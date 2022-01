CAFONALINO - DEBUTTA A TEATRO SANTINO FIORILLO. L'AUTODICHIARATOSI "ESPERTO" DI "GOSSIP VINTAGE" PROTAGONISTA DI UNO SPETTACOLO CURATO DA PINO STRABIOLI ALL'OFF/OFF DI ROMA - PRESENTI ROSSELLA BRESCIA, ENRICA BONACCORTI, BARBARA ALBERTI, STEFANIA ORLANDO, FABIO CANINO, SIMONE DI PASQUALE, IMMA BATTAGLIA ED EVA GRIMALDI, APPENA USCITA DAL GF VIP... - FOTO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Roberta Petronio per il "Corriere della Sera - Edizione Roma"

vladimir luxuria foto di bacco

Debutto in palcoscenico per Santino Fiorillo, volto tv (su Rai1 nei programmi «Io e te» e «Il caffè di RaiUno») ed esperto di gossip vintage: in via Giulia si è aperto ieri sera il sipario dell'Off/Off Theatre con uno spettacolo curato da Pino Strabioli e concepito dal direttore artistico Silvano Spada come un «serio divertissement».

stefania pezza giorgio borghetti foto di bacco

Chi non ha mai pensato di scrivere una lettera ad un esperto per dipanare la trama complicata della propria vita? Fiorillo (che scrive i suoi post su Instagram in francese) risponde ai grandi quesiti del pubblico nei panni del conduttore del programma tv «La Posta del Cuore», dispensando consigli e pareri, dalla fede all'amore, ai pettegolezzi, passando inevitabilmente attraverso le vicende più piccanti di divi planetari come Marlon Brando e Ava Gardner.

santino fiorillo racconta la posta del cuore foto di bacco (2)

Non solo vizi e virtù, anche omaggi: a Franca Valeri, che ha elevato ad arte la posta del cuore, e a Raffaella Carrà, con un balletto sulle note del cult «Tanti Auguri». Nel parterre (all'arrivo un trionfo di cappelli e mascherine) Rossella Brescia, Enrica Bonaccorti, Barbara Alberti, Stefania Orlando, Fabio Canino, Simone Di Pasquale, Imma Battaglia e Eva Grimaldi (appena uscita dal GF Vip), Alessia Fabiani, Marisela Federici, Barbara Bouchet, Vittoria Schisano, Vladimir Luxuria, Roberta Ammendola, Beppe Convertini, Laura Lattuada, l'attrice Cristiana Mancinelli (figlia di Elsa Martinelli), le conduttrici tv Chiara Gallonardo e Greta Mauro.

santino fiorillo racconta la posta del cuore foto di bacco (1) santino fiorillo marisela federici santino fiorillo al telefono foto di bacco (1) vittoria schisano foto di bacco (2) alda d eusanio foto di bacco alessia fabiani carmen pignataro vladimir luxuria foto di bacco alessio poeta foto di bacco andrea la spina della cimarra sacconi di montalto foto di bacco angela melillo foto di bacco barbara alberti foto di bacco barbara bouchet foto di bacco beppe convertini foto di bacco carmen pignataro vladimir luxuria foto di bacco chiara gallonardo foto di bacco daniele frontoni foto di bacco elena martelli foto di bacco enrica bonaccorti foto di bacco enrica bonaccorti silvano spada foto di bacco enrica bonaccorti con la figlia verdiana foto di bacco eva grimaldi imma battaglia foto di bacco fabio burgarello andrea la spina della cimarra sacconi di montalto foto di bacco gennaro marchese foto di bacco gennaro marchese vladimir luxuria foto di bacco giorgio orlandi barbara bouchet foto di bacco il telefono di pronto raffaella foto di bacco imma battaglia enrica bonaccorti foto di bacco imma battaglia vladimir luxuria foto di bacco laura lattuada foto di bacco le rose bianche per santino fiorillo da parte di marisela federici foto di bacco pino ammendola foto di bacco pino strabioli santino fiorillo foto di bacco (1) pino strabioli santino fiorillo foto di bacco (2) pino strabioli santino fiorillo foto di bacco (3) pino strabioli santino fiorillo marisela federici foto di bacco roberta ammendola foto di bacco rossella brescia foto di bacco santino fiorillo foto di bacco santino fiorillo racconta la posta del cuore foto di bacco (3) santino fiorillo con il libro di franca valeri foto di bacco santino fiorillo al telefono foto di bacco (2) santino fiorillo con la giacca di gina lollobrigida dello stilista halston foto di bacco stefania orlando foto di bacco vittoria schisano foto di bacco (1) santino fiorillo col telefono della trasmissione pronto raffaella foto di bacco santino fiorillo al telefono foto di bacco (3) vittoria schisano vladimir luxuria foto di bacco