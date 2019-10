CAFONALINO - ALTRO CHE VIA DELLA SETA! LA ROMA CHE CONTA O PROVA O CONTARE NON PUÒ PIÙ FARE A MENO DI SONIA, ANIMA E CUORE DEL RISTORANTE “HANG ZHOU”. CHI NON APPARE INSIEME A LEI IN UNA DELLE FOTO INCORNICIATE NEL SUO LOCALE NON PUÒ DIRE DI ESISTERE MONDANAMENTE - PER I 70 ANNI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE SONO ACCORSI AMICI E CLIENTI D’ECCEZIONE: FULVIO ABBATE, DARIO ARGENTO, PINO STRABIOLI, FRANCESCA REGGIANI SERENA BORTONE, SAVERIO FERRAGINA E IL TENORE FABIO ANDREOTTI…

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

DAGONEWS

francesca reggiani stefania d alessandro pino strabioli e sonia zhou foto di bacco

Di Sonia, anima e cuore del ristorante “Hang Zhou”, come notano ormai in molti, la Roma che conta o prova a contare non può davvero più fare a meno. Di più: chi non appare insieme a lei, lì in foto, incorniciato lungo le pareti del suo locale, forse non può dire di davvero esistere pienamente, socialmente, mondanamente in vita, così, lo si è detto, almeno a Roma.

dario argento foto di bacco

Così nelle sale di Via Principe Eugenio, all’angolo con via Nino Bixio, nel reame non meno cinese di piazza Vittorio, Esquilino. Sempre lei, Sonia, nei giorni scorsi, ha voluto festeggiare i settant’anni di fondazione della Repubblica Popolare Cinese con alcuni amici tra i più affezionati. Prontamente accorsi, pronti a farsi “timbrare” in viso con un cuore rosso, il colore araldico del vessillo nazionale di Cina. E forse anche dell’amicizia, in questo nostro caso.

il tenore fabio andreotti foto di bacco (2)

Ad accorrere a un minimo cenno dell’imprenditrice e promoter di se stessa Sonia, primo fra tutti, il leggendario Dario Argento, accompagnato da Virginia Zullo, e ancora Pino Strabioli, Fulvio Abbate, Francesca Reggiani, Stefania D’Alessandro, Alessandro Busiri Vici, tutti felicemente raccolti in una ampia sala all’ombra dei ritratti del compianto Chou En Lai, già leggendario primo ministro e risaputo suggeritore politico del “Grande Timoniere” Mao Tse Tung.

fulvio abbate alessandra galvani foto di bacco

sonia con lo staff del ristorante foto di bacco

E ancora, tra un’anatra arrosto e un raviolo al vapore, Corinne Quadarella, Serena Bortone accompagnata dalle sue “damigelle” di “Agorà” di Raitre, Leopoldo Mastelloni, Alexandra Celi, Loredana Tartaglia, Saverio Ferragina e il tenore Fabio Andreotti che ha eseguito “Nessun dorma”. Gran finale con le amiche di Sonia, tutte di rosso vestite, a cantare ordinatamente in fila un brano di buon augurio in lingua originale. Una troupe, giunta prontamente dalla Grande Muraglia, ha documentato infine l’intero evento per farne, così pare, un film in grado di competere con le meraviglie dell’Opera di Pechino.

