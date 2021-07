CAFONALINO A 5 STELLE - IL 43ESIMO COMPLEANNO VIRGINIA RAGGI NON LO FESTEGGIA TRA LA MONNEZZA ROMANA, CON CINGHIALI IN PASSEGGIATA DI SALUTE EVITANDO LE BUCHE PIU' DURE, MA ATTOVAGLIA CONTE E DI MAIO SULLA TERRAZZA BERNINI DELL’HOTEL BRISTOL, CON VISTA SU PIAZZA BARBERINI - TRA GLI INVITATI LOTITO, JAPINO, NANCY BRILLI, PINO INSEGNO, MARIOTTO, IL PREFETTO PIANTEDOSI, BOBO BOCCA (PROPRIETARIO DELL'HOTEL), PECORARO SCANIO - CHISSA' QUANTO SARA' COSTATO IL PARTY ALLA SINDACA (USCENTE)...

«Grazie per aver festeggiato insieme a me questi 25 anni» scherza la sindaca Virginia Raggi, che in realtà ha spento 43 candeline nella terrazza Bernini dell’Hotel Bristol con vista mozzafiato su piazza Barberini, dove si erge la bellissima fontana del Tritone realizzata dal Bernini nel 1643.

virginia raggi foto di bacco (2)

Alla festa erano presenti tanti volti noti del mondo della politica: in primis l’ex premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a dimostrazione dell’intesa ritrovata col Movimento 5 Stelle per rilanciare insieme la loro forza politica dopo una ipotesi di scissione e una lunga trattativa di mediazione con il leader Grillo.

nancy brilli foto di bacco (1)

Durante la serata Conte si è prestato volentieri a lunghe chiacchierate e selfie con gli invitati, in tutto una cinquantina, ma è andato via subito dopo il taglio della torta per non oscurare la festeggiata.

Tra gli ospiti presenti, allietati dalle esibizioni del giovane chitarrista Jacopo Mastrangelo, dalla violinista Vanessa Cremaschi e dai versi poetici di Franco Ricordi: il prefetto di Roma Matteo Piantedosi, l’ambasciatore italiano presso la Santa Sede Pietro Sebastiani, Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma, Jean Christophe Babin ad di Bulgari, il presidente della A.S Lazio Claudio Lotito e volti dello spettacolo come Sergio Japino, Nancy Brilli, Pino Insegno, Pino Strabioli, Stefano Dominella, Guillermo Mariotto.

luigi di maio foto di bacco (2)

Non sono voluti mancare anche rappresentanti di associazioni solidali come Donatella Gimigliano dell’associazione Salvamamme, e una delegazione della Protezione civile. L’ex capitano della Roma, Francesco Totti, che sta trascorrendo le vacanze fuori città insieme alla sua famiglia, ha fatto recapitare un pensiero alla Sindaca con un biglietto di auguri pieno d’affetto.

