il giusto riconoscimento alla filiera della produzione, un pilastro fondamentale del cinema italiano. Martedì sera, nel suggestivo MAIO Restaurant&Rooftop, all’ultimo piano della Rinascente di Via del Tritone, Sbarigia ha accolto via via gli ospiti: produttori di cinema e fiction, attori, attrici, volti tv e persino due premi Oscar come Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, coppia esplosiva nel lavoro e nella vita, divertiti e divertenti.

katherine kelly lang eleonora daniele

Con una vista mozzafiato sui tetti e le bellezze della Città Eterna a brindare con Chiara e chiacchierare di cinema e dintorni, sono arrivati in tantissimi. Tra i primi “pezzi grossi” a palesarsi, ecco Fabiano Fabiani con la moglie Lilli, Luca Bernabei con la sorella Matilde di Lux Vide, Andrea Occhipinti (Lucky Red), Matteo Levi (11 Marzo Film), Paola e Federica Lucisano (Italian International Film), Giannandrea Pecorelli (Aurora TV). Si rivede Agostino Saccà (Eagle Original Content), arrivano Gloria Giorgianni (Anele), Riccardo Russo (Bim Produzione), Ilaria Dallatana (Blu Yazmine), Giovanni Stabilini e Riccardo Tozzi (Cattleya), Gabriella Buontempo e Massimo Martino (Clemart).

dante ferretti francesca lo schiavo

La lista dei produttori è lunga e comprende anche Rosario Rinaldo (Cross Productions), Nicola e Marco De Angelis (Fabula Pictures), Francesco Siciliano (Panama Film), Iginio Straffi (Rainbow) e Verdiana Bixio (Publispei). Impossibile notarli tutti tra la folla e la terrazza non enorme. Non mancano Manuela Cacciamani, ad di Cinecittà, e Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction.

Spicca il biondo di Eleonora Daniele in total black, che chiacchiera con un Daniele Pecci barbuto. Bellissime Francesca Chillemi, Rosa Diletta Rossi (che ha dato il volto alla mafiosa Maria Corleone, più spietata di Rosy Abate) e Loredana Cannata. Due woman in red: Katherine Kelly Lang e Nancy Brilli, scortate da Tiziana Rocca dopo il premio “Marche una regione da podio”, in scena nel Salone d’Onore del Coni alla presenza di Giovanni Malagò.

tosca daquino

Tra calici di vino bianco ghiacciato (tanto che alla fine sembravano tutti brilli) e ghiottonerie da spizzicare, ecco Pino Quartullo, Flavio Parenti, Tosca D’Aquino e Maria Pia Calzone con Paola Spinetti, Jacopo Olmo Antinori, Francesca Valentini, Marco Carrara, Danila Confalonieri.

Taglio delle torte che compongono la scritta APA 30 al piano di sotto, discorsetto e brindisi infiniti. “Stasera abbiamo celebrato non solo il percorso di APA, ma anche l’importanza di una produzione audiovisiva forte e indipendente, che continua a evolversi e a lasciare il segno nel panorama cinematografico nazionale”, ha concluso Sbarigia. Amen!

