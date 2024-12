CAFONAL PIU’ SANI PIU’ BELLI – PER IL SUO COMPLEANNO, ROSANNA LAMBERTUCCI HA ATTOVAGLIATO 150 OSPITI A PALAZZO BRANCACCIO E HA RIFILATO LORO LA PRESENTAZIONE DEL SUO NUOVO LIBRO, IN CUI RACCONTA COME SI È PREPARATA FISICAMENTE A “BALLANDO CON LE STELLE” – TIMBRANO IL CARTELLINO ELEONORA DANIELE, RENATA POLVERINI CON VESTITINO LEOPARDATO E COSCIOTTO SGUAINATO, TEO MAMMUCARI CON UN MOCIO IN TESTA. E POI LA REGINA DELLE GAFFE VIRA CARBONE, CLARISSA BURT E LUANA RAVEGNINI. E COMPARE ANCHE LA GIORNALISTA FEDERICA CORSINI, MOGLIE DI GENNY SANGIULIANO…

Gabriella Sassone per Dagospia

rosanna lambertucci

Ci costa dirlo in verità ma “Ballando con le stelle” sembra peggio di una droga, ti entra nelle viscere e non ti molla più. Un tunnel da cui pare difficilissimo uscire, non c’è disintossicazione che tenga. Perché se è vero come dice Simona Ventura che chi va sull’Isola dei Famosi resta naufrago tutta la vita, chi ha assaggiato la crudele pista di Milly continua a vivere a passo di salsa, mambo e merengue, quantomeno nella sua mente. E se i passi di ballo ti restano in testa, i giudizi impietosi della giuria non te li dimentichi proprio più.

rosanna lambertucci simone casula (2)

Chiedetelo a Rosanna Lambertucci, concorrente lo scorso anno con il maestro Simone Casula. Ha atteso un anno dopo l’esperienza ballerina e non solo ha sfornato l’ennesimo libro di benessere psicofisico, ma ha addirittura inscenato una sorta di “processo” ai giurati dello show che l’hanno più bistrattata dandole, come racconta, la forza di reagire e combattere fino ad arrivare alla finale. Regalandole anche la capacità di incassare colpi bassi e provocazioni senza mai reagire e perdere il sorriso (lo dovrebbero fare in tanti, vero Angelo Madonia?).

renata polverini

Per rivelarci tutto questo, Rosanna ha aspettato il consueto festone di compleanno nei saloni barocchi di Palazzo Brancaccio dove sabato sera ha attovagliato circa 150 amici vecchi e nuovi, il mejo del mondo che frequenta da sempre: professoroni, medici, imprenditori, manager, dame salottiere, volti tv. All’ora del dinner, quando tutti erano seduti ai tavoli tondi, Rosanna ha dato il là alla festa mostrando (o infliggendo?) un lungo filmato realizzato con la collaborazione di Mario Luongo con spezzoni di ogni sua esibizione a Ballando, i giudizi e i voti della giuria e lei alla scrivania di casa sua a spiegare e commentare seraficamente il tutto, puntata per puntata.

Tanto che ad un certo punto si alza in piedi Teo Mammucari, anche lui in gara lo scorso anno e divenuto suo grande amico, e intima col suo solito fare scherzoso: “Qualcuno fermi questo filmato! Vi avviso che le puntate sono dieci!”. Come dire: c’abbiamo fame! E poi basta con sto programma! Risate generali.

eleonora daniele (3)

Ma il personale Lambertucci show va avanti implacabile, punto per punto. E apre la strada alla presentazione dell’ultimo libro fresco di stampa “Più magri, più sani e più vitali” (Mondadori), dove la Lambertucci racconta la sua preparazione di 5 settimane prima di affrontare Ballando con una dieta che le ha fatto perdere 5 chili, aumentare i muscoli donandole nuova energia e vitalità.

