CAFONALINO – VALERIONA MARINI PROTAGONISTA ASSOLUTA DEGLI “ANTINOO AWARDS”: ARRIVA COME SEMPRE PER ULTIMA, POI RIPRENDE CON LO SMARTPHONE SABINA GUZZANTI CHE LA IMITA COME AI TEMPI D’ORO DELLA “TV DELLE RAGAZZE” – LA SHOWGIRL, ACCOMPAGNATA DAL TOYBOY GIANLUIGI MARTINO, HA EVITATO PER POCO L’EX CECCHI GORI E LA NUOVA FIAMMA GRETA PIEROTTI – FRANCA LEOSINI, MARIA GRAZIA CUCINOTTA, MAURO CRIPPA: TUTTI I PREMIATI DELLA SERATA, CONDOTTA DA DRUSILLA FOER - IL VIDEO DELLA GUZZANTI CHE IMITA LA MARINI

SABINA GUZZANTI IMITA VALERIA MARINI

Foto di Luciano Di Bacco

Gabriella Sassone per Dagospia

valeria marini foto di bacco (1)

Valeria Marini che riprende col suo Smartphone una scatenata Sabina Guzzanti (premiata alla Carriera) che la imita come ai tempi d'oro de "La tv delle ragazze" non ha prezzo. E vale l'intera serata, che si sa le premiazioni sono sempre un po' pallose. "Sono una ragazza terra e sapone, sono una show-grill ma non ho mai avuto autogrill per la testa. Sono sempre rimasta con i piedi per terra e per fortuna godo dentro di me di una grandissima unanimità. Per questo rimbocchiamoci le natiche... " dice Sabina con la voce di Valeriona nostra alzandosi dalla poltrona quando la diva sarda viene premiata sul palco come "Personaggio dell'anno".

Valeriona sexyssimamente di rosso vestita la applaude e gorgheggia: "Sei unica. Sei una grande artista. Sei stellare! Ti voglio coinvolgere in un mio spettacolo, dimmi se il tuo numero di telefono è sempre lo stesso!". E daje poi a farsi selfie con lei; selfie in cui si intrufola anche il padre Paolo Guzzanti, arrivato all'insaputa della figlia, che fa video alla sua "bambina" manco fosse a una recita scolastica. La Marini, neanche a dirlo, è arrivata come sempre per ultima agli "Antinoo Awards".

nando moscariello e valeria marini si fanno un selfie foto di bacco(3)

Scortata dal suo toy boy Gianluigi Martino in smoking. L'invito era ale 20,30 ma lei si è presentata dopo le 23. Quando i paparazzi fremevano in sua attesa e il suo storico ex Vittorio Cecchi Gori (a cui è andato il Premio alla Carriera) se ne era già andato con la bionda Greta Pierotti e il press agent Emilio Sturla Furnò con cui era arrivato. Alla Sala Fellini di Cinecittà, ieri sera, tanta bella gente per la seconda edizione di questo riconoscimento ideato e organizzato da Action Academy, l’accademia di alta formazione in campo cine-televisivo fondata dal Presidente Nando Moscariello con Maria Grazia Cucinotta.

drusilla foer e raffaella mennoia foto di bacco

La serata, condotta da Drusilla Foer, che a fine serata smesse le paillettes è tornato ad essere Gianluca Gori e se ne è andato vestita da uomo, ha dimostrato di essere un trampolino di lancio per i registi, gli sceneggiatori, i produttori e gli attori del domani. Gli allievi di Action Academy, infatti, si sono contesi le prestigiose statuette per la Miglior Sceneggiatura, Miglior Regia, Migliore Attrice, Miglior Attore e Miglior Cortometraggio.

invitati

Questi i premi assegnati dalla giuria composta dall’avvocato Giorgio Assumma, dallo sceneggiatore e regista Francesco Apolloni e Lucy De Crescenzo, CEO della società di distribuzione Europictures. Miglior sceneggiatura per "6430" di Angelo Maria Digioia; miglior regia a "Black out" di Camilla Zanini e Michela Terzaghi; miglior attrice Giulia Malinverni; miglior attore Valerio Recchiuti; miglior cortometraggio, eletto dagli spettatori presenti in sala, “6430” di Angelo Maria Digioia. La più gettonata della serata è stata però Franca Leosini. Presa d'asssalto dai fans: tutti volevano una foto con lei. Compreso Pino Ammendola. La Leosini ha vinto il Premio per il Migliore programma giornalistico, il suo "Storie maledette". E ha ricordato che lei non è artificiale, non recita, non è mai cambiata in tanti anni, studia a lungo i processi e sorride quando vede su Facebook pagine tipo "Come uccidere il proprio partner per farsi intervistare dalla Leosini" perchè le fa piacere che anche i giovani si siano accorti di lei e del suo linguaggio forbito che la ha resa un'icona non solo gay. Sotto a chi tocca!

