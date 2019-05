CAFONALINO – RONCATO APRE IL FLAGSHIP STORE DI VIA FRATTINA E RADUNA BONONE, SEDICENTI INFLUENCER E "MORTI DI FAMA" – SELFIE A GOGO’ CON IL BOMBASTICO TRIO PAMELA CAMASSA, BENEDETTA MAZZA E GLORIA RADULESCU – POI GLI OSPITI DEL PARTY SI SONO MESSI A SALTARE SULLE VALIGIE PER “TESTARE” LE PERFORMANCE...

Ha inaugurato oggi in via Frattina il primo flagship romano di Valigeria Roncato (secondo in Italia dopo quello di Milano, in via Durini), il marchio padovano che da 50 anni è al fianco dei viaggiatori di tutto il mondo con le sue valige e i suoi accessori.

Vip, giornalisti e influencer - tra cui Pamela Camassa, Benedetta Mazza e Gloria Radulescu - hanno brindato all’arrivo del brand nella capitale, durante l’esclusivo party che si è tenuto nello store di 90 metri quadri nel cuore di Roma. “Abbiamo fortemente voluto questa apertura - ha commentato Alessandra Roncato, amministratore delegato dell’azienda, impegnata nel seguire lo sviluppo dei punti vendita - Roma per noi è un passaggio irrinunciabile, è il luogo dove storia e futuro trovano un equilibrio perfetto, lo stesso che da quasi mezzo secolo offriamo ai nostri clienti e che unisce la tradizione manifatturiera italiana fatta di cura del dettaglio e scelta delle materie prime, con la ricerca di un design all’avanguardia e di tecnologie sempre innovative”.

Ancora una volta Valigeria Roncato, eccellenza del Made in Italy, presente in oltre 100 paesi nel mondo, mostra un’attenzione per il retail che, se da una parte sembra essere in controtendenza con il resto del mercato, per il marchio è diventato invece un tratto distintivo “Per noi la cura del cliente non passa mai in secondo piano, - ha proseguito Cristiano Roncato, direttore generale e amministratore delegato - saper interpretare e anticipare le esigenze di chi si sposta per lavoro o per piacere è la mission della nostra azienda ed è su questa attenzione che abbiamo costruito la nostra storia”.

Una serata all’insegna dello stile italiano e che ha celebrato il viaggio in tutte le sue declinazioni: dal weekend romantico al business trip, dalla vacanza “on the road” a quella più glam che ha sempre bisogno di un cambio d’abito in più. Nello store di via Frattina, punto vendita progettato attorno all’esperienza del travel, c’è solo l’imbarazzo della scelta tra articoli e accessori da viaggio.

Presenti tutte le ultime linee di valigie e accessori, compresa l’ultima arrivata in casa Roncato che debutta proprio in questi giorni sul mercato: HER, la collezione di borse da donna disegnate dallo stilista Claudio Biasia. Non più un accessorio a completamento della valigia, ma una vera collezione completa, perlopiù continuativa, glamour e trasversale, pensata per le ragazze più giovani così come per le donne in carriera.

In occasione della serata è stato creato un corner dedicato alla neonata linea di valigeria WE ARE. Disegnata e prodotta in Italia, la collezione è realizzata in PP compressed Matrix, un materiale innovativo costituito da strati di base in polipropilene pressati in fogli compositi auto-rinforzati, che danno vita a un prodotto estremamente leggero e resistente.

Una linea materiale che non teme nulla, tanto che per tutta la sera gli ospiti del party si sono divertiti “a mettere alla prova” il bagaglio, testandone le performance, saltando su un guscio della valigia esposto ad hoc. Lo studio di progettazione che ha collaborato alla realizzazione dello store è MISE di Mogliano Veneto. La scelta della location nel cuore del centro storico di Roma è stata affidata a Josas Immobiliare. Il flagship Roncato si trova in via Frattina 4 a Roma e sarà aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 20, la domenica dalle 11 alle 20.

