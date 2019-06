CAFONALINO - IN CAMPIDOGLIO VA IN SCENA LA 49ESIMA EDIZIONE DEL “PREMIO SIMPATIA” - TRA I PROTAGONISTI IL NUOTATORE MANUEL BORTUZZO, MARA VENIER, DANILO REA, MARIO BIONDI E IL MAGO FOREST - DA PAOLA MINACCIONI A PINO STRABIOLI, ECCO CHI C’ERA - FOTOGALLERY

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

manuel bortuzzo con i genitori rossella e franco e marisela federici foto di bacco

Lucilla Quaglia per “il Messaggero”

Silenzio in sala: vanno in scena le storie. Quelle della 49esima edizione del Premio Simpatia che anche quest' anno, presso la Protomoteca del Campidoglio, centra il cuore dei romani. Una su tutte: l' eroe moderno Manuel Bortuzzo, il nuotatore ferito gravemente alle gambe che dopo il micidiale sparo è tornato in acqua per allenarsi e puntare in alto. «L'affetto di tutti mi sta aiutando», dice, timido e solare. A lui va la preziosa rosa di Assen Peikov, consegnata anche a Mara Venier, in total white e sneaker bianche, a Danilo Rea, Mario Biondi e Mago Forest.

«Quando mio padre Domenico Pertica fondò il premio - spiega la figlia Laura, vicepresidente - intendeva narrare le storie sommerse, il buffo e l'inaspettato».

paola minaccioni e il mago forest foto di bacco

Applaudono il Questore Carmine Esposito e il vice sindaco Luca Bergamo. Ecco Fiorella Galgano e Alessia Tota. Il più Simpatico d'Italia ad un altro coraggioso, il ventiduenne Riccardo Zaccaro, studente di Architettura alla Sapienza: ha salvato tre persone.

I premiati sono stati selezionati da illustri giurati tra cui Giorgio Assumma, Verdiana Bixio, in color prugna, Marisela Federici, in black, Alessandro Nicosia, Bruno Piattelli. L' evento, presentato da Paola Saluzzi e Pino Strabioli, omaggia il presidente di S. Cecilia Michele Dall' Ongaro, Claudio Strinati, Syria, in look orientale, Liliana Cavani e Francesca Manzini.

luca bergamo paola saluzzi pino strabioli manuel bortuzzo foto di bacco

E ancora il direttore di Polizia moderna Annalisa Bucchieri e la prima donna pilota italiana: la novantenne Fiorenza De Bernardi. E ancora, per la solidarietà, la Onlus Every child is my child rappresentata da Paola Minaccioni e Fabia Bettini. Per il management, Anna Fendi ed Eleonora Andreatta, direttore Rai Fiction. Cocktail a seguire con vista sui Fori.

