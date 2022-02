“HO PIANTO TUTTA LA MATTINA, SENTO ANCORA DOLORE” – SOFIA GOGGIA DOPO IL PRIMO TEST IN CINA SI SFOGA: “STAR BENE È ANCORA UN MIRAGGIO” L’AZZURRA, CHE VA VERSO IL NO AL SUPER G, LE STA PROVANDO TUTTE PER TORNARE IN PISTA ED ESSERE COMPETITIVA ALMENO PER LA DISCESA OLIMPICA: “DOLORE MENTRE SCIO NON NE SENTO, MA DEVO RINFORZARE ANCORA LA GAMBA PERCHÉ DOPO 4 GIORNI MI ERA PRATICAMENTE SPARITA”