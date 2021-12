CAFONALINO - LESBO A CAMPO DE' FIORI CON LA PRESENTAZIONE DEL ROMANZO AUTOBIOGRAFICO DI ELIANA MIGLIO, "LA GRANDE INVASIONE DELLE RANE" - IL PIACERE SAFFICO DELLA MIGLIO HA STREGATO IL TESTOSTERONE DEI PRESENTATORI ROBERTO COTRONEO E GIUSEPPE SCARAFFIA - SFILANO MARISELA FEDERICI, ELEONORA GIORGI, CHANTAL SCIUTO, ELENA DEL DRAGO, LEOPOLDO MASTELLONI, URSULA SEELENBACHER E… - FOTO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Federica Sbrenna per "Il Messaggero"

Una copertina verde acido su cui ormeggia una policromia di anfibi stilizzati. È l'immagine che illumina i volti degli spettatori del Cinema Farnese, a Campo de' Fiori, per la presentazione de La grande invasione delle rane, il romanzo di Eliana Miglio.

138 pagine che partono dal racconto degli adolescenti degli anni '70 fino alla contemporaneità delle generazioni fluide. La vicenda si svolge sul lago Maggiore, dove la vita delle rane segue la sua evoluzione biologica: l'autrice offre un parallelismo con i cambiamenti che segnano la crescita dei giovani.

Un romanzo coraggioso in cui le emozioni personali della Miglio si scoprono fortemente attinenti a quelle del racconto. E subito arrivano i complimenti di Roberto Cotroneo e Giuseppe Scaraffia, che aprono ad un confronto stilistico, ammirando la scrittura diretta dell'autrice.

Marisela Federici, entusiasta. La lettura dei testi, nella voce delle attrici Angelica Giusto e Margherita Tiesi, affascina il parterre in sala, attento al dibattito. Ecco Eleonora Giorgi, perle su abito british, seguita dall'artista Antonella Cappuccio e il marito Luigi Muccino.

Più avanti Leopoldo Mastelloni, Chantal Shiuto e Milena Miconi. Presente il regista Francesco Patierno, Laura Delli Colli, presidente della Fondazione cinema per Roma, Flaminia Patrizi Montoro, Daniela Cepparulo, la scenografa Trixi Zitkowsky.

Scattano un selfie Sofia Odescalchi, Mila Monaco, Laura Tonatto e Flavia Padovan. In prima fila Elena Del Drago, Francesca Ferrone, il gallerista Massimo Ciaccio, Ursula Seelenbacher, Mattia Boffi, Bruno Limentani, Andrea Truglio e l'avvocato Sergio Starace.

Gli ospiti, accolti da Patrizia Biancamano e Paola Spinetti, hanno concluso la serata con un brindisi in quel di piazza Farnese.

2 - ANNA

Capitolo tratto da "La grande invasione delle rane", di Eliana Miglio (Il Prato edizioni)

Sono le sei di sera. Sono tre giorni che piove ed è tornato il freddo. La casa di Clara è un po’ umida. Mi stringo nel pullover norvegese mentre prendiamo un te’ dentro delle tazze scompagnate. Clara sta sistemando i bagagli coi suoi vestiti. In un angolo c’è una vecchia valigia ammaccata. “Era di mia nonna”, dice. “Io ho vissuto con lei. Dentro c’è tutto quello che mi ha lasciato”. Ha una voce chiara come quella di una bambina.

Mi fa tenerezza e corro da lei, sedendomi sul bracciolo della poltrona dove è accocolata.

“Piccola!” le dico mentre la stringo dolcemente.

Mentre ridiamo le scivolo in grembo, per attirarla a me e baciarla. “Non sono mai stata cosi felice” mi sussurra all’orecchio. Le succhio il seno attraverso la camicetta. I capezzoli le diventano duri. “Ho voglia di te”, le dico prendendola per mano.

Con lei mi sento sicura. So quello che devo fare. Lei mi segue baciandomi il collo. Ci tuffiamo sul letto e le slaccio frettolosamente i pantaloni. Le cosce di Clara sono sottili con piccoli peli biondi fini. La pelle profuma di borotalco, a dispetto del profumo che usa, che non c’entra nulla con lei. Paco Rabanne un profumo da uomo.

Accarezzo la pelle lievemente ambrata, il pube scuro e poi di nuovo la pancia piatta, sensuale. Le bacio un piccolo neo sopra l’ombelico.

Le ossa dei fianchi sporgono lievemente, ma sono arrotondate. Ha un sedere piccolo, ben fatto. Senza muscoli. Ha le spalle dritte, le braccia magre. Anche le sue mani mi piacciono molto, anche se le sue unghie lunghe, troppo curate, mi sembrano finte.

Mentre mi accarezza disinvoltamente, mi chiedo: Quante volte l’ha già fatto? Con chi? Dove ha imparato?

Divento gelosissima e mi tuffo dentro di lei. Vorrei fare l’amore facendole un po’ male. Penso che le mie dita potrebbero non bastarle. La bacio a lungo. Ha un sapore salato. Le infilo la lingua. La sento ansimare sotto di me. Allungo la mano fino al suo seno sinistro e stringo forte il capezzolo. “Ti amo”, le esce.

Mi stacco, il tempo di dirle “Anch’io”. Poi continuo fino a che la sento respirare sempre piu’ forte, al ritmo dei baci.

Le infilo fino in fondo insieme alla lingua anche un dito, l’indice. E’ molto bagnata, ma voglio di più. Quando sono stanca appoggio la testa al suo ventre accarezzandola. “Ti amo”, sospiro.

L’ho detto altre volte, ma questa volta sento che è davvero cosi.

“Non sono mai stata cosi bene con nessuno”, dice lei.

Ridiamo.

3 - AGNESE

Capitolo tratto da "La grande invasione delle rane", di Eliana Miglio (Il Prato edizioni)

Un roll-on all'arancio, boccettine di vetro con scritto Metadone, tabacco Drum, cartine da sigarette e un mazzo di chiavi con un piccolo serpente di pelle nera con gli occhi che brillano.

«Bello, vero? L'ho preso a Londra.» «Sei stato a Londra?» «Sì, l'estate scorsa, in vacanza... veramente sono scappato di casa.» Pensavo: Ma se è minorenne come ha fatto a passare il confine? Ma, per non contraddirlo, gli ho chiesto: «Parli inglese?» «Sì, l'ho imparato dalle canzoni.» Mi è simpatico Luca. Mi è familiare e mi piace che abbia sempre il sorriso sulle labbra.

Trovo curioso il suo modo di gesticolare con la mano destra, mettendo in mostra le unghie un po' lunghe, ma curate. In lui stona soltanto la risata. t come se avesse dentro uno gnomo che ride per lui. Ho voglia di andare a casa. Mi metto a cercare Anna.

In giardino non c'è. Entro in casa e salgo al piano superiore. Tutto tace. Mi si stringe il cuore. «Anna! Anna, dove sei?» «Che c'è, Agnese?» Entro nella stanza e la vedo nuda, coi capelli spettinati che le coprono il seno mentre un raggio di sole le illumina una spalla e metà del viso. Si siede. Clara ride sotto al lenzuolo.

Anna si copre svogliatamente, raccogliendo i vestiti sparsi per terra. Guardo la bottiglia di bianco mezza vuota e il bicchiere sporco sul comodino. Sento che bisogna parlarle piano, dolcemente. «Vorrei andare a casa...» «Adesso, adesso andiamo... stavo riposando un po'.» «Ti aspetto giù.»

