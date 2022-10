CAFONALINO A CAVALLO – AL “ROMA POLO CLUB” TRA STALLONI, AITANTI CAVALLERIZZI E SIGNORE IN TIRO È ANDATA IN SCENA LA SFILATA DI BENEFICENZA PER IL PROGETTO “ROSE ANGEL” DEL POLICLINICO UMBERTO I PER LA PREVENZIONE DEL CARCINOMA MAMMARIO – PRIMA DI UNA PARTITA DI POLO E DI UNA GRANDE MAGNATA AL BUFFET, MILENA MICONI, CON SPACCO VERTIGINOSO E MUTANDINA NERA IN BELLA VISTA, HA PRESENTATO LE MODELLE SULLA PASSERELLA IN ROSA – OSPITE D'ONORE L’ORGANIZZATRICE DI MISS ITALIA PATRIZIA MIRIGLIANI E…

Foto di Luciano di Bacco per Dagospia

Roberta Petronio per il “Corriere della Sera - Edizione Roma”

patrizia mirigliani milena miconi charity karimi foto di bacco (1)

Un altro fine settimana intenso sul manto erboso del Roma Polo Club. Chiuso il sipario sul campionato italiano di Polo che ha consegnato la medaglia d’oro al team Acquedotto Romano Polo Club guidato da Giorgio Cosentino, il circolo di via dei campi Sportivi presieduto da Stefano Giansanti ha ospitato l’evento charity «Il Rosa in passerella», a sostegno del progetto «Rose Angel» promosso dal Policlinico Umberto I con il direttore della UOC di Senologia Massimo Vergine, presidente dell’associazione Filo Teso, e Antonella Minieri, alla guida della no profit Mida Academy.

Negli spazi sociali del più antico fra i circoli italiani (in attività dagli anni Trenta), la madrina dell’evento Milena Miconi e Simone Ripa hanno presentato la sfilata delle donne in Rosa, vestite dagli stilisti Charity Karimi (fondatrice del brand Stella Customized), Alessandra Gallo e Andrea Sbarrini. In prima fila siede la patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani nel ruolo di ospite d’onore, e nel parterre ecco il regista Antonio Centomani, la giornalista del Tg2 Elisabetta Migliorelli e lo chef Alessandro Circiello.

patrizia mirigliani e charity karimi foto di bacco

Il taglio del nastro della partita di polo è stato invece affidato a Maria Consiglio Visco Marigliano. Durante la giornata, dedicata alla prevenzione precoce del carcinoma mammario, è stata presentata nel dettaglio l’iniziativa che potrà contare su un nuovo ecografo con sonda specifica per la senologia da utilizzare nelle tappe in regione.

