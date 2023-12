CAFONALINO CORTINA FOREVER! ALL’INAUGURAZIONE DELLA NUOVA GESTIONE DI FLAVIO BRIATORE DELLO STORICO “EL CAMINETO” ARRIVANO IN PARATA E IMPELLICCIATI POLITICI, IMPRENDITORI, VIP E SVIPPATI VARI – A FARE GLI ONORI DI CASA È IL “PRINCIPE” DIMITRI KUNZ, COMPAGNO DI DANIELA SANTANCHÉ NONCHÉ SOCIO DEL “BULLIONAIRE” (ASSENTE GIUSTIFICATO) – OLTRE ALLA PITONESSA, CON SOBRIO CAPPELLO FUCSIA, AVVISTATI ANDREA DELLA VALLE, ALBERTA FERRETTI, MARIA ELENA BOSCHI SENZA IL FIDANZATO E PAOLO BERTOLUCCI – PER I 200 OSPITI MENÙ FISSO AL PREZZO DI OLTRE 200 EURO A TESTA…

Estratto dell’articolo Di Ugo Cennamo per https://corrieredelveneto.corriere.it/

daniela santanche a el camineto

Quando si mettono insieme un'ex ministra e un principe con la supervisione di Flavio Briatore, assente perché in quel di Montecarlo, non può mancare all’appuntamento un sole come da giorni non si vedeva a illuminare la conca ampezzana e, soprattutto, la terrazza con vista mozzafiato de El Camineto di Cortina. Grand openinig con ospiti illustri […]

A far gli onori di casa Dimitri Kunz e Daniela Santachè, in questo caso nelle vesti di compagna dell’imprenditore fiorentino, per tutti il principe anche se, come lui stesso ammette, principe non è. I modi però sono da nobiluomo e il contrasto appare ancor più evidente quando lo si vede aggirarsi tra i tavoli di un variegato mondo, che annovera nomi altisonanti, ma anche nani e ballerine che ricordano la corte che accompagnava Bettino Craxi nella Milano da bere degli anni Ottanta.

maria elena boschi a el camineto

Spicca su tutti Alberta Ferretti, stilista di primo piano che la ministra coccola e le resta accanto seduta allo stesso tavolo. Dalle 13 in poi si aggiungono altri nomi illustri dell’imprenditoria italiana, frequentatori da sempre della Perla delle Dolomiti: Matteo Zoppas, presidente Ice, Ugo Brachetti Peretti, presidente Api, Andrea Della Valle, ad Tod’s, Nerio Alessandri, presidente Technogym.

Sul fronte politico Daniela Santanchè ha invitato Maria Elena Boschi che giunge all’appuntamento e siede allo stesso tavolo del giornalista Andrea Ruggeri. In forma smagliante Paolo Bertolucci, mentre Adriano Panatta, intercettato venerdì in Corso Italia, ha dato forfait per precedenti impegni.

daniela santanche a el camineto 1

Tra gli altri non passa inosservato Jonathan Kashanian che di strada ne ha fatta dal Grande Fratello per arrivare al sole delle Tofane. Ad accompagnare le portate, un menù fisso per circa duecento ospiti al prezzo di duecento e passa euro per chi voleva esserci costi quel che costi, le note di Alessandro Ristori & The Portofino’s […]

ANDREA della valle daniela santanche a el camineto el camineto paolo bertolucci a el camineto el camineto 1 jonathan kashanian a el camineto el camineto cortina dampezzo 3 alberta ferretti a el camineto el camineto cortina dampezzo 5 el camineto cortina dampezzo 2