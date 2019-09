CAFONAL #VIATEULADA66 - LA RAI SI METTE IN MOSTRA A PALAZZO VENEZIA: LA FOTO DEL PRESIDENTE FOA CON IL SOTTOSEGRETARIO RENZIANO SCALFAROTTO. E POI ARBORE, ADRIANA VOLPE, GIORGIA CARDINALETTI (EX 'DOMENICA SPORTIVA', ORA AL 'TG1') - LE 10 TRASMISSIONI CULT, GLI ABITI (DA QUELLI DELLE GEMELLE KESSLER AL TAILLEUR DI FRANCA LEOSINI) GLI OGGETTI (IL TELEFONO DI ‘PRONTO RAFFAELLA?’) CHE HANNO FATTO LA STORIA…

Nessun'altra sede Rai più del palazzo di via Teulada, inaugurato nel 1957 su progetto dell'architetto Francesco Berarducci, ha rappresentato, e rappresenta tuttora, il cuore dell'informazione, della cultura, dell'intrattenimento televisivo della Rai.

Un palazzo, un indirizzo che agli italiani è familiare quasi come quello di casa. Per questo motivo nasce la mostra #viateulada66 - La tua Rai in dieci programmi che hanno fatto storia, inaugurata a Palazzo Venezia e studiata come ideale completamento della 71esima edizione del Prix Italia Rai, concorso internazionale dedicato ai programmi di qualità della radio, della tv e del web in svolgimento presso i Mercati di Traiano alla presenza dei più importanti broadcaster mondiali con un tema di forte impatto come la diversità culturale nel sistema mediatico.

livio beshir adriana volpe foto di bacco

L'esposizione è articolata in un unico, grande spazio, il Refettorio al pianterreno di Palazzo Venezia, affacciato sul giardino. Artigiana d'eccellenza dei media, testimone di desideri, interessi e sentimenti della società italiana, la Rai diventa così centro multiculturale e al tempo stesso diffusore di simboli, linguaggi, immagini.

giorgia cardinaletti foto di bacco (2)

Un fenomeno di costume. Ecco quindi dieci programmi riproposti in versione sintetica, di due minuti ciascuno, e fruibili separatamente: Il Musichiere; Studio Uno; L'altra domenica; Quelli della notte (in foto)/Indietro tutta; Pronto, Raffaella?; Chi l'ha visto?; Porta a Porta; 90° minuto; Sottovoce; Storie maledette, oltre a un atipico Delitto in via Teulada, thriller del 1979 di Aldo Lado girato negli studi, con Leda Lojodice e Giuseppe Pambieri.

