A LARGO DEL NAZARENO GRANDE RESSA PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ANNARITA BRIGANTI "COCO CHANEL"

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Lucilla Quaglia per "Il Messaggero"

valeria marini intervistata foto di bacco (3)

Brividi parigini con un mito della moda. A Largo del Nazareno lo struscio ha un sapore letterario. Complice la presentazione del libro di Annarita Briganti Coco Chanel - Una donna del nostro tempo. Perché a cinquant'anni dalla scomparsa della leggendaria stilista, al secolo Gabrielle Bonheur Chanel, la sua resta una figura modernissima la cui vita è degna di un romanzo.

valeria marini intervistata foto di bacco (1)

Il richiamo è irresistibile. Almeno per Valeria Marini, apparsa in corto tubino nero con maniche di pizzo, borsa intonata e scialle a portata di mano. Si riconosce la cantante Alma Manera, in chiodo nero con bordini bianchi. E Beppe Convertini. L'appuntamento è in agenda nel pomeriggio per analizzare, assieme al folto pubblico intervenuto, e il moderatore Ennio Salomone, un vero e proprio incontro con una donna che a mezzo secolo dalla scomparsa appartiene ancora, e pienamente, al nostro tempo.

valeria marini foto di bacco (2)

Una madre single in un'epoca in cui una cosa simile non era concepibile. Nel racconto, i luoghi attraversati e i sentimenti vissuti fanno brillare gli eventi storici di luce propria, restituendoci il personaggio descritto al di là dell'icona, le sue verità oltre le leggende e le polemiche. E anche molti inediti.

«Questo è un saggio che si legge come un romanzo spiega l'autrice è un reportage sui miei viaggi nei luoghi di Chanel, nelle sue abitudini, nei suoi amori. Come Andrè, il figlio naturale, e segreto, per tanto tempo alla testa della celebre Maison. E la nipote Gabrielle, chiamata come la nonna, scomparsa sette anni fa. Entrambi scoperti nel corso delle mie ricerche».

simona cangelosi ennio salomone foto di bacco

E poi l'uomo della sua vita: il capitano Arthur Edward Capel, detto Boy. Restò incinta di lui ma ebbe un aborto. «E non sappiamo aggiunge la Briganti, in chiodo nero e stivali se fu procurato, per volontà di Boy, oppure no. Coco era una donna che dava fastidio agli uomini. Aveva potere».

Applaude Francesca Giuliano: la procace ragazza anni Cinquanta del programma televisivo Avanti un altro. Qui è in sexy blusa bianca. Ecco Federico Fashion Style, in giacca beige tempestata di strass. Si nota la bionda star del burlesque Daisy Ciotti, in nero e rosa, che brinda all'arte nel corso del goloso buffet, coordinato da Domenico Scevola e Fabio Palazzi.

timothy e ennio salomone foto di bacco

Il menù è a base di tartare di orata con mousse di avocado e lime, salmone marinato agli agrumi, e assaggio di gnocchetto ai frutti di mare al profumo di limone.

