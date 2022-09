CAFONALINO CONSIGLI PER GLI ACQUISTI! – ALLA PREMIAZIONE DEI MIGLIORI PROTAGONISTI DELLE PUBBLICITÀ TV, NELLA SALA DELLA PROTOMOTECA IN CAMPIDOGLIO APPLAUSI TRA GLI ALTRI A SIMONA VENTURA E MASSIMO LOPEZ, MARISA LAURITO, ANNA FALCHI E RICKY TOGNAZZI – A RISVEGLIARE GLI ORMONI DEI MASCHIETTI PRESENTI CI HA PENSATO LA “VECCHIA GUARDIA” GUIDATA DA EMANUELA FOLLIERO E STEFANIA ORLANDO…

Estratto dall'articolo di Roberta Savona per “Il Messaggero”

simona ventura premiata foto di bacco

A volte sono gli sconosciuti più famosi della TV, altre volte sono i beniamini del cinema o dello spettacolo ad esserne protagonisti. In ogni caso fare pubblicità è parte integrante del mestiere dell'attore e gli spot, restano un must della cultura televisiva pop, che negli anni ha consegnato al pubblico dei claim inossidabili al tempo che scorre.

Two gustis is meglio che one, Una camicia coi baffi, Una telefonata allunga la vita, li ricorda bene Maximiliano Gigliucci che, insieme a Graziano Maria Scarabicchi - lo sconosciuto più famoso d'Italia, nel cast di Siccità, di Paolo Virzì -, ha ideato il premio Facce da Spot.

La seconda edizione è andata in scena nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, patrocinata da Ministero della Cultura, Regione Lazio e Consiglio Regionale del Lazio, Roma Capitale, Roma Lazio Film Commission e SIAE, d'innanzi ad una platea di personalità che animano l'infaticabile industria della comunicazione pubblicitaria, istituzionale, commerciale e sociale.

serena autieri premiata foto di bacco

«Sono stato nell'anonimato fino allo spot del famoso spray nasale. Poi ad un certo punto tutti hanno iniziato a chiedermi se mi fosse passato il raffreddore», ironizza Scarabicchi, proclamato spesso come il re degli spot italiani, «anche se ancora non ho ricevuto la corona», aggiunge.

«Molto spesso non si conoscono i percorsi formativi degli attori pubblicitari e questo premio mira a renderne noto il valore», specifica il co-ideatore dell'evento che sottolinea anche l'ecosostenibilità della statuetta la quale per la terza edizione, «potrebbe andare a un volto internazionale», conclude Gigliucci.

Un premio nato per riconoscere il lavoro degli interpreti nelle campagne pubblicitarie più note. Un omaggio ai volti iconici che ne sono stati parte, entrando nell'immaginario comune spesso al pari di un film. A condurre la serata ci ha pensato la coppia di giornalisti e volti Rai Monica Marangoni e Pino Strabioli, che ha accolto i vincitori selezionati dalla giuria d'eccezione capitanata da Maurizio Costanzo e Luca Argentero.

massimo lopez marisa laurito ricky tognazzi foto di bacco

Tanti i riconoscimenti: a Simona Ventura e Massimo Lopez il premio alla Carriera, ad Anna Falchi per Mamma d'Italia, a Gabriele Mainetti per la Regia, a Rossella Brescia per la Mediterraneità e Neri Marcorè per l'Impegno sociale. E poi Ricky Tognazzi, Serena Autieri, Lillo Petrolo, Ciro Priello e Fabio Balsamo, Paolo Conticini, Francesco Pannofino, Emanuela Folliero, Stefania Orlando, Marisa Laurito, Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti.

Sono arrivati uno dopo l'altro, alternando ringraziamenti dal vivo a video saluti, come quelli di Paolo Bonolis, Flavio Insinna, Filippo Magnini e Francesco Totti, assenti alla premiazione. […]

