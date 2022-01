CAFONALINO - AL FUNERALE DELLO STORICO AMBASCIATORE FRANCESCO PAOLO FULCI, MORTO IL 21 GENNAIO A 91 ANNI, SI RIVEDE ALFANO E SFILANO POLITICI DI OGNI COLORE, DA SALVINI A DI MAIO PASSANDO PER D’ALEMA, CROSETTO, BOSCHI - PRESENTI ANCHE DIVERSI QUIRINABILI: CASINI, BELLONI, MORATTI, ANCHE SE TUTTI CONCORDANO CHE LO SCOMPARSO FULCI SAREBBE STATO UN GRANDE PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA… - FOTO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Gianfranco Ferroni per www.tag43.it

pierferdinando casini giampaolo letta foto di bacco (5)

L’ultimo viaggio di Francesco Paolo Fulci è stato a bordo di una Jaguar. Scomparso il 21 gennaio a 91 anni di età, Fulci è stato per tutti “l’Ambasciatore”, con la “a” sempre maiuscola.

Nella mattinata di lunedì, poche ore prima dell’inizio delle votazioni per scegliere il prossimo presidente della Repubblica, a Roma è stato dato l’ultimo saluto a Fulci, nella chiesa di San Roberto Bellarmino, nella pariolissima piazza Ungheria.

picchetto del circolo della caccia

Ed è stata l’occasione per vedere riuniti alcuni protagonisti della politica italiana, tutti impegnati a rendere omaggio a un grande diplomatico: ecco così Pier Ferdinando Casini, silenziosissimo, che poi è andato via dalla chiesa scegliendo l’uscita di servizio del piazzale. Gianni Letta non c’è, ma la famiglia viene rappresentata dal figlio Giampaolo, la testa pensante di Medusa, il braccio cinematografico di Mediaset.

paola severini melograni pietro sebastiani foto di bacco

Tra i presenti, anche Matteo Salvini e Luigi Di Maio

Matteo Salvini è presente. Così come il capo della Farnesina Luigi Di Maio e una parata di tanti ex ministri: da Massimo D’Alema ad Angelino Alfano, passando per Maria Elena Boschi (Matteo Renzi aveva salutato Fulci domenica, all’isola Tiberina, iniziativa annunciata nel corso della trasmissione di Lucia Annunziata su Rai3) e Giovanni Maria Flick.

matteo salvini massimo d alema foto di bacco (2) matteo salvini guido crosetto foto di bacco

C’è poi Guido Crosetto, e gli ambasciatori che hanno segnato la vita della Farnesina per decenni, a cominciare da Umberto Vattani. Quindi gli amici di famiglia, come Alessandra Necci, figlia di Lorenzo. Paola Severini, vedova di Piero Melograni. Luigi Chiariello e la moglie Raffaella Docimo. Fabrizio Tomada, già fidatissimo di Giovanni Spadolini.

luigi di maio pierferdinando casini foto di bacco

Il cordoglio di Alfano, Letizia Moratti e Elisabetta Belloni

Gli “eredi” professionali sono tanti, quello oggi più noto è Ettore Sequi, segretario generale della Farnesina. Con D’Alema prodigo di consigli nei confronti di Di Maio, sono da non sottovalutare le numerose partecipazioni per la scomparsa di Fulci: parole vergate con estrema cura prima di essere pubblicate, come quelle di Alfano che ha ricordato le tante virtù dello scomparso definito un «eccezionale diplomatico, uomo d’azienda e grande siciliano», di Franco Bernabé – «il grande amico» – Letizia Moratti che parla di Fulci come «uomo di eccezionale rettitudine e generosità», Elisabetta Belloni in qualità di direttore generale del Dis ha salutato il segretario generale del Cesis, carica amatissima dall’ambasciatore, prima di entrare nella Ferrero. Infatti Maria Franca Ferrero non ha dimenticato di valorizzare «le grandi qualità professionali e il forte senso del dovere nelle alte cariche da lui ricoperte nel gruppo».

isabella e umberto vattani rocco crimi e la moglie esther foto di bacco

Sui giornali, colonne di necrologi commossi provenienti da personalità di ogni settore, politico, economico, culturale. Il padre di Francesco Paolo, Sebastiano, era stato un parlamentare liberale per due legislature. I carabinieri rimangono nella piazza fino al termine della cerimonia.

pierferdinando casini foto di bacco (2)

Ormai è tardi, per molti il successivo appuntamento della giornata è quello alla Camera dei deputati, per la prima votazione quirinalizia. Tutti concordano che lo scomparso Fulci sarebbe stato un grande presidente della Repubblica. E la Jaguar color argento metallizzato se ne va.

