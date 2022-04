CAFONALINO - IL CINEMA E TEATRO ITALIANO SE N'E' BELLAMENTE FREGATO DELLA MOSTRA DEDICATA A VITTORIO GASSMAN, NEL CENTENARIO DALLA NASCITA - IL FIGLIO ALESSANDRO E LA VEDOVA DILETTA D'ANDREA HANNO MESSO INSIEME UN RITRATTO DI VITA, ARTE E AMORI, FRA PUBBLICO E PRIVATO DEL GRANDE "MATTATORE" - ALLA PRESENTAZIONE HANNO SFILATO NICOLA ZINGARETTI, RICKY TOGNAZZI, FRANCESCA REGGIANI, SILVIA D'AMICO,GIULIANO ADREANI, FAUSTO BERTINOTTI, LUCIO VILLARI E… - FOTO

Diletta D'Andrea non ha mai voluto parlare in pubblico di suo marito, Vittorio Gassman. Lo fa ora per la prima volta, con parole che hanno commosso, alla presentazione della mostra che celebra il centenario di suo marito, Vittorio Gassman: «Lo ringrazio per la meravigliosa vita che mi ha dato, quando se n'è andato... Ma non se n'è andato mai, è ancora qui con me, ci parlo, lo sogno. C'è un'energia che si trasforma. Grazie Vittorio, a presto».

E Alessandro Gassmann, uno dei quattro figli di un artista monumentale che è stato attore, regista, scrittore, dice che la mostra, non funerea ma viva come avrebbe voluto lui, toccando tutte le note del repertorio del padre, vuole anzitutto «farlo scoprire ai giovanissimi, quando li incontro mi accorgo che hanno una vaga idea del lavoro di papà e di quegli attori lì, che hanno vissuto la ricostruzione di un paese distrutto dalla guerra con la capacità di rilanciarlo attraverso la cultura».

Diletta ha scritto per il catalogo: «Non sapevo come cominciare, d'altra parte, come posso mettere in un foglietto un uomo così grande? Mi viene da ridere, come quando lui è stato cremato e messo dentro un vasetto».

Vittorio Gassman è morto il 29 giugno 2000. La mostra, Vittorio Gassman. Il centenario, a cura di Alessandro Nicosia («poi andrà a Genova, New York, Parigi e Londra»), Alessandro Gassmann e Diletta D'Andrea, è aperta da oggi al 29 giugno all'Auditorium Parco della Musica.

In uno spazio di mille metri quadrati, stazionano la Lancia Aurelia B24 che Dino Risi usò nel Sorpasso (l'auto è stata prestata dal proprietario, un collezionista) e il cavallo ligneo di Mario Ceroli per Riccardo III.

Quattro sezioni: gli inizi come prologo, il teatro (che era il regno della felicità, la sua casa) con un focus su 15 spettacoli, il cinema con 15 film, la tv e la poesia. Il taglio è quello della leggerezza, non si vuole intimidire il visitatore, schiacciandolo sotto il peso della cultura di Gassman.

Ci sono foto giovanili, Vittorio giocatore di basket al campionato universitario (parallelamente frequentava l'Accademia Silvio d'Amico), e i genitori (com'è noto fu sua madre a spingerlo a studiare recitazione per vincere la timidezza: ci sono i quaderni in cui sua madre raccoglieva articoli che raccontano le sue imprese sportive, la curiosità dei cinque anni misconosciuti vissuti a Palmi in Calabria, seguendo il padre ingegnere civile tedesco.

Si fa luce sulla sua intensa vita sentimentale, quattro figli da quattro donne. Il teatro, ecco filmati da Amleto, Otello, Edipo re, Adelchi che richiamò una gran folla contro ogni previsione, l'esperienza del teatro popolare e il Teatro Tenda di piazza Mancini, Affabulazione (in cui Vittorio reclutò in scena al suo fianco il refrattario Alessandro), Ulisse e la balena bianca Per il cinema, al di là della parentesi a Hollywood, ci sono gli incontri importanti: Mario Monicelli, Dino Risi e Ettore Scola. La tv: Canzonissima, Studio 1, Il mattatore. Infine le letture di Dante.

I costumi: L'armata Brancaleone, Macbeth, Otello… Vittorio allo specchio. Dal mare di materiale che si è dovuto sfoltire, esce fuori lo sdoppiamento di personalità, la forza e la fragilità che poi pagò nei soprassalti del sistema nervoso.

È un bell'omaggio a un grande umanista che una volta si descrisse come il cieco che impersonò in Profumo di donna: «Intelligente, fragile, generoso, sprezzante, arrogante, disperato, mai ipocrita e furbo».

Per sopravvivere, Diletta ha chiuso in un baule tutti i ricordi. Lo riapre ora, e ha ritrovato la domanda di matrimonio religioso ricevuta negli anni 90 (nel'70 si erano sposati in municipio a Velletri).

Il testo, lievemente scherzoso e pieno di grazia, dice: «Gentile Signora Gassman, sono il signor Gassman e, in procinto di rincontrarla, oso chiederle se ha iniziato a riflettere alla mia formale domanda di concedermi la sua graziosissima mano. Spero avremo presto l'occasione di riparlarne. Devoti saluti dal suo Vittorio Gassman».

Amanti, amici, complici. Diletta ricorda quando recitarono insieme in O Cesare o nessuno: «Lui voleva farmi capire la bellezza del suo mestiere. Io avevo una piccolissima parte. Ma che panico, 140 repliche senza mai divertirmi. È stato un pessimo tentativo di stare un po' più vicini. E impietosamente fallì. Solo dopo molto tempo trovammo, attraverso la fotografia, il modo giusto».

In occasione del Moby Dick, e siamo quasi al congedo, Vittorio le chiese di fare le foto di scena. «Il primo scatto, l'immagine di lui con il cappellaccio, diventò il logo dello spettacolo. Da lì partì il nostro sodalizio. La complicità aumentava, la sua anima si univa alla mia attraverso il mirino dell'obiettivo. Le mie foto non sono perfette ma colgono qualcosa oserei dire di esclusivo. Erano sguardi, i suoi, riservati solo a me».

