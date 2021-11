CAFONALINO - E MAGNATE 'STO PANINO! A PALAZZO MANFREDI SHOWCOOKING CON VISTA COLOSSEO SUL ROOFTOP. TRADOTTO IN ITALIANO: CHEF E SVIPPATI SI INGOZZANO DI PANINI AL SALAME "RIVISITATI" - PRESENTI LA BALLERINA E CONDUTTRICE SAMANTA TOGNI, IL COMICO E CABARETTISTA ANTONIO GIULIANI, DIEGO THOMAS, MARCO DI BUONO E IL DIRETTORE DEL CONSORZIO CACCIATORE ITALIANO GIANLUIGI LIGASACCHI… - FOTO

«Dimmi che panino mangi e ti dirò chi sei». Il claim dell'iniziativa promossa dall'associazione Consorzio Cacciatore Italiano è chiaro e gustoso sul rooftop di Palazzo Manfredi.

In un celebre ristorante di via Labicana, scelto dalla star Angelina Jolie per un'indimenticabile cena dopo aver sfilato sul red carpet della Festa del Cinema di Roma con il cast del film Eternals, personaggi noti dello showbiz mostrano come si prepara il loro sandwich preferito.

Il delizioso appuntamento culinario è stato ideato aspettando la Giornata Mondiale del Panino, in programma domenica 21 novembre. Così Sua Maestà, troppe volte sottovalutato, con il sostegno del Mipaaf diventa protagonista della tavola tricolore.

La ballerina e conduttrice Samanta Togni, il comico e cabarettista Antonio Giuliani e Diego Thomas, l'architetto esteta già giudice della trasmissione di Real Time Cortesie per gli ospiti, svelano i propri segreti gourmet racchiusi tra fragranti fette di pane e prelibato salame dop.

Creatività in cucina insieme allo chef stellato Giuseppe Di Iorio, che li guida nello show cooking sulla terrazza panoramica al coperto con vista sul Colosseo e i tetti della Capitale bagnati dalla pioggia.

Presenta l'evento la giornalista Rai Federica De Denaro, che sfoggia un elegante completo giacca e pantalone dalla fantasia maculata. Il trucco per essere sempre belli e in forma secondo Togni?

«Parola d'ordine equilibrio. Quindi molta attività fisica senza privazioni a tutti i costi, mangiando nelle giuste proporzioni, coccolandosi ed evitando gli eccessi. Di sicuro la genetica aiuta, ma va anche aiutata. La mia daily routine prevede una colazione abbondante e, nel corso della giornata, diminuisco le quantità. Ceno presto in modo da rimanere leggera, il metabolismo deve lavorare di meno durante la notte», spiega sorridente mentre è accompagnata dall'affascinante marito Mario Russo, chirurgo napoletano doc e, a suo avviso, una buona forchetta con cui ama organizzare saporite serate invitando gli amici.

Chiacchierano il volto televisivo Marco Di Buono, nel parterre, e il direttore del Consorzio Gianluigi Ligasacchi. Poi, qualche dritta per una dieta sana e bilanciata con il parere degli esperti, mixando sapientemente carboidrati e proteine.

«Spesso temiamo che il pane farcito faccia ingrassare e lo allontaniamo dalla nostra alimentazione - sottolinea la biologa e nutrizionista Valentina Galiazzo -. In realtà, scegliendo ingredienti di qualità e se abbinato correttamente ad una fonte proteica, di grassi e di fibre, costituisce un pasto completo che possiamo consumare in qualsiasi momento».

Sfiziosità tra profumi e ricette della tradizione, rivisitate in chiave contemporanea. Una gioia per il palato, soprattutto per i più esigenti che non hanno intenzione di rinunciare ai peccati di gola mantenendo una linea invidiabile.