foto di gruppo dei vincitori

A Mauro Crippa, Direttore Generale Informazione Mediaset, è andato il Premio Carlo Sartori; a L’amica geniale il Premio Migliore fiction dell’anno); Alberto Sironi (assente, è stato premiato coome Miglior regista fiction per il “Commissario Montalbano”), Francesco Miccichè (premio Miglior Regia Cinematografica per il film “Compromessi Sposi”), Luca Alcini (Premio Regia Tv per il programma “Ballando con le stelle”), Raffaella Mennoia (premio miglior capoprogetto televisivo dell’anno e premio per il programma "Temptation Island"), Giorgio Romano (Miglior regista cinematografico esordiente), Antonello Sarno (Premio Miglior trasmissione cinematografica “Supercinema”), Andrea Carpenzano (miglior attore), Barbara De Rossi (Premio fusione tv, cinema e fiction).E dopo gli applausi, i discorsi e i flash, via libera all'assalto al buffet! Cartellino timbrato in sala anche per Valeria Graci con Daniele Falleri, Luca Capuano, Emanuela Tittocchia, Maria Letizia Gorga, Alessio Sakara, Simone Amato, Raffaele Crescenzio di Radio Italia Anni 60, Cesare Deserto CEO di ItalianMadHouse e speaker di Radio ICN New York. Hanno collaborato all'organizzazione gli autori Luca Masci e Giuseppe Marco, Mina Moscariello, Marina Greco,Francesca Piggianelli.

vittorio cecchi gori greta pierotti foto di bacco drusilla foer mariagrazia cucinotta vittorio cecchi gori foto di bacco nando moscariello e valeria marini si fanno un selfie foto di bacco luca alcini regista foto di bacco drusilla foer foto di bacco (1) drusilla foer foto di bacco (4) luca alcini premiato foto di bacco greta pierotti foto di bacco nando moscariello e valeria marini si fanno un selfie foto di bacco (2) valeria marini foto di bacco (4) l avvocato giorgio assumma e franca leosini franca e massimo leosini foto di bacco franca leosini premiata foto di bacco drusilla foer foto di bacco (3) alessio sakara e raffaella mennoia foto di bacco pino ammendola maria letizia gorga foto di bacco valeria marini in versione videomaker foto di bacco valeria marini foto di bacco (2) sabina guzzanti premiata foto di bacco sabina guzzanti franca leosini giorgio assumma foto di bacco giorgio romano foto di bacco raffaella mennoia foto di bacco sabina guzzanti imita valeria marini foto di bacco gianluigi martino e valeria marini foto di bacco (1) valeria marini foto di bacco (3) drusilla foer foto di bacco (2) nando moscariello foto di bacco (2) franca leosini intervistata foto di bacco luca capuano foto di bacco mariagrazia cucinotta foto di bacco (2) mariagrazia cucinotta foto di bacco francesco micciche premiato foto di bacco allievi dell action academy mauro crippa riceve l antinoo foto di bacco drusilla foer e valeria marini foto di bacco valeria graci foto di bacco sabina guzzanti foto di bacco (1) giorgio assumma presidente della giuria e maria grazia cucinotta foto di bacco andrea carpenzano premiato foto di bacco emanuela tittocchia foto di bacco valeria marini foto di bacco (5) valeria marini premiata foto di bacco valeria marini foto di bacco (6) sabina guzzanti foto di bacco (2) andrea carpenzano col premio foto di bacco greta pierotti vittorio cecchi gori foto di bacco sabina guzzanti foto di bacco (39 gianluigi martino valeria marini e nando moscariello foto di bacco i premi antinoo awards mariagrazia cucinotta e nando moscariello tagliano la torta foto di bacco mariagrazia cucinotta e giorgio assumma presidente della giuria foto di bacco drusilla foer luca alcini valeria marini nando mosacariello sabina guzzanti franca leosini foto di bacco barbara de rossi premiata foto di bacco drusilla foer mariagrazia cucinotta giorgio assumma valeria marini nando moscariello sabina guzzanti foto di bacco valeria marini ringrazia nando moscariello foto di bacco mariagrazia cucinotta foto di bacco (1) francesco apolonni e sancho panza foto di bacco drusilla foer e mariagrazia cucinotta foto di bacco mina moscariello foto di bacco raffaella mennoia premiata foto di bacco vittorio cecchi gori premiato foto di bacco nando moscariello balla foto di bacco nando moscariello foto di bacco (1) valeria marini saluta l avvocato giorgio assumma foto di bacco andrea carpenzano foto di bacco nando moscariello drusilla foer mariagrazia cucinotta foto di bacco antonello sarno premiato foto di bacco antonello sarno foto di bacco paolo guzzanti foto di bacco nando moscariello riceve un bacio da valeria marini foto di bacco gianluigi martino e valeria marini foto di bacco (2) barbara de rossi foto di bacco