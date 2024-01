CAFONAL "DAI, CAZZO"! - AL CINEMA "ADRIANO" DI ROMA, IL RITORNO SUL GRANDE SCHERMO DELLA COPPIA BIGGIO- MANDELLI CON "I SOLITI IDIOTI 3" ATTIRA VIP, SVIPPATI E FAN - AVVISTATA UNA MAIOLICATA "A-LESSA" MARCUZZI, BRACCATA DA ENRICO LUCCI, ANDREA DELOGU COL COMPAGNO LUIGI BRUNO E I BALLERINI DI "VIVA RAI2!" - IL DUO COMICO: "LA SOCIETÀ IN CUI VIVIAMO È MESSA MALISSIMO E GLI ITALIANI SONO PEGGIORATI. È DIFFICILE FARE LE CARICATURE DEI PERSONAGGI PERCHÉ ESISTONO GIÀ…"

fabrizio biggio e francesco mandelli foto di bacco

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

1. LA PRIMA TRA AMICI E RISATE

Estratto dell'articolo di Lucilla Quaglia per “il Messaggero – Cronaca di Roma”

Folla di giovani fan al cinema Adriano. La comicità attira tanti ragazzi ma anche nomi vip. E all'happening d'eccezione inizia lo struscio glam. Ad iniziare da Alessia Marcuzzi, in spolverino nero su jeans e stivali bianchi, che […] Dispensa sorrisi e saluti. Appare anche la bella aristocratica Isabella Borromeo, in look scuro, […] Posa per i fotografi il ballerino Tommaso Stanzani.

francesco mandelli alessia marcuzzi fabrizio biggio foto di bacco

Sono tutti qui per celebrare un notevole evento. Dopo più di dieci anni, torna finalmente sul grande schermo la coppia formata da Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli con l'attesissimo "I Soliti Idioti 3 Il Ritorno". E il foyer impazzisce appena fa il suo ingresso il magico duo, […]. E in questo bailamme di entusiasmo si riconoscono Andrea Delogu, in cappotto di pelle nera, in compagnia del suo Luigi Bruno. E ancora Gabriele Corsi, in giacca jeans, Giordano De Plano e il caschetto bruno di Daniela Virgilio, in total black. Ecco Giampaolo e Rossana Letta e la ballerina di Rosario Fiorello Martina Miliddi, che accenna qualche passo.

andrea delogu fabrizio biggio luigi bruno foto di bacco (2)

[…]Parte il racconto di cinque storie parallele che hanno come comune denominatore il tema della famiglia, sempre al centro del dibattito sociale italiano. […]. Dopo anni di separazione, Francesco e Fabrizio si sono ritrovati più forti che mai.

Molto apprezzati, nel corso della visione, i camei e le incursioni di ospiti e amici: tra loro un esilarante contributo di Sabrina Ferilli oltre a Gué Pequeno, lo youtuber Gabriele Vagnato, la rapper Anna, Fish e gli attori Giulia Vecchio, Carlo Amleto, Ippolita Baldini, solo per citarne alcuni. E ancora, il gruppo musicale Selton che firma la colonna sonora del film. E a fine proiezione è scroscio di applausi. […]

2. I SOLITI IDIOTI: "GLI ITALIANI SONO PEGGIORATI. DIFFICILE FARE LE CARICATURE DEI PERSONAGGI PERCHÉ ESISTONO GIÀ"

Estratto da www.huffingtonpost.it

fabrizio biggio foto di bacco (5)

"La società in cui viviamo è messa malissimo e gli italiani sono peggiorati. È difficile fare le caricature dei personaggi perché esistono già. Siamo arrivati al livello che la realtà supera la finzione". Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, alias I Soliti Idioti, dopo dieci anni di assenza dalle scene per “divergenze personali” ritornano al cinema dal 25 gennaio con "I Soliti Idioti 3 – Il ritorno”, racconto della contemporaneità fra humor intelligente e satira. E si raccontano in un'intervista a La Stampa.

cristian prebibaj tommaso stanzani martina miliddi benedetta piacentini francesco mandelli foto di bacco

[…] Racconta Biggio: "Ci siamo detti 'dobbiamo raccontare la società come è adesso'. ed è messa malissimo, distrutta. Questi sono tempi mostruosi. E i nostri mostri si sono sposati perfettamente con tutto, anche con l'avvento della tecnologia, che si sta mangiando tutto. L’abbiamo messa nel film perché alimenta gli istinti più bassi dell’essere umano, la curiosità, la morbosità, la rabbia, l’odio, i social. Quindi, se la società in qualche modo tira fuori gli istinti più bassi, l’uomo va a peggiorare. I nostri personaggi possiamo dire che adesso sono normali".

alessia marcuzzi enrico lucci foto di bacco

Biggio e Mandelli sono contro il politically correct, che ritengono "una bolla che sta per esplodere". Si legge sul giornale […] Nel film domina l'elemento della famiglia, nelle più diverse forme. I due comici spiegano di averlo scelto perché se ne discute tanto nella società.

"Abbiamo scelto questo tema perché tutti, a partire dalla politica, si chiedono da dove ripartire per ricostruirla. Ma come deve essere? C’è chi dice che deve essere tradizionale, chi che può essere qualsiasi cosa e, visto che tra i nostri personaggi c’erano delle famiglie da rappresentare, abbiamo deciso di raccontarle: alcune si trasformano, altre si uniscono, trasformano o convivono, affrontando le difficoltà".

francesco mandelli martina miliddi foto di bacco (2)

I due poi hanno raccontato della fase di separazione, dopo 15 passati tra spettacoli e sketch, "a causa di tante piccole incomprensioni", e poi del ritorno in coppia. Spiega Biggio:

"Dopo dieci anni ci hanno chiamati per una pubblicità, volevano noi, i Soliti Idioti. Ognuno di noi ha detto si al proprio agente, così ci siamo rivisti e ci siamo semplicemente chiesti scusa a vicenda, anche con qualche lacrimuccia. È stato un bel momento, un ricordo per cui vale la pena vivere".