In effetti, guardandola, la conduttrice è sempre più bella, più sana e felice, in barba all’età che passa, grazie anche all’amore del marito Mario Di Cosmo di 15 anni più giovane, che le sta accanto tutta la sera e al momento di spegnere la lunga candelina sulla torta rosa ricoperta di fiori. Come la figlia Angelica Amodei col marito Claudio Calza e la loro pargola Caterina Maria.

elena bonelli (3)

E tra i libri esposti nella prima sala andati a ruba, il corposo aperitivo di benvenuto per scambiare due chiacchiere con il calice in mano, ecco arrivare una sorridente e scatenata Renata Polverini in abito leopardato e stivaloni neri, che si ferma a rispondere a Enrico Lucci di Striscia. Poco dopo arriva scortata da un’amica la giornalista di Rai Parlamento Federica Corsini, moglie del poro ex Ministro Genny Sangiuliano: tutti vorrebbero sapere le novità in casa (si vociferava che lei volesse il divorzio) ma nessuno osa affrontare un argomento così delicato.

clarissa burt paolo di pofi

In gran numero i medici di chiara fama che seguono da sempre la Lambertucci: presenti i prof. Luigi Chiariello con la moglie Raffaella, Francesco Cognetti, Adriano Redler, Ermanno Greco, Francesco Pignataro, Andrea Cusumano, Salvatore Maria Corsello, Francesco Bove con la moglie Rosanna, Giovanni Leonetti, Giancarlo Cianfrone. Timbrano il cartellino anche il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Rocco Bellantone, l’ad di Unilever Andrea Ganelli e il presidente di Givova Giovanni Acanfora con la moglie Pina, la mondanissima coppia Paolo e Nicoletta Benedettini (lettori appassionati di Dagospia che si complimentano con noi).

teo mammucari rosanna lambertucci (2)

Dal mondo dello showbiz ecco Clarissa Burt in tailleur bianco e top trasparente col seno a fare capolino: sempre bellissima è un’altra che ha fermato il tempo. Reduce da questa edizione del “Grande Fratello” dove è durata solo 2 settimane, Clarissa è scortata dall’hair stylist delle dive Paolo Di Pofi.

I flash si scatenano anche all’arrivo di Eleonora Daniele dimagritissima e con un filo di trucco, di Luana Ravegnini che splende al fianco del marito Renato Della Valle e di Vira Carbone in tailleur rosso con top nero velato che fa intravedere il reggiseno. C’è l’attrice Simona Borioni in completo pitonato, la stilista fiorentina Emanuela Biffoli, l’immancabile Valeria Licastro, Elena Bonelli avvolta in un visone, l’autrice di “Porta a Porta” Antonella Martinelli.

beppe convertini

Maria Stella Giorlandino presidente dei centri clinici Artemisia Lab, scortata dal figlio Fabio Massimo, si aggira tra i tavoli e saluta tutti mormorando “Dobbiamo salvare la sanità, dobbiamo salvare la sanità”. Ecco Beppe Convertini e il maestro Gerardo Di Lella che invita tutti l’8 dicembre al concerto con 90 musicisti della sua Grand Orchestra che suoneranno le musiche dei film Disney, in scena all’Auditorium della Conciliazione. Teo Mammucari è con il fratello Sandrino e siede al tavolo della festeggiata con la Daniele e il ballerino Simone Casula col compagno Simone.

Ci sono l’autore tv Alessio Poeta con la bionda manager Tiziana Cardamone, la press office Gessica Giglio e il truccatore delle dive Gennaro Marchese, artefice del make up della Lambertucci che la fa brillare ancora di più. C’è persino il maggiordomo ecuadoregno Ramon che lavora a casa della festeggiata da 24 anni ed è sempre presente ai suoi eventi più importanti, stile portafortuna.

torta (3)

La serata prosegue con Rosanna che si butta in pista prima con Casula e poi con Teo, a conferma che il ballo ormai ce l’ha nelle vene. Anche Vira Carbone balla con Casula e si lancia in un casquè manco fosse la Carrà. Dulcis in fundo Lambertucci ci rivela uno scoop: a giugno 2025 dovrebbe tornare in onda su Rai1 il sabato alle 14 con la sua creatura adorata “Più sani e più belli”.

L’ultima edizione andò in onda nel 1996, ma tutti se lo ricordano ancora. Un programma iconico. Come la sua mitologica ideatrice e conduttrice che allo scoccare dei 79 anni (ne dimostra la metà) ha un mondo davanti, un grande amore, una salute di ferro e la grinta di una ragazzina. Auguri!

