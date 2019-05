CAFONALINO – POMERIGGIO LETTERARIO AL CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE, CON MALAGÒ CHE FA IL PADRONE DI CASA E OSPITA LA PRESENTAZIONE DI “A PIEDI NUDI”, IL LIBRO DI CATIA PROIETTI SULLA VITA DI FEDERICO COCCIA, EX PRESIDENTE DEL BIOPARCO – L’EX BRACCIO DESTRO DELLA BOSCHI CERESANI, ORA CAPO DI GABINETTO DEL MINISTRO LEGHISTA FONTANA, LORENA BIANCHETTI, ELIANA MIGLIO, ALESSANDRO MELUZZI: ECCO CHI C’ERA

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Lucilla Quaglia per “il Messaggero”

giovanni malago lorena bianchetti federico coccia alessandro meluzzi foto di bacco

Pomeriggio letterario tra amici glam e la passione per gli animali. Ovvero Federico Coccia raccontato da Catia Proietti. Al Circolo Canottieri Aniene il presidente del Coni Giovanni Malagò introduce il testo-biografia dell'ex presidente del Bioparco, intitolato A piedi nudi e utilizzato anche nelle scuole. Ai tavoli dei relatori ecco il professor Alessandro Meluzzi.

libro presentato

La platea di circa trecento amici, tra cui l'ex calciatore Giuliano Giannichedda, fatica a raggiungere la sala. Sono in tanti a voler salutare il protagonista. Ci sono la neo mamma Lorena Bianchetti, in total red e madrina della serata, la presidentessa di Marevivo, Rosalba Giugni, ed Eleonora Vallone. Arrivano il professor Francesco Cognetti, Eliana Miglio. Ma anche diversi magistrati e avvocati romani. E poi il campione italiano di paddle Saverio Palmieri.

giulia cerasoli foto di bacco

Farfalle di carta con matite colorate sui divani. «Il mio è un libro per non mollare mai spiega Coccia - perché i sogni non vanno mai abbandonati». Quello narrato nel libro è un bimbo con una forte passione per la natura, in particolar modo per gli animali. Impossibilitato ad averne a casa, si ingegna per viverli lo stesso: e a 7 anni diventa dog sitter del cane del vicino.

