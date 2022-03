4 mar 2022 17:42

CAFONALINO - DUE SPETTACOLI SOLD OUT AL CINEMA "NUOVO AQUILA" DI ROMA PER LA PRIMA DI "GIULIA", IL TERZO FILM DEL REGISTA CIRO DE CARO - TUTTO IL CAST PRESENTE: LA PROTAGONISTA ROSA PALASCIANO, ACCOMPAGNATA DAGLI INTERPRETI VALERIO DI BENEDETTO E FABRIZIO CIAVONI, PRESENTATI DA MIMMO CALOPRESTI - IN SALA DANIELE LUCHETTI, GMAX, LIDIA VITALE, BLU YOSHIMI, DONATELLA PASCUCCI E… - FOTO