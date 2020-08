CAFONALINO DELL’OPERA AL (CIRCO) MASSIMO – ANNA NETREBKO E YUSIF EYVAZOV OMAGGIANO E INCANTANO ROMA CON UNA CAVALCATA DI HIT DELLA LIRICA – COPPIA NELLA VITA E SUL PALCO, SI SONO CONOSCIUTI PROPRIO A ROMA NEL 2014 – IN PLATEA LA RAGGI, GIANCARLO DE CATALDO, AMBASCIATORI E PRINCIPI…

Simona Antonucci per “il Messaggero”

La prima parola a lui, Otello, in abito scuro, le prende la mano, la bacia e: «Già nella notte densa s' estingue ogni clamor. Già il mio cor fremebondo s' ammansa in quest' amplesso e si rinsensa». E il pubblico si scalda. Risponde lei, Desdemona, in abito bianco con strascico e inserti dorati: «Mio superbo guerrier! Quanti tormenti, quanti mesti sospiri e quanta speme ci condusse ai soavi abbracciamenti!». Con il fiato sospeso, immaginando il fuoco che di lì a poco incendierà il talamo della coppia verdiana, gli spettatori del Circo Massimo rispondono a tono, con uguale calore.

Applausi appassionati per Anna Netrebko, soprano russo, 48 anni, star del mondo, e il tenore azero Yusif Eyvazov, 43 anni, protagonisti del concerto di ieri sera Omaggio a Roma (in replica domenica) per la stagione estiva del Teatro dell'Opera: congiunti nell'arte e nella vita, e immuni alle regole sul distanziamento, hanno interpretato, dal palco maestoso nel cuore archeologico della città, e dallo schermo che ha ingigantito il loro trasporto, l'amore in tutte le sue sfumature, dalla carnalità alla vendetta, dal candore alla delusione.

Il tramonto diventa notte stellata e dopo Otello, ecco Federico, dall'Arlesiana di Cilea, a declinare il tema della gelosia. Mentre lei, dalla Tosca di Puccini, si appella ai Santi Tabernacoli, e sposta il dialogo amoroso verso la tenera innocenza di Vissi d'arte.

E poi ancora Puccini con Lucean le stelle e Mario Mario, quando compare Rusalka in Song to the moon, in un abito rosso fuoco: Luna, aspetta un po', dimmi, dov' è il mio amato?. Poesia, poi l'affondo di lui con Turiddu della Cavalleria Rusticana: quando attacca Mamma, quel vino è generoso è tutto un luccichio di lacrime che inzuppano le mascherine. Anna e Yusif conquistano Roma con una cavalcata di hit della lirica che ha messo in risalto la potenzialità e vastità del loro repertorio, ma anche la naturale capacità di comunicare.

Quella di un uomo e di una donna, innamorati e emozionati, che tornano a Roma, dove sei anni fa, cantando insieme al Teatro dell'Opera, nella Manon Lescaut diretta da Muti, si sono dati la mano. Lei, già all'apice della carriera, lo ha sedotto, lui, ancora un talento di splendide promesse, non l'ha abbandonata, nonostante la fatica di dover dimostrare di non essere il marito di.

L'unione artistica e matrimoniale semina follower (600 mila a testa) e fan che seguono le loro carriere, personali o intrecciate, nei templi della lirica. Insieme, fino a che morte non li separi come nel duetto finale, e straziante, Vicino a te da Andrea Chénier di Giordano.

In platea, la sindaca Raggi, presidente della Fondazione, gli immancabili Giancarlo De Cataldo e Roberto D'Agostino, la diplomazia (Solvita Albotina, ambasciatrice della Lettonia) e il sangue blu (i principi Aldorandini e Ruspoli) e tanti romani che nel bis hanno dato sfoggio di entusiasmo richiamando i divi sotto un manto di stelle a concedere dopo il bis Chitarra romana, accompagnami tu e O mio babbino caro e Nessun dorma.

