CAFONALINO – PROVE TECNICHE DI RITORNO ALLA NORMALITÀ: A PIAZZA DEL POPOLO IL PRIMO CONCERTO DAL VIVO DOPO IL LOCKDOWN. IDEATO DAL DJ AGOSTINO PENNA, A “VIVI LIVE” SONO SALITI SUL PALCO PANNOFINO, GREG E STEFANO FRESI - TUTTI DISTANZIATI, PUBBLICO SEDUTO E CON MASCHERINA. MENO MALE CHE C’ERANO IMMA BATTAGLIA E EVA GRIMALDI A FARE UN PO’ DI CACIARA….

Foto di Luciano Di Bacco

Gabriella Sassone per Dagospia

agostino penna stefano fresi cristiana polegri foto di bacco (2)

E vai! C’è stato il primo mini spettacolo live con pubblico vivo e vegeto e in fibrillazione dopo il lockdown e la quarantena, una sorta di prova generale in attesa del 15 giugno quando dovrebbero riaprire cinema e teatri e ripartire gli show live, al chiuso e en plein air, nel rispetto delle regole anti-contagio che ormai conosciamo tutti a memoria. Perché, diciamo la verità, Covid o non Covid ancora in circolo e più o meno pericoloso, segregati dentro casa senza la luce del sole nè quella delle stelle ma soprattutto senza lavorare e guadagnare non ci vuole stare più nessuno.

emanuela rossi francesco pannofino foto di bacco (1)

La voglia di ricominciare a cantare, ballare, recitare, esibirsi su un palco vero e non sul Web o davanti ad uno Smartphone è tanta per gli artisti nostrani. Se poi la location prescelta per lo show è Piazza del Popolo all’ora del tramonto nessuno manca all’appello. E già: sono stati veramente tanti gli amici dello showbiz che hanno risposto all’appello del buon Agostino Penna, il cantante che ha vinto quest’anno “Tale e Quale Show”, grande amico di Tony Renis che reputa il suo mentore, entertainer canterino fisso dei cinefestival “Capri, Hollywood” e “Ischia Film Fest” (dove duetta ogni sera con i miti hollywoodiani di cinema e musica), che noi conosciamo da quando a 26 anni arrivò a Roma da Avellino e subito fu arruolato al piano bar del salottiero “Gilda” di via Mario dei Fiori.

tiziana rivale claudio lippi eva grimaldi imma battaglia foto di bacco

claudio lippi foto di bacco (2)

“Vivi Live – Simulazione pratica di spettacolo dal vivo”, il titolo dell’evento di un'ora, il primo post-quarantena con spettatori, solo 100 persone invitate ufficialmente e sedute alla giusta distanza, come da normativa. Un parterre di impresari, maestranze, autori tv e teatrali, attori, musicisti, costumisti, truccatori. Ovviamente non sono mancati curiosi e passanti che si son fermati a godersi lo show in piedi, facendo gridare qualcuno “all’assembramento” come ormai vai tanto di moda, e all’“oddio quello non porta la mascherina”. Ma come prova generale è andata bene, vista l’atmosfera, l’energia, la bella musica e le importanti parole spese. “Il live si può fare seguendo le regole”, ha tuonato Agostino Penna all’inizio sotto all’obelisco Flaminio che ha fatto da palco naturale. “Impresari e produttori ancora titubanti non devono aver paura di ricominciare. Non possiamo pensare che i dispositivi digitali sostituiscano quella sacralità e quell'emozione che ci dona lo spettacolo dal vivo. Spero che questa esperienza possa esser replicata in altri quartieri di Roma, così come in altre città”, ha aggiunto, ringraziando il supporto avuto da SIAE, NUOVO IMAIE e Dimensione Suono Soft.

roberto ciufoli enrico lo verso foto di bacco

roberto ciufoli enrico lo verso agostino penna maurizio battista stefano fresi foto di bacco

Lo show inizia: l’instancabile Agostino con la band composta da Gino Mariniello, Salvatore Leggieri, Aldo Perris, Luca Scorziello e Luciano Zanoni accoglie via via gli amici presenti a sostegno della causa. Si parte con Valeria Altobelli in duetto con Penna su "Il mio Canto Libero", omaggio a Lucio Battisti; segue "Chi Fermerà La Musica" con Stefano Fresi, Tiziana Rivale e Cristiana Polegri al sax. Una dedica al mondo del doppiaggio con i due specialisti Emanuela Rossi e Francesco Pannofino, marito e moglie, che eseguono uno stralcio del sempre commovente “Forrest Gump". Con Fresi e Penna, insieme ad uno scatenato Marcello Cirillo, risuona "La Musica Che Gira Intorno". Ecco la rivisitazione di "Sono Solo Canzonette", eseguita da Claudio "Greg" Gregori, felice di rimettere piede su un palco dopo 3 mesi di astinenza.

claudio lippi agostino penna foto di bacco

Al tramonto si alzano i cartelli per un flash mob dedicato agli operatori di settore ed alle loro famiglie. Alle spalle delle prime file riservate agli ospiti pronti ad andare in scena tutti insieme appassionatamente per il gran finale, Claudio Lippi, Eva Grimaldi e Imma Battaglia, Massimo Di Cataldo, Maurizio Battista, Tony Esposito, Lidia Schillaci, Mariella Nava, Enrico Lo Verso, Domenico Fortunato e Roberto Ciufoli, si alzano le file occupate dalle maestranze che invocano un ritorno ad una normalità lavorativa, seppur contingentata.

le maestranze dello spettacolo foto di bacco (1) gianni mazza foto di bacco

Chi è quello là? Ah, è Ninetto Davoli con la Nazionale Attori. Un sorridente Gianni Mazza scherza con Cirillo e la Rivale accanto al Maestro Leonardo De Amicis con la bellissima compagna Sabrina Marinangeli. All'imbrunire arrivano Pino Ammendola e Maria Letizia Gorga, seguiti da Marianella Bargilli che saluta l'organizzatrice teatrale Carmen Pignataro. Mascherine fashion per Alessia Fabiani e i suoi amici attori Priscilla Micol Marino e Daniele Quistelli. Ecco la coreografa Cristina Pensiero, Agnese Lorenzini, Roberta Garzia, la cantante Alma Manera, Francesca Ceci, Maria Grazia Nazzari, Gennaro Marchese, Angelica Giusto e Settimo Palazzo.

marcello cirillo foto di bacco

agostino penna con claudio greg gregori foto di bacco

La serata vuole dimostrare che ricominciare a fare cultura e spettacolo dal vivo è difficile ma possibile, se si lavora in sicurezza e rispettando le norme di distanziamento sociale, ma soprattutto vuole sensibilizzare le istituzioni sulla condizione dei lavoratori dello showbiz, particolarmente colpiti dalla crisi come quelli di clubbing, discoteche e locali notturni, la famosa gente della notte di Jovanottiana memoria. "Vogliamo ricominciare, modulando, distanziando, mettendoci a disposizione, creando sistemi per cui tutto questo sia possibile ma in qualche modo dobbiamo anche essere aiutati. Le istituzioni ci devono dare una mano, soprattutto devono incoraggiare gli organizzatori disorientati a togliere gli indugi.

nicoletta fattibene foto di bacco

Cautelarci dal virus sì, ma riprendiamo anche a vivere, non sul web ma dal vivo", ha concluso Agostino mejo di un sindacalista. In realtà, non c’è dubbio: la musica e lo spettacolo devono tornare alla propria essenza, a quel patto di imprescindibile interazione tra attore e spettatore, fuoco sacro che alimenta ogni tipo di arte performativa. Sarà possibile?

