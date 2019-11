CAFONALINO DEL “CONDOMINIO” - ENRICA BONACCORTI PRESENTA IL SUO NUOVO LIBRO “IL CONDOMINIO” E ARRIVA IN PERSONA MICHELE GUARDÌ - SUL PALCO DOMENICO DE MASI E PINO STRABIOLI, IN PLATEA LA FIGLIA DELLA CONDUTTRICE, VERDIANA, PIPPO FRANCO E CARLA VISTARINI

A Roma con Domenico De Masi e Pino Strabioli, e poi a Milano, Pescara e Cuneo. Enrica Bonaccorti, una delle "signore della tv", reduce dalle fatiche delle 60 puntate del suo nuovo programma su Tv8 "Ho qualcosa da dirti", che l'ha fatta spesso commuovere, è impegnata in tour per la presentazione del suo nuovo libro "Il Condominio", edito da Baldini*Castoldi.

Il suo terzo romanzo, che arriva in libreria dopo "La pecora rossa" e "L'uomo immobile", che il Ministero della salute inserì tra i testi che hanno meglio spiegato una sindrome clinica, lo stato vegetativo. E a Roma, alla prima presentazione alla Feltrinelli della Galleria Alberto Sordi a Piazza Colonna, non poteva mancare in prima fila a salutare la vulcanica Enrica il "Condominio" tv per eccellenza: Michele Guardì, deus ex machina di vari e storici programmi della Rai.

Nell'affollatissimo parterre, nonostante la pioggia, anche la senatrice Annamaria Parente e tanti amici storici della conduttrice, attrice di cinema e teatro, paroliera e scrittrice. Grandissimo l'affetto dimostrato alla Bonaccorti, che ormai dopo il programma "Ho qualcosa da dirti", in cui ha accolto le persone più disparate che volevano chiarire qualcosa con qualcuni, comprese colorate e scarenate Drag Queen, è considerata una sorta di "zietta" colta e raffinata, a cui chiedere consigli e suggerimenti.

Settanta "primavere" compiute il 18 novembre, una carriera lunga 50 anni, un flirt giovanile con Renato Zero, storie con Michele Placido, Carlo di Borbone e Francesco Villari, una bella figlia Verdiana (Pettinari) Bonaccorti, un ex marito- lampo (Arnaldo Del Piave), una canzone-cult come la "Lontananza" scritta nel 1970 per Domenico Modugno. Insomma, l'eclettica Enrica non si è fatta mancare nulla. Sotto l'occhio vigile della figlia Verdiana, alla presentazione romana, la Bonaccorti ha parlato del suo romanzo al folto pubblico accorso anche dinanzi alle attrici Sarah Maestri, Francesca Ceci Lavinia Origoni, Maria Grazia Nazzari, Cristina Fondi.

Immancabili il mitologico manager letterario Enzo D'Elia e l'attore Fabrizio Apolloni. Ma a dare manforte a Enrica non sono voluti mancare neanche i produttori e autori della Ballandi Arts con cui ha condiviso l'esperenza di "Ho qualcosa da dirti", Dimitri Cucciuti e Susanna Blattler, il suo autore storico Francesco Ventimiglia, e persino i redattori e il cast tecnico del programma, che l'altra sera è stato festeggiato con un party finale nella stessa Caffetteria al Mattatoio di Testaccio, set dello show. Cartellino timbrato anche per i manager di Enrica, Andera Quattrini e Vitaliano Loprete della Balthazar Management. Il romanzo, cinico e irresistibile, racconta la storia di Cico, un tipo apatico che vive di rendita nel suo loft in compagnia della tartaruga Ada e trascorre il suo tempo osservando la vita degli altri, gli altri abitanti del condominio. In cui finirà per rimanere impantanato. "E' una commedia in puro stile Almodovar", ha spiegato Enrica al pubblico. Rivelando inoltre di aver dedicato il libro a sua zia Aldina che ha 103 anni e vive in casa di riposo.

