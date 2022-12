CAFONALINO CIUF CIUF – ALL’EVENTO “ROMA LOCOMOTIVA D’ITALIA”, ORGANIZZATO DA “IL TEMPO” NELLA SUA SEDE DI PALAZZO WEDEKIND, VA IN SCENA UNA SFILATA DI MINISTRI, DA SALVINI A TAJANI FINO A PIANTEDOSI – SUL PALCO ANCHE IL SINDACO DI ROMA GUALTIERI, INSIEME A MONSIGNOR PAGLIA. E POI L’AD DEL GRUPPO FS, LUIGI FERRARIS, IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROMOTORE DI EXPO ROMA 2030, GIAMPIERO MASSOLO, UNA ROSSEGGIANTE MICHAELA BIANCOFIORE, FRANCESCO STORACE TRONEGGIANTE…

Foto di Luciano Di Bacco per Di Bacco per Dagospia

Mario Benedetto per “il Tempo”

giampiero massolo davide vecchi lorenzo paglia foto di bacco

Roma torna al centro della politica nazionale, come è emerso nel corso dell'incontro organizzato da «Il Tempo» a Palazzo Wedekind «Roma locomotiva d'Italia», dedicato al ruolo strategico della Capitale per lo sviluppo dell’intero sistema socio-economico. Un messaggio su cui si è soffermato in avvio di dibattito Monsignor Vincenzo Paglia, arcivescovo presidente della Pontificia accademia per la vita e gran cancelliere del Pontificio istituto Giovanni Paolo II, consigliere spirituale della Comunità di Sant'Egidio: Roma un modello d'inclusività e di convergenza di valori determinanti per il nostro sviluppo sostenibile.

giampiero massolo foto di bacco (3)

A seguire l'intervento del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che pensa a un «Paese federale, con un sistema presidenziale che veda al centro la Capitale e valorizzi i territori». Gli fa eco Antonio Tajani, ministro degli Esteri: «l'autonomia differenziata non può vedere Roma esclusa. La Capitale non può non avere poteri legislativi, uno status giuridico diverso, come Washington o Berlino».

vincenzo paglia roberto gualtieri foto di bacco

Un ruolo che passa attraverso le opportunità dei grandi eventi: «Mi auguro che la candida tura per Expo2030 segni la rinascita di Roma, per tornare ad essere polo di sviluppo e locomotiva del Paese. Mi piacerebbe che fosse un'Expo gemellata con Odessa, simbolo di un'Europa di nuovo faro dei valori di libertà» ha dichiarato durante la kermesse il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso.

Un contributo determinante quello della sicurezza e della disponibilità abitativa, come evidenziato da Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno: «È uno dei temi delle grandi città. Venerdì abbiamo un appuntamento con i sindaci di Roma, Milano e Napoli perché abbiamo condiviso l'opportunità di dedicare una particolare attenzione a tre grandi città metropolitane.

giampaolo angelucci ettore prandini foto di bacco

Uno dei temi che allinea queste grandi città è la gestione del patrimonio immobiliare, coniugare la gestione della legalità con il tema della disponibilità di alloggi per i più bisognosi». Presente il sindaco di Roma, Roberto GualtieRi, che si è soffermato sulla questione mobilità: «Non appena sarà firmato dal Governo il Dpcm Giubileo lavoreremo alla manutenzione delle linee metro, a nuove tranvie e al potenziamento delle linee di superficie». Sui grandi eventi le parole di Giampiero Massolo, presidente del comitato promotore di Expo Roma 2030: «Il nostro progetto la scia qualcosa alla citta indipendentemente da come vada: lascia uno studio di quello che la città può fare».

ettore prandini foto di bacco (2)

