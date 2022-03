11 mar 2022 19:29

CAFONALINO - AL CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE DI ROMA, CHEZ MALAGÒ, UN SALVINI GONFIO COME MARITOZZO NON VIENE ACCOLTO DAL VAFFA CON PERNACCHIA DI UN SINDACO POLACCO: AD ATTENDERLO C'E' LA SUA FAN ANNALISA CHIRICO CON LIBRO SULLE DONNE CHE SI SONO RIBELLATE AL PATRIARCATO ISLAMICO - A BACIARE LA FELPA DI QUELLO CHE RESTA DEL TRUCE NON POTEVA MANCARE IL DIRETTORE DEL TG2 GENNARO SANGIULIANO. A SEGUIRE, LUCIANO FONTANA, BIANCA BERLINGUER, PAOLA SEVERINO, L'AMBASCIATORE D'ISRAELE E… - FOTO