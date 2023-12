CAFONALINO! NAPOLI SANTA E DANNATA - DAGO ALLA PRESENTAZIONE DEL DOCU-FILM SU ROMA: "IO HO UN RAPPORTO AL LIMITE DELL’OMOSESSUALITÀ CON VINCENZO DE LUCA. VI DEVO CONFESSARE CHE IO E ARBORE SIAMO DUE SUOI GROUPIE, CI PASSIAMO I VIDEO DA ANNI E ANNI. QUANDO ABBIAMO VISTO DE LUCA PARLARE, RACCONTARE, INCAZZARSI, ABBIAMO PENSATO CHE, IN QUESTO DISGRAZIATO PAESE, IL “BUON SENSO” ANCORA NON È UN’ERESIA’’ - VIDEO!

DAGO A NAPOLI PER LA PROIEZIONE DI ROMA SANTA E DANNATA

NAPOLI SANTA E DANNATA

Dal Mattino.it

vincenzo de luca roberto dagostino roma santa e dannata a napoli (2)

Grande successo all’anteprima di martedì 28 novembre sera al cinema Modernissimo di "Roma, santa e dannata" di Roberto D’agostino e Marco Giusti con la regia di Daniele Ciprì. Tanti i vip presenti tra cui il sindaco Manfredi e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Roberto D’agostino, felice di presentare il film a Napoli, per lui una seconda “patria”, ha dichiarato: “Io ho un rapporto al limite dell’omosessualità con Vincenzo de Luca. Vi devo confessare che io e Arbore siamo due suoi groupie, ci passiamo i video da anni e anni. Quando abbiamo visto De Luca parlare, raccontare, incazzarsi, abbiamo pensato che il “buon senso” ancora non è un’eresia’’.

gaetano manfredi vincenzo de luca roberto dagostino roma santa e dannata a napoli (9)

‘’Sono felicissimo di stare qui a Napoli per presentare questo lavoro che cerca di reimparare il senso del tempo perché solo quello ci permette di avere coscienza della storia. Noi abbiamo bisogno della storia, il nostro passato è solo il prologo per il nostro futuro. Ecco perché è importante sempre ricordare la storia di Roma come quella di Napoli, perché quel passato è il prologo”.

DE LUCA, MON AMOUR

Mirella Armiero per il “Corriere del Mezzogiorno”

gaetano manfredi vincenzo de luca roberto dagostino roma santa e dannata a napoli (11)

«Finalmente a Napoli!». Roberto D’Agostino esulta per la tappa al Modernissimo, dove presenterà il suo documentario «Roma santa e dannata», con Marco Giusti, coautore, e Daniele Ciprì, regista.

roberto dagostino e daniela d antonio roma santa e dannata a napoli (18)

Per il giornalista, collezionista, showman, geniale inventore di Dagospia, è un ritorno: ha lavorato alla Rai di Napoli («ero uno degli autori di “Sotto le stelle” che si girava qui negli anni ‘80», commenta. «Ricordo pure quando ci fu il terremoto»). Ed è un ritorno anche quello nel cinema: prima di «Roma, santa e dannata», viaggio nella notte romana, aveva diretto nel 1992 un cult-trash, «Mutande pazze».

D’Agostino, Napoli e Roma si assomigliano?

«Per certi versi sì, Napoli è una città che amo da morire, è anche più pagana di Roma. Qui perfino un cornetto portafortuna assume una valenza fallica, sacro e profano si mescolano».

roma santa e dannata a napoli (14)

Quanto ha vissuto qui?

«Per tre anni ci ho passato lunghi periodi estivi dall'80 all'82; negli anni '70 ho fatto il critico musicale e ho assistito all’esplosione della Nuova compagnia di Canto Popolare, ho conosciuto Beppe Barra, Roberto De Simone, i fratelli Bennato, tutta la scena musicale che ancora prima di Pino Daniele era già di grandissima vitalità».

E oggi cosa le piace? Il rap?

«Sono stagioni musicali che vanno e vengono, quello che conta è che la filosofia della città resti invariata, insieme al modo di pensare. Ma devo dire che c’è qualcosa che mi piace moltissimo oggi...».

Quale? O forse chi?

vincenzo de luca roberto dagostino roma santa e dannata a napoli (1)

«Vincenzo De Luca. Sono un suo grande seguace, l’ho voluto conoscere, insieme a Renzo Arbore ci vediamo i suoi interventi passaggio per passaggio. Che tempi! Che pause! È il vero erede di Scarpetta e di Eduardo, che eloquio! Lo vorrei re d’Italia, passa dal serio al ridicolo è viceversa».

....................................

Quella del film è una città in pieno splendore o in decadenza?

«Quale decadenza! Roma non ha bisogno di fare cultura. E' cultura. Ogni angolo della città è un capitolo ipotetico della storia universale. E' la città eterna. Questo perché di fronte a tanta bellezza hai la sensazione che i capolavori siano più vivi di te. Il Colosseo, il Pantheon, i Caravaggio e tutto il resto ci sopravvivono, ed è giusto così. Vuoi mettere il Pantheon con un grattacielo contemporaneo, che dopo cinquant’anni verrà buttato giù?».

roberto dagostino roma santa e dannata a napoli (7)

E la Roma dei salotti?

«Quello è un altro aspetto. Roma non è mai stata una metropoli, è un paesone. Ci si incontra, si parla, ci sono oltre venticinque circoli, mentre a Napoli giusto uno o due. E quelli romani sono circoli in cui è difficilissimo entrare, c’è una nomenklatura, una comunità che si sostiene. Da soli non si va da nessuna parte... C’è sempre qualcuno che viene a salvarci. Meloni, Renzi, Salvini, Conte: tutti passano. Il potere invisibile è sotto, non lo vedi certo in televisione o sui giornali».

vincenzo de luca roberto dagostino roma santa e dannata a napoli (2)

Torniamo a Napoli e ai suoi amici napoletani: anche qui vi sostenevate a vicenda...

«Eccome! Per esempio Marisa Laurito è una sorella per me, grande artista. E un grandissimo era pure Luciano De Crescenzo, capace di fondere mondo classico e napoletanità. Quando venivo a Napoli andavamo subito da Mattozzi a piazza Borsa a farci di pasta e patate con provola come fosse cocaina. Un napoletano atipico invece era La Capria, perché si era profondamente romanizzato. In ogni caso Roma e Napoli hanno questo in comune: la chiacchiera. Ho passato nottate intere in conversazione, a gustare il piacere della parola... Molto meglio di qualsiasi altra cosa».

E oggi?

roberto dagostino roma santa e dannata a napoli (14)

«Oggi ho ancora molti legami con Napoli. Mi piace l’attrice Teresa Saponangelo. Adoro il regista Antonio Capuano, dal fascino antico, incredibile il suo "Polvere di Napoli". Sono amico di Lia Rumma, da lei ho comprato tante opere d’arte. Vado spesso al San Carlo».

Ma il turismo di massa non la disturba?

«Ma quando mai! Non siate gelosi di Napoli, ‘sti poveracci che vivono in posti di merda... lasciamo che conoscano un po’ la bellezza. Napoli, come Roma, fa battere il cuore».

