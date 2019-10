CAFONALINO – BRIZZI BACIA LA SUA SILVIA SALIS, PAOLO ROSSI FOLLEGGIA AL BAR, L’ARZILLO MEMO REMIGI ABBRACCIA BISIO E LE GAMBE DI LORENA CACCIATORE MANDANO IN TILT LA SALA: ALL’ELISEO RUTILANTE ANTEPRIMA DELL’ULTIMO FILM DI FAUSTO BRIZZI - "OGGI SONO IN MODALITÀ IPERATTIVA", DICE IL REGISTA DOPO LA TEMPESTA GIUDIZIARIA – “LA DEPRESSIONE DI CUI SI PARLA NEL FILM? NON L'HO ATTRAVERSATA DIRETTAMENTE”

Ribalta di star. Per Fausto Brizzi, che al teatro di via Nazionale presenta l’anteprima della sua ultima fatica, “Se mi vuoi bene”, inevitabilmente accorrono amici famosi come Enrico Brignano, in chiodo nero, e le deliziose Ladyvette. Una passerella di nomi noti tra cui i comici Cochi Ponzoni e Paolo Rossi, a lungo al bar dello stabile per chiacchierare di cinema e non solo. Ed è uno scatto d’autore, e d’amore, quello di Brizzi con la bionda e alta ex martellista Silvia Salis, in lungo e scollato outfit nero monospalla con cinta e clutch borchiata d’oro. Occhi negli occhi, la neo coppia propone perfino un romantico bacio, proprio sul red carpet in cima alle scale del foyer.

Per le bellezze svettano le gambe dell’attrice Lorena Cacciatore, in mini skirt su blusa bianco e nera e deliziosi sandali in tinta con piume intonate.

Anche lei è nel cast dell’attesissima commedia assieme a Claudio Bisio, in total black, Sergio Rubini, Gianmarco Tognazzi, Ponzoni, Dino Abbrescia, Valeria Fabrizi, arrivata con la figlia Giorgia Giacobetti, Flavio Insinna, Susy Laude, in oro, Maria Amelia Monti, la volitiva Lucia Ocone, in completo pantalone black e sandali neri, e Memo Remigi, in impeccabile regimental. E ancora la bella Elena Santarelli, in lungo e sbracciato abito folk a fiorellini colorati su stivali neri, scortata dal marito ed ex calciatore Bernardo Corradi.

Scatta l’abbraccio Bisio-Remigi ed è pioggia di flash. Color senape l’abito di Milena Miconi, al braccio del consorte sceneggiatore Mauro Graiani. Non si contano i nomi noti che ancora prendono posto. Da Massimo Ghini, in giacca di gessato nero, al regista Riccardo Donna, in casual marrone. Da Carolina Rey a Corrado Pesci, figlio di Virna Lisi. Fino al mondanissimo Carlo Rossella, accolto dal padrone di casa Luca Barbareschi con la sua Elena Monorchio. Riflettori per il produttore cinematografico Fabio Resinaro e Molly Johnson, in clutch rosa.

E in questa inevitabile gara fashion, tipica di ogni premiere, ammiratissimi i pantaloni etnici di Veronika Logan con borsa di camoscio sfrangiato coloro prugna. Lo struscio glam prosegue con Janet De Nardis, in lungo rosa, Pasquale Petrolo e Red Canzian con Stefano D’Orazio. E poi Neri Parenti. Buio in sala per seguire la storia di Diego (Bisio), avvocato di successo con un gran talento nello scatenare accidentalmente catastrofi. Quando cade in depressione, dopo un tentativo di suicidio fallito, decide di combattere il suo malessere in modo alternativo: aiutare le persone care intorno a lui. Lunghi applausi al termine della visione e tanti selfie a seguire.

"Quante volte un regista - dice Fausto Brizzi - può dire la frase 'questo è il film che volevo fare da tanto tempo'? Ho scelto un mio romanzo che amavo nato in coincidenza della morte di mio padre e la nascita di mio figlio. Un libro che ha un tono in Italia davvero poco frequentato. Negli Usa lo chiamano dramedy, in Francia comédie dramatique, è il genere che amo di più e che forse ho sfiorato solo col mio esordio 'Notte Prima Degli Esami', non a caso il più autobiografico di tutti."

"Intorno a me - continua Brizzi - ho scelto una squadra di attori amici, in primis Claudio Bisio, comunque per me un film terapeutico che spero faccia bene al cuore di chi lo vede". Per il regista non è più il tempo di 'Modalità aereo', film che raccontava in parte il periodo successivo alla tempesta giudiziaria:

"Oggi - dice - sono invece in modalità iperattiva. Ho appena finito le riprese de 'La mia banda suona il pop', film dal taglio squisitamente comico che uscirà il 7 febbraio". La depressione di cui si parla in Mi vuoi bene? "Non l'ho attraversata direttamente - spiega - ma ne sono stato spettatore. Se ti spezzi una gamba la gente lo capisce, se sei depresso no. In questo film c'è un po' la soluzione che sta tutta nel cominciare a fare del bene alle persone che ci sono vicine".

