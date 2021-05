CAFONALINO – A ROMA STA TORNANDO LA NORMALITÀ: SVIPPATI, MORTI DI FAMA, PREZZEMOLINI E SVOLTAPAGNOTTA DEI PARTY RIEMERGONO DAL LETARGO E SI RITROVANO A SBEVAZZARE AL MAXXI, CHE INAUGURA LA NUOVA STAGIONE - AVVISTATI BEBE VIO, GIAMPIERO INGRASSIA, SONIA BRUGANELLI, ROCCO FASANO, JANE ALEXANDER, MONICA GIANDOTTI E ANCHE IL DEPUTATO FORCHETTONE DI "ITALIA VIVA" LUCIANO NOBILI…

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Roma, riapre il Mediterraneo al Maxxi con Bebe Vio e Giampiero Ingrassia: il primo party della bella stagione

Cecilia Cirinei per www.repubblica.it

bebe vio foto di bacco

Edera, luci colorate e mini-burger con champagne. Il ristorante e bar del museo Maxxi ha riaperto ufficialmente con una serata ad inviti per festeggiare la nuova stagione. Il locale di Alessandro Cantagallo si presenta come un giardino urbano pieno di luci, fiori, colori e profumi, questa sera infatti in collaborazione con Laboratorio Olfattivo, tutto il giardino ha l'aroma del fico. Fra le prime ad arrivare alle 18,30 l'attrice Grazia Schiavo e il presentatore-attore Pino Strabioli.

monica giandotti sonia bruganelli foto di bacco

Mentre i camerieri passano con vassoi pieni di cartocci di frittini, insalata di polpo con sedano e mini-burger di pollo entra Sonia Bruganelli, moglie del conduttore tv Paolo Bonolis, vestita in stile casual, jeans, giacca bouclè chiara e scarpe rosa, che si va a sedere al tavolo di Monica Giandotti, conduttrice della trasmissione tv 'Unomattina'.

sonia bruganelli sonia rondini foto di bacco

Anche la schermitrice Bebe Vio sfoggia un look sportivo con pantalone nero, top nero, giacca bianca e scarpe da ginnastica Nike verdi. Lo spazio quest'anno ha un'illuminazione che forma quasi un reticolato luccicante intorno all'intera struttura, come a creare l'effetto di un cielo stellato con un tocco tropicale.

ascanio pacelli con la moglie katia pedrotti foto di bacco

Arriva Jane Alexander, in completo giacca e calzoni, ovviamente nero, con borsa rossa, che saluta lo chef Emanuele Pompili. "Quest'anno, come ci ha insegnato l'esperienza dell'anno passato, saremo sempre di più un ristorante 'atipicò pronto a tutte le evenienze e dove si potrà mangiare a tutte le ore", spiega Cantagallo.

La musica della serata è ambient, in sottofondo e solo all'interno del locale. Non manca però il programma della stagione musicale estiva: "Avremo diverse live session con anche ospiti internazionali - continua Cantagallo - da band a dj famosi in tutto il mondo, per far ascoltare diversi stili musicali, dal tribale alla house, fino ad arrivare agli show e al pop per la domenica al tramonto". Tra gli invitati, tutti distanziati e contingentati, anche il cantante Fasma, che si è esibito a Sanremo, l'attore Rocco Fasano e l'attrice Benedicta Boccoli.

