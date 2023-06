13 giu 2023 12:28

CAFONALINO – IN CAMPIDOGLIO, PER IL PREMIO ATENA DONNA 2023, ACCORRONO MINISTRI, SCIENZIATI, PREMI OSCAR E CARDINALI – A CONDURRE LA CERIMONIA MILLY CARLUCCI, TRA LE PREMIATE ELISABETTA CASELLATI E FRANCESCA LO SCHIAVO – AVVISTATI, IN QUOTA GOVERNO, CARLO NORDIO E ORAZIO SCHILLACI. E POI GIAMPIERO MASSOLO, JAS GAWRONSKI, SILVIO GARATTINI, MARIO STIRPE, L'ARCIVESCOVO GIOVANNI BATTISTA RE, GIANNI E MADDALENNA LETTA… – FOTO BY DI BACCO