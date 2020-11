CAFONALINO - LA BANCA D’ITALIA RIAPRE LA SALA DEL “BAL TIC-TAC” DI BALLA E SGARBI CORRE A VEDERLA (E LO COSTRINGONO A METTERE LA MASCHERINA)! IL CRITICO D’ARTE NON ERA SOLO. PER L’OCCASIONE SI È PRESENTATO ANCHE DUCCIO TROMBADORI, E PURE IL DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI ALESSANDRO MICHELE E LA SUA CONSUETA SOBRIETÀ HANNO FATTO UNA CAPATINA….

vittorio sgarbi di corsa foto di bacco

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Da www.bancaditalia.it

La Banca d'Italia, in occasione della Quadriennale d'arte 2020 di Roma, effettuerà un'apertura straordinaria della sala che ospitava l'ingresso al "Bal Tic-Tac", il locale futurista decorato da Giacomo Balla e inaugurato nel 1921 in via Milano (accanto al Palazzo delle Esposizioni).

Nella sala è visibile il dipinto murale di Balla, scoperto nel 2017 e restaurato con la supervisione della Soprintendenza Speciale di Roma.

alessandro michele entra al palazzo dell esposizioni foto di bacco (6)

Per questioni di sicurezza, l'accesso sarà consentito solo su prenotazione (http://www.baltictacquadriennale.it) ai visitatori della Quadriennale e per piccoli gruppi di persone.

In futuro le decorazioni di Balla per il "Bal Tic-Tac" saranno pienamente valorizzate e visitabili dal pubblico all'interno dello spazio espositivo permanente sulla moneta e sulla finanza in corso di progettazione nell'ambito del "Centro per l'educazione monetaria e finanziaria" intitolato a Carlo Azeglio Ciampi.

Con questa iniziativa speciale dedicata a Balla, che fu grande protagonista di tante Quadriennali, la Banca d'Italia conferma, in una prospettiva di responsabilità sociale, il suo impegno per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico.

