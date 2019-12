CAFONAL PERSIANO – L’ARTISTA IRANIANO HOWTAN RE PRESENTA LA SUA MOSTRA CON 14 SCULTURE DI GESÙ CRISTO E TITILLA I PALATI DEGLI INVITATI CON UN “APERITIVO PERSIANO” - AL VERNISSAGE PIGI BATTISTA SI CIRCONDA DI BELLE FIJOLE E ARRIVANO IL SOTTOSEGRETARIO LORENZA BONACCORSI, LA STORICA MODELLA DI ARMANI ANTONIA DELL’ATTE, JANE ALEXANDER E “DONNA IMMA” DI “GOMORRA

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Cecilia Cirinei per “la Repubblica - Roma”

howtan re francesca malato foto di bacco

Musica etnica dal vivo con hand-pan, speciale tamburo in acciaio, e didgeridoo, il lungo flauto usato dagli aborigeni australiani per i riti sacri, ieri sera al vernissage della mostra "Bave me!" dell'artista Howtan Re, nella sua galleria Howtan Space in via dell'Arco de' Ginnasi. L'esposizione, curata della critica Barbara Martusciello, è stata inaugurata da un "aperitivo persiano" con piatti tipici in versione finger food, trai quali loobia polo shirazi, delizia della cucina iraniana con riso e carne, e mirza ghasemi, piatto tradizionale del Mar Caspio con spezie e uova. Per il brindisi invece è stato scelto il tradizionale champagne.

lucrezia massari liliana fiorelli pierluigi battista margherita tiesi foto di bacco liliana fiorelli foto di bacco (2)

Tanti gli ospiti noti alla preview della mostra, a cura di Ursula Selembacheer, che hanno osservato la parete-schermo allestita con 14 sculture, come le 14 stazioni della Via Crucis, in dialogo con una scritta al neon. Le sculture di Howtan Re, nato a Teheran ma italiano di adozione, sono ispirate alle fattezze di Cristo che, nella storia di appartenenza dell'artista, rappresenta "Il profeta". Tra gli invitati, avvolti dal sound etnico suonato da Genesio AntonielIo, Jane Alexander, Guido Lombardo, presidente della Titanus, Lorenza Bonaccorsi, sottosegretario al Mibact, Antonia Dell'Atte, storica modella di Armani, Paolo Calissano e Maria Pia Calzone, Donna Imma della fiction tv "Gomorra".

