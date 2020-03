CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA

Foto di Luciano di Bacco per Dagospia

Simona Cangelosi per il “Corriere della Sera - ed. Roma”

veronica pivetti foto di bacco (3)

«La mia amicizia con Veronica è iniziata nel momento in cui la chiamai a condurre "Amore criminale" su Rai3: accettò con entusiasmo perché voleva veicolare un messaggio di sensibilità contro la violenza sulle donne»: così Stefano Coletta, direttore di Rai1, introduce il romanzo «Per sole donne ma raccomandato agli uomini» di Veronica Pivetti, presentato al Piccolo Eliseo.

veronica pivetti stefano coletta foto di bacco

Nota al grande pubblico per aver condotto il festival di Sanremo e interpretato tanti film e fiction di successo, Pivetti torna a teatro in veste di scrittrice: «Questo romanzo racconta la profondità delle donne su temi che toccano tutti - spiega - famiglia, amicizia, matrimonio, sessualità, riflettendo sull' eterna conflittualità dei rapporti fra sessi e sull' amicizia». In platea tanti amici e colleghi: da Eliana Miglio a Beppe Convertini, Margherita Tiesi, Sandra Carraro, Elisabetta Cavallotti, Lucrezia Massari con Maria Vittoria Casarotti Todeschini, Roberta Beta, e molti altri. Conclude Coletta: «Mi è piaciuto il sentimento di tenerezza che si evince nel libro: non si giudica l' altro ma lo si accoglie senza ipocrisia».

